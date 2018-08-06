История большой нефти Татарстана. Часть 3-я

Фото: архив «Татнефти»

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Через «смутное» время

В 1994 году объединение «Татнефть» акционировалось, а затем стало пионером среди российских нефтяных компаний в продвижении акций на мировые фондовые рынки. Компании присвоены высокие рейтинги крупнейших международных агентств, ею на выгодных условиях осуществлен выпуск еврооблигаций. Третьей из российских фирм она включена в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи.

Пережив вместе со страной «смутное» время правового вакуума и экономического хаоса, компания достойно прошла через все испытания. «Татнефть» получила мировое признание как современная компания, отвечающая всем стандартам цивилизованной экономики. Она активно занялась расширением сфер и географии деятельности, углублением интенсификации производства, созданием собственной нефтепереработки. Взоры обратились на огромные запасы трудноизвлекаемой нефти.

В тяжелые дни общероссийского финансово-экономического кризиса 1998 года и резкого падения мировых цен на нефть компания сумела выстоять и сохранить свой мощный потенциал.

Пережив вместе со страной «смутное» время правового вакуума и экономического хаоса, компания достойно прошла через все испытания



«Татнефть» стала выходить на мировые нефтяные рынки, заявлять о своих технических и технологических возможностях. Показательно, что в 1999 году Министерство топлива и энергетики РФ провело в Альметьевске всероссийский семинар по новым технологиям в нефтедобыче, на который прибыли специалисты из компаний России и стран СНГ. Руководство Минтопэнерго и гости отметили высокую квалификацию инженерных кадров «Татнефти», оригинальность и качество представленных компанией технологий.

Смелый эксперимент

Для поддержания уровня нефтедобычи появилась идея создавать для разработки месторождений, ранее считавшихся бесперспективными, малые нефтяные компании (МНК). В 1991 году при содействии «Татнефти» появилось первое МП «Татарнефть», которое в 1994 году было преобразовано в ОАО «Булгарнефть». Компания одной из первых приступила к разработке территориально раскиданных и удаленных месторождений в Мамадышском и Черемшанском районах.

Историческим, основополагающим в создании малого нефтяного бизнеса стал принятый в 1997 году Указ президента РТ «О мерах по увеличению нефтедобычи в Республике Татарстан». Документ предусматривал рост нефтедобычи за счет мелких месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, для чего создавались малые компании. У «Татнефти» уже работали четыре дочерние компании, в том числе совместные предприятия «Татойлгаз» и ТАТЕКС. Более того, компания оказала большую поддержку в обеспечении новых предприятий кадрами, выступила поручителем при получении ими кредитов, предоставила свою инфраструктуру, помогла освоить инновационные технологии.

Сегодня в Татарстане насчитывается около 30 МНК, на 67 месторождениях они добывают каждую пятую тонну татарстанской нефти. Этот смелый эксперимент был признан федеральным руководством как достойный пример эффективного взаимодействия крупной вертикально-интегрированной компании и малого бизнеса.

Памятник подвигу

Интенсификация производства благодаря технологическим новациям, а также гибкая налоговая политика, которую вправе был в свое время проводить Татарстан, дали свой результат. В 1994 году добыча «Татнефти» стабилизировалась на уровне 24 млн тонн в год. В 1995 году впервые с 1966 года прирост ее запасов по республике превысил годовой уровень добычи.

Трехмиллиардную тонну нефти Татарстана, добытую в 2007 году, можно назвать этапной не только из-за магии круглых цифр. В 2006 году «Татнефть» добыла 25,4 млн тонн нефти — рекордный объем с 1993 года. В 2007 году все нефтяные компании республики извлекли из недр 31,5 млн тонн черного золота. С того времени каждый год становился рекордным. При этом неизменно прирост запасов превышал добычу.

Монумент, воздвигнутый в Альметьевске в честь трехмиллиардной тонны, Минтимер Шаймиев назвал символом беспрецедентного подвига нескольких поколений нефтяников, сумевших добыть огромный объем черного золота на небольшой густонаселенной территории. «Нефтяники повсюду ставят памятники в виде новых жилых домов, объектов здравоохранения, спорта, культуры, — отметил президент РТ. — Это наглядно демонстрирует тот факт, что в последние 10 лет нефть действительно начала работать в интересах жителей Татарстана».

