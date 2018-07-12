Завод синтетических моющих средств в Казани приступил к ликвидации

Группа компаний «Нэфис» не нашла инвестора для завершения строительства завода по производству синтетических моющих средств (ЗСМС). Оператор проекта — ООО «ЗСМС» объявил о своей ликвидации.

Отмечается, что строительство было приостановлено из-за краха «Татфондбанка», который выступал главным инвестором завода. Из 4,88 млрд рублей, которые ТФБ должен был перечислить, он провел только 3,4 млрд рублей. После чего вышел в дефолт. Таким образом, на запуск ЗСМС не хватило 503 млн рублей, проект был заморожен на стадии готовности около 70%, передает «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что ГК «Нэфис», вложившая в завод собственные деньги, теперь страдает из-за нехватки производственных мощностей, отказываясь от части предложений.