«Такого быть не должно». Проблемы с дисциплиной осложнили жизнь «Ак Барсу»

Казанцы могли обыграть олимпийскую сборную России увереннее

Во второй игровой день сочинского турнира «Ак Барс» встречался с коллективом с громким названием «Олимпийская сборная России», состав которой мы не увидим не то что на ОИ, но и на любом ЧМ. Зачем наигрывать команду для хоккейного «Евротура», ломая предсезонную работу клубов, — непонятно. Благо для казанцев, что их отношения со сборной довольно неоднозначные и из стана «барсов» в нее был вызван лишь Никита Лямкин. А вот тому же СКА не повезло — из тренировочного процесса питерцев выпали сразу 7 хоккеистов. Проблемы казанцев с дисциплиной, внезапный Кара и тяжелая победа (4:2) «Ак Барса», которая после первого периода казалась легкой — в репортаже «Реального времени» из Сочи.

Малыхин получил шанс

Игра началась в 13.00. Накануне казанцы жаловались на жару, играя в 15.00, так что сегодня было еще сложнее. Зато наставник «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов сдержал данное вчера обещание и выпустил в четвертом звене Федора Малыхина, добавив к нему Данила Воеводина, который заменил Михаила Глухова. Таким образом, четвертая тройка команды предстала практически полностью обновленной — в неприкосновенности остался лишь канадец Роб Клинкхаммер. И, конечно же, сегодня в воротах «Ак Барса» появился Александр Шарыченков. Строгое чередование вратарей на предсезонных турнирах — норма почти для любой хоккейной команды.

Накануне игроки «Ак Барса» оказались равнодушны к вопросу о физической форме команды, находящейся под серьезными нагрузками, сделав акцент на возвращении того рисунка игры, который позволил «барсам» поднять над головой третий Кубок Гагарина. «Сейчас надо делать акцент на том, как вернуть игру, в которую должны играть в чемпионате. Как сказал тренер, нужно исправлять свои ошибки. Передачи, позиционная игра — все это надо вспомнить. А то, что тяжело — ну конечно, сборы были непростые», — сказал нам Алексей Потапов. Он же пообещал, что команда поработает над действиями на своем пятачке. Ведь вчера «Локомотив» чувствовал себя как дома в непосредственной близости от ворот Гарипова.

На пятачке «Ак Барса» по-прежнему проблемы

Обещание выполнено не было. На исходе пятиминутки первый гол в ворота казанцев пришел именно с добивания, а началось все с нелепой потери шайбы «барсами» на своей синей линии. Первый бросок Шарыченков отразил, но против добивания Владимира Ткачева (из «СЮ») оказался бессилен — 0:1.

А ведь на первых минутах матча «Ак Барс» был обязан забрасывать сам, когда за 38 секунд сразу два соперника, Кравцов и Брюквин, оказались в штрафном боксе. Но казанцы действовали лениво в формате «5 на 3» и с большим процентом брака в передачах, не позволявшего принимающим нанести меткий бросок в касание.

Форвард смело продрался по флангу и, не сближаясь с вратарем, четко бросил с кистей — 1:1



А воодушевленная сборная продолжала атаковать. Билялетдинов был мрачнее тучи, наблюдая за действиями своих игроков. Выручил «Ак Барс» тот, от кого этого меньше всего ждали — редкая смена с участием Владислава Кары вернула Казань в игру. Форвард смело продрался по флангу и, не сближаясь с вратарем, четко бросил с кистей — 1:1. Опытные «барсы» ринулись добивать соперника и заработали еще одно большинство (удалился Николай Демидов). Лишнего «Ак Барс» на сей раз реализовал мгновенно. Неточный щелчок от синей линии от Андрея Маркова — и ловкий Клинкхаммер преобразовал его в гол с пятачка — 2:1. Судьи тут же оперативно вернули «должок» сборной России, усмотрев нарушение правил в действиях Джастина Азеведо. Но «олимпийцы» своим шансом не воспользовались.

После первого периода показалось, что дело сделано

На финише периода защитнику «Ак Барса» Андрею Педану попало в лицо от Андрея Кузьменко. Как итог — 4-я минута штрафа для сборной. Сначала Секач бросал со средней дистанции, вратарь все видел, потом Ландер добивал с пятака — Шестеркин выручил сборную. И все же Зарипов пробил голкипера. После его несильного броска шайба рикошетом от клюшки защитника коварно прошла в «домик» вратарю — 3:1.

После перерыва команды минут пять «раскатывались», пока Кузьменко не прорвался к воротам и не вынудил Артема Яруллина нарушить правила. Но в большинстве «олимпийцы» не нанесли ни одного акцентированного броска. Последовавшее сразу же удаление Артема Лукоянова также ничем плохим для «Ак Барса» не закончилось. Вообще, второй период казанцы провели недисциплинированно.