«Нефть — это образ жизни республики начиная с 1943 года», — сказал Минтимер Шаймиев. По его словам, нефтяная отрасль была, остается и будет решающей в дальнейшем развитии республики. Сегодня уже речь идет о том, что не за горами добыча четвертого миллиарда тонн нефти, а наука утверждает о реальной возможности добыть и пятый миллиард, в том числе за счет природных битумов, сказал глава республики.

«Многие добывают нефть, но не многие делают столько для своего региона», — заявил Минтимер Шаймиев. По его словам, «с нашими нефтяниками мы говорим на одном языке, делаем одно дело в интересах всего многонационального народа Татарстана».

Еще один миллиард?

Если к первому миллиарду нефтяники Татарстана шли 28 лет, ко второму — еще 10, то к третьему — 26 лет. За это время на месторождениях республики пробурено свыше 50 тысяч скважин. Есть авторитетные мнения, что, несмотря на высокую степень разведанности, недра республики содержат еще неосвоенный нефтяной потенциал за счет возможного открытия множества мелких залежей. А известные на сегодня ресурсы недр Татарстана позволяют добыть еще один миллиард в ближайшие 30 лет.

Если к первому миллиарду нефтяники Татарстана шли 28 лет, ко второму — еще 10, то к третьему — 26 лет



«Это будет непросто, потребуются новые, высокоэффективные технологические решения, и к этой работе «Татнефть» готова», — уверенно заявил Шафагат Тахаутдинов, генеральный директор компании с 1999-го по 2013 год. Эксперты считают возможной добычу и пятого миллиарда, особенно с учетом разработки природных битумов, к разработке колоссальных ресурсов которых приступила «Татнефть».

«Эпоха «легкой нефти» в стране закончилась, а добыча нефти в Татарстане становится все более наукоемким и интеллектуальным процессом», — сказал как-то президент республики Рустам Минниханов. По его словам, в этих условиях «Татнефть» вышла на промышленную высокотехнологичную нефтедобычу. На следующем этапе предстоит стать безусловным технологическим лидером в нефтяной промышленности России, поставил задачу президент Татарстана.

От стабилизации к росту

Стратегия развития топливно-энергетического комплекса Татарстана до 2030 года, принятая в июне 2015 года в статусе республиканского закона, предполагала, что до 2030 года добыча нефти в Татарстане стабилизируется на уровне 33 млн тонн в год, в том числе малыми нефтяными компаниями — 6 млн.

Но в августе 2016 года «Татнефть» внесла в эти планы существенную коррективу, приняв корпоративную стратегию на период до 2025 года. Провозглашено, что компания переходит от концепции «стабилизации» к устойчивому росту добычи на территории Татарстана: прогнозируется, что уже к 2020 году ее объем достигнет 30 млн тонн, к 2025 — 35 млн тонн. Причем реализовать эту масштабную задачу предполагается только за счет резервов уже разрабатываемых месторождений.

До 2030 года добыча нефти в Татарстане стабилизируется на уровне 33 млн тонн в год, в том числе малыми нефтяными компаниями — 6 млн



«Усложняющиеся геологические условия разработки «старых» месторождений побуждают нефтяников активнее искать внутренние резервы, — сказал генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов. Одним из ключевых драйверов на этом пути он назвал возможности «четвертой индустриальной революции» с «интеллектуальными месторождениями», методами компьютерного моделирования… «Татнефть» взяла курс на цифровую трансформацию всей производственной системы.

Сейчас в компании разрабатывается Стратегия-2030. Основная ее задача — укрепить позиции «Татнефти» как одного из лидеров отрасли по темпам роста производственных и финансовых показателей, а также обеспечить ее устойчивость в условиях глобальных изменений в мировой экономике и геополитике.

P.S.

«В ряду знаменательных дат особое место в силу его большого значения для нашей страны занимает 75-летие с начала промышленной разработки нефтяных месторождений Татарстана, — сказал на недавнем Нефтяном саммите Татарстана Рустам Минниханов. — В разгар войны с фашистской Германией рядом с селом Шугурово был получен промышленный приток нефти. Скважина №1 дала нефть в самые тяжелые годы войны и внесла свой вклад в Великую Победу. Мы отдаем дань памяти трудовому подвигу первопроходцев. Их самоотверженный труд лежит в основе нынешних достижений нефтяников республики».

А скважина №1 по-прежнему в строю и добывает ежесуточно полторы тонны нефти.

Партнерский материал

