«Говорю по-татарски — меняю будущее!» Делегаты форума татарской молодежи верят, что сохранят язык Тукая

В Казани открылся VIII Всемирный форум татарской молодежи, где решают вопросы развития нации

Как сохранить нацию и какова в этом роль молодых татар? Ответы на эти вопросы ищут на VIII Всемирном форуме татарской молодежи, который открылся сегодня в Казани. Главные достояния народа — его язык, культура, национальная самобытность — стали основными темами дискуссий и пленарной сессии. Участники делились своими идеями о том, каким должно быть будущее татарского народа. Подробности в репортаже «Реального времени».

Сохранить язык Тукая и Джалиля

«Татарча сойлэшэм — килэчэкне узгэртэм!» — скандировали перед началом форума его участники, что в переводе на русский означает: «Говорю по-татарски — меняю будущее!». На восьмой за последние четырнадцать лет съезд татарской молодежи съехались более тысячи делегатов из 30 стран и 60 российских регионов. В коридорах и залах «Корстона», где проходит съезд, сегодня было пестро от ярких калфаков и тюбетеек, а их молодые обладатели говорили исключительно на родном языке. Четыре дня они будут обсуждать, как сохранить нацию и какова в этом роль молодежи.

Молодая татарка из Томска Алсу Идрисова второй раз на форуме. Первый оказался для нее судьбоносным — девушке настолько понравилось в Казани, что она решила остаться учиться в нашем городе. Перевелась в Казанскую государственную консерваторию им. Жиганова по направлению «Искусство оперного пения» и теперь мечтает прославлять родной язык с большой сцены. Алсу, как и многих на форуме, волнует языковая проблема татар.

— Это очень важно, в нашем городе есть Центр татарской культуры. Но, к сожалению, педагогов татарского языка мало и язык потихонечку забывается. Мне кажется, можно хотя бы курсы при школах сделать. У нас в области есть татарские деревни, и там, по крайней мере, язык еще живет, а в городе с этим уже сложно. Я знаю татарский благодаря бабушке, она меня научила, но в общении мне чаще приходится говорить по-русски. Мы тоже мечтаем собирать у себя в Томске форумы татарской молодежи. Поэтому и ездим в Казань, перенимаем опыт, — рассказывает Алсу.

Татарам надо чаще встречаться

Среди зарубежных делегатов две симпатичные девушки из Казахстана красовались в шикарных татарских национальных костюмах. Обе — призеры республиканского конкурса «Татар Кызы». Оказывается, в этой среднеазиатской стране состязание молодых татарок также полюбили и проводят второй год подряд.

— Надо почаще проводить такие форумы, чтобы молодые татары со всех уголков России и мира собирались вместе, — считает будущий менеджер по туризму Дина Абдрахманова из Костаная.

— А еще надо, чтобы татарские общины почаще давали о себе знать, чтобы все знали, что они развивают татарскую культуру и помогают сохранить язык, — добавила ее подруга из Актюбинска и будущий финансист Эльмира Ядгарова.

По словам девушек, не забыть родной язык татарам в Казахстане помогают воскресные школы при общинах.

На съезд многие приехали не с пустыми руками — до начала пленарного заседания гостям презентовали аллею татарских молодежных проектов. Один из них — еще один форум татарской молодежи «Урман күле», который проходит в Московской области. Его участники проводят тренинги и мастер-классы, участвуют в бизнес-играх, посещают экскурсии по Московской соборной мечети и другим памятным для татар объектам в Москве и области. Также организаторы проводят конкурсы «Татар телем» и «Подмосковье татарское глазами туриста».

— Форум мы организовали на грант Министерства культуры РТ, и к его организации также подключился Совет муфтиев России. В этом году мы проведем форум во второй раз, также выбиваем грант, но уже в Московской области, — рассказала Римма Гумерова, куратор молодежного клуба «Бердамлек» из культурной автономии татар Москвы.

«В вопросе национального роста есть проблема сохранения и развития родного языка»

Открывая пленарное заседание, заместитель премьер-министра РТ, председатель национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев зачитал обращение президента РТ Рустама Минниханова к участникам форума: «Мы приветствуем всех участников VIII Всемирного форума татарской молодежи в столице Татарстана. Проведение этого форума превратилось в прекрасную традицию. Мы рассмотрим актуальность и значимость данного форума, разберем важные вопросы и правильные решения. Это форум в мире, в стране, в республике подвержен большим изменениям. Но в вопросе национального роста есть проблема сохранения и развития родного языка, культуры, исторического наследия, и это актуальные темы на сегодняшний день!» — говорится в обращении татарстанского лидера, где он призывает молодежь сплотиться вокруг этих задач. Уже от себя Шайхразиев добавил:

— Мы собрались здесь поговорить о нашей столице, о нашей Казани, где проходит очень много различных общественных мероприятий разного уровня, и всегда этому радуемся, и с удовольствием встречаем наших соотечественников, и вместе обсуждаем и ищем решения на текущие вопросы. Здесь собрались различные ученые, религиозные деятели, руководители. Хочется отметить, что Татарстан на российском уровне является лидером в работе с молодежью. Проделывается очень много работы, и этот форум также является результатом этой деятельности, — подчеркнул спикер форума.

Средний возраст участников форума — 25—26 лет, самые многочисленные делегации приехали из Московской области, Башкортостана, Ульяновска и Саратова. В программе форума семь дискуссионных площадок: «Бизнес», «Историческая память», «Язык и образование», «Новая культура», «Семья и воспитание», «Молодые послы Татарстана», «SMM и блогинг». Вопросы, которые будут здесь звучать: сохранение нации и татарской самобытности, проблемы развития татарского села. С делегатами встретится известный российский астрофизик Рашид Сюняев. Кроме того, гостей ждет обширная экскурсионная и культурная программы. Кроме казанских достопримечательностей они увидят Болгар. Интересным событием форума станет фестиваль современной татарской культуры «Печән базары» («Сенной базар»), где участвуют около 100 дизайнеров со всей России, пройдут лекции по культуре и истории татар, Казани, археологии Казанского ханства, а также мастер-классы по татарской кулинарии и татарским танцам.

Форум будет идти четыре дня, по его итогам будут избраны председатель и координационный совет (постоянно действующий руководящий орган) Всемирного форума татарской молодежи, разработана программа развития татарской молодежи до 2050 года.

