Удача улыбнулась: как «Нэфис» сбросил бремя поручительства за кредит ТФБ для ЗМС

Пока АСВ через банкротство пытается вернуть 3,63 млрд рублей, крупнейший в Татарстане производитель бытовой химии избавляется от обязательств по займу

Фото: Михаил Козловский

До Верховного суда России дошло чуть ли не единственное дело, где «Татфондбанк» в лице АСВ пытается не оспорить сделку, а наоборот — добиться признания ее действительной. Речь идет о договорах поручительства и ипотеки, которые «Нэфис Косметикс» заключил по кредиту на 3,9 млрд для строительства завода по производству синтетических моющих средств, который из-за срыва финансирования по причине банкротства ТФБ так и не удалось сдать в эксплуатацию. Как стало известно «Реальному времени», высший судебный орган страны признал, что во время заключения договоров «Нэфис» о проблемах в банке не подозревал. Подробности — в нашем материале

Вопрос ценой в 3,4 млрд рублей

В феврале 2017 года АО «Нэфис Косметикс», а точнее Казанский химический комбинат имени М. Вахитова (Мыловаренный и свечной завод №1 бывших Крестовниковых) обратился в суд о признании недействительными договора поручительства от 09 июня 2016 г. и договора об ипотеке от 13 сентября 2016 г. В качестве третьих лиц по иску указаны ООО «Завод по производству СМС» («ЗСМС») и АО «Казанский МЭЗ».

9 июня «ЗСМС» оформил в ТФБ кредит на 3,9 млрд рублей для его строительства, поручителем в сделке выступил «Нэфис Косметикс». Кредитная организация должна была переводить средства траншами по запросу, но выполнить все обязательства из-за несостоятельности не смогла, выплатив в итоге 3,4 млрд рублей. Изначально стоимость проекта оценивали в 5 млрд рублей, более 900 млн из которых в завод инвестировало АО «Нэфис Косметикс». Однако после краха ТФБ найти деньги для завершения строительства объекта не удалось, и в середине июля оператор проекта — ООО «ЗСМС» — объявил о своей ликвидации. Согласно проведенной экспертизе, информация о которой есть в материалах дела, для ввода завода в эксплуатацию не хватило 503 млн рублей.

8 мая 2018 года АСВ подало в арбитраж иск о взыскании с «ЗСМС» 39,1 млн рублей как процентов по невыплаченному кредиту, а конкурсный управляющий ходатайствовал о наложении обеспечительных мер на завод, но и в этом суд им отказал.

Сейчас агентство «банкротит» компанию, требуя с нее 3,63 млрд рублей. Дата заседания пока не назначена. Кроме того, на минувшей неделе арбитраж уже утвердил решение о взыскании с завода почти 1 млрд рублей в пользу АО «Нэфис Косметикс».

На минувшей неделе арбитраж уже утвердил решение о взыскании с ЗСМС почти 1 млрд рублей в пользу АО «Нэфис Косметикс».



«Нэфис» о проблемах в ТФБ не знал?

Параллельно, с февраля 2017 года, АО «Нэфис Косметикс» пытается признать недействительными обеспечительные сделки по кредиту — как договор поручительства, так и договор об ипотеке. Предполагалось, что с имущества обременение должно было быть снято после ввода предприятия в эксплуатацию, как и закрыты договоры по поручительству, но этим планам сбыться было не суждено.

Свои требования истец мотивировал тем, что сделки заключались без ведома проблем в банке и его невозможности исполнять свои обязательства. В первой инстанции суд в требованиях компании отказал, объясняя решение тем, что истец заблуждался относительно мотивов сделок, что по закону не влияет на их недействительность.

Кроме того, факт преднамеренного умолчания банком своего плачевного финансового положения суд признал не доказанным. Но апелляционная инстанция как и кассационная арбитражного суда решили иначе и поверили истцу, удовлетворив его иск. Суд также удовлетворил требование «Нэфис Косметикс» увеличить срок возврата кредита и оплату процентов за него с 29 декабря 2023 по 29 июля 2025 года.

Высшие силы на стороне «Нэфиса»

«Татфондбанк» же в лице АСВ заявил в суде кассационной инстанции, что единственной целью и мотивом для истца при заключении оспоренных сделок явились исключительно намерения последнего принять на себя обеспечительные обязательства перед банком.

Верховный суд РФ 23 июля отказал АСВ в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ. Фото supcourt.ru



Пытаясь оспорить признание сделки недействительной, агентство дошло до высшего судебного органа России, но и там его не поддержали. Верховный суд Российской Федерации 23 июля отказал АСВ в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ.

Таким образом, АО «Нэфис Косметикс» удалось отбить у АСВ свое имущество, на которое в рамках дела о банкротстве могли быть наложены обеспечительные меры. В ответ на запрос в «Нэфис» «Реальному времени» сообщили, что, по их мнению, при наличии решения высшей судебной инстанции Российской Федерации какие-либо комментарии излишни. Ответ на запрос в АСВ на момент публикации не поступил.