Шарыченков доказывает, что «Ак Барсу» нужен другой резерв

Вскоре Марк Марин также отправился на лавку для штрафников, но сборная не реализовала и это удаление. Зато «усилиями» Александра Шарыченкова сократила разрыв в счете в равных составах. Резервный голкипер «Ак Барса» попросту прозевал бросок от синей линии Зията Пайгина, который в свое время не смог сработаться с Билялетдиновым в Казани — 3:2.

Шарыченков в очередной раз показал, что «Ак Барсу» необходимо найти резервного голкипера должного уровня. Тем временем казанцы продолжили спокойненько удалятся. За 4 минуты до конца второго периода пришла очередь Рафаэля Батыршина. Может, Билялетдинов дал соответствующую команду, чтобы как следует отработать действия команды в меньшинстве? Что ж, «олимпийцам» так и не удалось во втором периоде реализовать лишнего.

Вскоре Марк Марин также отправился на лавку для штрафников, но сборная не реализовала и это удаление



Нетипичные проблемы с дисциплиной для команд Билла

А за пять секунд до конца второй трети матча в штрафбокс еще успел заскочить Секач — казанцы неправильно сменились, выскочив на лед вшестером. Также на 2 минуты штраф за споры с судьей получил Яруллин. Поразительный момент для известного «строителя» игровой дисциплины Билла.

— Было много удалений во втором периоде. В чем причина? — спросил корреспондент «Реального времени» у Билялетдинова после игры.

— Мы должны работать над дисциплиной своей команды. Такого не должно быть. Для нас была полезная игра. Сегодня работали над большинством и меньшинством. Увидели негативные и позитивные вещи. Будем работать.

— Как дела у Свитова? Говорили, что раньше октября он не вернется?

— Он работает, тренируется. Когда вернется — сказать пока не могу, — сообщил Билялетдинов.

Таким образом, казанцы начали третий период втроем, и у сборной России было в запасе 1 минута 55 секунд, чтобы реализовать столь солидное большинство. Но казанцы выдержали и это серьезное испытание. К этому времени, наверное, даже судьям показалось, что скамья штрафников сборной России покрывается мхом, и они удалили Пайгина. Наконец-то появилась и у «Ак Барса» возможность реализовать лишнего, но казанцы не сумели даже толком расставиться в чужой зоне.

Лукоянов поставил точку

В ответ олимпийская сборная провела быструю контратаку, которую завершила результативным «пинком» конька. Судьи сначала показали, что шайба не засчитывается, но потом покатили смотреть «кино». В итоге счет остался без изменений. А казанцы продолжили удаляться — настала очередь Потапова посидеть на скамейке. Но бригады меньшинства «Ак Барса» сегодня были в полном порядке. Под занавес игры «сборники» попытались оформить навал на оборону «Ак Барса», но нарвались на контратаку, которую с пятачка завершил Артем Лукоянов — 4:2.

После игры на вопросы журналистов ответил форвард «Ак Барса» Алексей Потапов, поделившийся своим мнением об олимпийской сборной и хоккее в курортном городе.

После лета будто заново учусь катанию и тактике. Поэтому впереди еще очень много работы. Команда еще под нагрузками, где-то не успеваешь



Алексей Потапов: «Не представляю, как тут ХК «Сочи» играет»

— Второй матч на турнире. Как вам сочинский лед?

— Сначала он встретил нас не очень хорошо, но сегодня нам повезло чуть больше. Все хорошо, тепло. Продолжаем готовиться на турнире. Не скажу, что просто, но сегодня повезло больше.

— Насколько тяжело проходить такие предсезонные турниры в курортном городе?

— Я не представляю, как тут местная команда играет. Но у нас нацеленность на работу, и мыслей о том, чтобы искупаться лишний раз, у нас нет. И сил на это — тем более.

— Состав у вас остался практически чемпионский. Как после отпуска чувствуете партнеров?

— После лета будто заново учусь катанию и тактике. Поэтому впереди еще очень много работы. Команда еще под нагрузками, где-то не успеваешь.

— С одной стороны «олимпийская сборная», с другой — молодые ребята. Не было недооценки?

— Абсолютно нет. Очень хорошая команда, достойный соперник. Там собраны все лучшие молодые игроки из своих клубов. Надеюсь, что это действительно наше олимпийское будущее, — считает нападающий «Ак Барса».

Следующий матч на турнире казанцы проведут во вторник с командой-хозяйкой соревнований — ХК «Сочи». Начало игры в 19.30 по московскому времени.