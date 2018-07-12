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Завод синтетических моющих средств в Казани приступил к ликвидации

07:59, 12.07.2018 3
Завод синтетических моющих средств в Казани приступил к ликвидации
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Группа компаний «Нэфис» не нашла инвестора для завершения строительства завода по производству синтетических моющих средств (ЗСМС). Оператор проекта — ООО «ЗСМС» объявил о своей ликвидации.

Отмечается, что строительство было приостановлено из-за краха «Татфондбанка», который выступал главным инвестором завода. Из 4,88 млрд рублей, которые ТФБ должен был перечислить, он провел только 3,4 млрд рублей. После чего вышел в дефолт. Таким образом, на запуск ЗСМС не хватило 503 млн рублей, проект был заморожен на стадии готовности около 70%, передает «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что ГК «Нэфис», вложившая в завод собственные деньги, теперь страдает из-за нехватки производственных мощностей, отказываясь от части предложений.

ПроисшествияБизнес Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 08:11
    Извините, но на фотографии какое-то старье, а не новый завод за миллиарды рублей.
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  • Анонимно 08:28
    завод новый это просто дизаин такой сделали аля 70тые
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    Анонимно 09:04
    За 50 лет вся штукатурка облезла...
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