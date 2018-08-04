«Единичный» случай: «Рубин» не смог дожать на выезде «Динамо»

За Хохловым остался первый тайм, за Бердыевым — второй

Стартовый матч в чемпионате России получился для «Рубина» во всех смыслах положительным — дубль Азмуна, победа над самым неудобным для Бердыева соперником и заряд позитивных эмоций на время заслонили клубные проблемы. Встреча в Химках с «Динамо» не обещала быть более легкой, так что готовиться к ней казанцы начали на следующий же день после успеха с «Краснодаром». Ожидания оправдались — игра изобиловала жесткой борьбой на каждом участке поля. Победителя соперники так и не выявили (1:1), но посмотреть в этом матче было на что. Подробности — в материале «Реального времени».

Повторение весеннего матча или все по новой?

С момента последней встречи казанцев с «Динамо» прошло чуть больше четырех месяцев. За это время «Рубин» дважды сыграл вничью в чемпионате, съездил на два предсезонных сбора и обыграл «Краснодар» в стартовом туре нового первенства. Несмотря на столь небольшой промежуток времени, сравнивать две команды придется по новой.

За лето москвичи лишились, по сути, лишь одного системообразующего игрока — Александра Ташаева. С одной стороны, это потеря лидера, который делал погоду в атаке в весенней части сезона. С другой, главный тренер динамовцев Дмитрий Хохлов прекрасно знает оставшихся игроков своей команды, а пришедший в межсезонье Жоазиньо хорошо знаком с российским чемпионатом и без проблем влился в состав. Благодаря минимальному количеству кадровых изменений, «Динамо» сделало упор на тактике в своей подготовке. К тому же, у бело-голубых остался главный игрок центра поля, Самба Соу, вокруг которого теперь и будет строиться их игра.

У бело-голубых остался главный игрок центра поля, Самба Соу



Одной из главных интриг предстоящего матча было противостояние наставников команд. Перед весенней игрой соперников Бердыев особо выделял Хохлова среди начинающих российских специалистов. И в последней их встрече более молодой тренер переиграл своего опытного визави, что, по сути, признал и сам Бердыев. Тогда динамовский рулевой перехитрил тренерский штаб «Рубина» резким переходом на игру в три центральных защитника. Казанцы ожидали «четверку» и не сумели сходу перестроиться.

При этом весенний матч у «Динамо» пропускал как раз Самба Соу (из-за дисквалификации). В первой встрече этого сезона с «Арсеналом» малиец показал выдающуюся игру, доказав свои лидерские амбиции. У «Рубина» же, напротив, наибольшие потери в центре поля, где главным «знаменосцем» теперь является Игорь Коновалов.

Первый тайм остался за Хохловым

«Динамо» и на этот раз решило отзеркалить любимую схему Бердыева. Хохлов не мог рассчитывать на удаленного в прошлом туре Тетте, а в остальном имел в своем распоряжении полный боекомплект игроков. «Рубин», в свою очередь, оставил состав без изменений: с первых минут появились все те, кто выходил в «старте» в матче с «Краснодаром». Не исключая, разумеется, и автора дубля Сердара Азмуна, который, вполне возможно, проводит последние игры за «Рубин».

Дебют встречи сложился так, что показалось, будто присутствующие вернулись в апрельский матч. «Рубин» все так же полагался на игру низом и никак не мог приноровиться к схеме соперника. Хозяева, наоборот, чувствовали себя довольно комфортно, но играли, также как и весной, через фланги. При этом ни одна из сторон не желала брать инициативу в свои руки.

Жоазиньо, получив передачу, прострелил вдоль линии вратарской



Изменения в рисунке игры наметились по истечении первой 10-минутки встречи. Первый опасный момент возник у ворот «Рубина» — на 13-й минуте с правого полуфланга прошел Луценко и навесил на дальнюю штангу, где мяч после удара головой в исполнении маленького Жоазиньо угодил в перекладину. «Динамо» на достигнутом не остановилось и тут же организовало новую фланговую атаку. Хольмен справа переправил мяч на противоположный угол штрафной, где Жоазиньо, получив передачу, прострелил вдоль линии вратарской. Неорганизованная оборона «Рубина» дважды промахнулась по мячу, а вот Черных был точен — 1:0.

После этого бело-голубые отошли на свою половину поля, рассчитывая изредка выбегать в контратаки. Помог хозяевам поля Азмун, получивший травму чуть ли не на ровном месте на подходе к чужой штрафной. Выход Бухарова футбол «Рубина» не изменил, скорее даже уменьшил давление на ворота Шунина.

Бердыев добавил во втором, но наиграл лишь на ничью

У «Рубина» едва ли не единственным светлым пятном на поле был Коновалов. Игорь совершенно точно был не хуже своего оппонента Соу. В начале второго тайма он играючи убежал от своего визави в центре поля, организовав для казанцев перегруз возле штрафной Шунина. Дальнейшие действия Могилевца и Полоза привели к тому, что последний оказался прямо перед воротами и хлестко пробил в дальний угол — 1:1.

Удивительно, что после этого развалилась игра «Динамо» в середине поля. При этом Соу все еще не позволял себе допускать ошибки, но проблем у бело-голубых прибавилось. Выход Темникова и вовсе едва не стал роковым решением. «Рубин» раз за разом терроризировал фланг, на котором играл Иван, и лишь по стечению обстоятельств казанцы не вышли вперед в счете.

Дальнейшие действия Могилевца и Полоза привели к тому, что последний оказался прямо перед воротами и хлестко пробил в дальний угол — 1:1

Второй тайм однозначно остался за Бердыевым, но победы это не принесло. На самом деле, «Рубин» может записать себе в актив ничейный счет, только вот у тренерского штаба и игроков наверняка осталась досада от нереализованных во второй половине матча моментов. Как бы то ни было, ровно на один день «Рубин» возглавил турнирную таблицу РПЛ.

Зульфат Шафигуллин, фото rubin-kazan.ru