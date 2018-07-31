«Татфондбанк» подал иск о банкротстве казанского ЗСМС на 3,6 миллиарда рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иск от лица «Татфондбанка» о банкротстве ООО «Завод по производству синтетических моющих средств» (ЗСМС). Сумма требований составляет 3,63 млрд рублей.

Иск был подан 27 июля, следует из материалов арбитражного суда РТ.

Напомним, что АСВ уже предупреждало о намерении подать иск о банкротстве завода. При этом на минувшей неделе арбитраж уже утвердил решение о взыскании с завода почти 1 млрд рублей в пользу АО «Нэфис Косметикс».