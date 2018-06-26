История большой нефти Татарстана. Часть 1-я.

75 лет назад в Татарстане зафонтанировала первая нефтяная скважина

Фото: Архив «Татнефти»

Этим летом исполняется 75 лет с того дня, когда в Татарстане в тяжелые военные годы зафонтанировала первая нефтяная скважина. С учетом значительного вклада нефтяной промышленности в социально-экономическое развитие республики и России Указом президента Татарстана образован оргкомитет по подготовке к празднованию, который возглавил Рустам Минниханов. В него вошли также председатель Государственного совета РТ Фарид Мухаметшин, премьер-министр РТ Алексей Песошин, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов. Все трое — в ранге зампредседателя оргкомитета.

Три века поисков

Вообще-то, нефтяная история края имеет более длительную историю. Первое письменное упоминание датировано 1637 годом и сохранилось в материалах Пушкарского приказа, ведавшего военным арсеналом, в том числе нефтяными запасами. А в 1703 году в первом номере газеты «Ведомости» появились такие строки: «Из Казани пишут. На реке Соку нашли много нефти…» В 1718 году первое заключение о нефти, найденной в нашем крае, сделал для Петра I лейб-медик Готлиб Шобер.

В 1738 году рудознатец Яков Шаханин доложил императрице Анне Иоанновне о нахождении на правом берегу Волги близ города Тетюши нефтяных источников. В 1837 году горный инженер Александр Гернгросс выявил поверхностные нефтепроявления в Предволжье и Закамье.

Производство же нефти началось в середине XVIII века. Старшина Надыр Уразметов в 1753 году подал прошение в Берг-Коллегию разрешить постройку нефтяного завода на реке Сок для переработки собираемой нефти и торговли ею во всех местах. Он подкрепил прошение образцом нефти. Анализы показали, что она является тяжелой, но в целом достаточно хорошего качества.

Первая попытка нефтеразведки методом бурения в Закамье была предпринята в 1864 году бугульминским помещиком Николаем Малакиенко. Но серьезнее взялся за это дело в 1877 году геолог Ласло Шандор. Была начата работа Шугуровского нефтебитумного завода, сырье для которого копали из штолен.

В 1913 году немецкий инженер-геолог и предприниматель А.Ф. Френкель совместно с группой английских финансистов организовал акционерную компанию «Казан Ойлфилдс лтд» с целью разведки и добычи нефти в Сюкеево.

В 20-е годы прошлого столетия с приходом советской власти в регион было отправлено несколько безрезультатных разведывательных экспедиций. С 1930 года нефтепоисковые работы в республике возобновились уже посредством геологической съемки и полевой геофизики. В конце 30-х годов на Булдырской структуре бурилась первая глубокая нефтепоисковая скважина. Бурение было начато трестом «Сызраньнефть» и продолжено в 1939 г. созданным к тому времени «Татгеолтрестом». Однако в связи с отрицательными результатами по нижнему и среднему карбону работы были прекращены.

Последовательным сторонником гипотезы о наличии больших нефтяных запасов в Волго-Уральском регионе был И.М. Губкин — один из организаторов нефтяной промышленности СССР.

С началом войны с Германией, когда возникла угроза захвата северокавказских нефтяных промыслов, потребность в новых месторождениях стала жизненно важной для страны. В регион стали спешно перебрасывать технику и людей, в 1941 году было начато разведочное бурение.

«Новый промысел второго Баку»

Целенаправленные работы вскоре увенчались большим успехом — 25 июля 1943 года впервые в Татарстане из скважины №1, пробуренной рядом с селом Шугурово (нынешний Лениногорский район), был получен промышленный приток газированной нефти дебитом 20 тонн в сутки. А первые признаки были обнаружены на глубине 617,5 метра и с некоторыми перерывами прослежены до 647,8 метра.

Памятник скважине №1, пробуренной рядом с селом Шугурово

Возглавлял бурение скважины буровой мастер Г.Х. Хамидуллин, техническое и геологическое руководство осуществляли директор Шугуровской нефтеразведки А.В. Лукин, старший инженер И.Г. Шеломанов, старший геолог С.П. Егоров.

Это позволило сделать вывод об открытии в Татарской АССР промышленного месторождения нефти с большими перспективами. «Коллектив разведчиков приложит все силы к тому, чтобы в кратчайший срок превратить Шугуровский район в новый промысел второго Баку и дать с небольших глубин высококачественные нефтепродукты нашей родной любимой Красной Армии», — говорилось в рапорте Шугуровской нефтеразведки руководству Шугуровского района.

А 3 августа того же года было заявлено об открытии первого в республике нефтяного месторождения — Шугуровского. Именно с этой скважины началась история большой нефти Татарстана.

Уникальное месторождение

В марте 1944 года Совнарком СССР принял постановление о развитии разведочных работ и подготовке к строительству нефтяного промысла на Шугуровском месторождении. Были поставлены большие задачи по наращиванию буровых работ и открытию новых месторождений.

В мае 1945 года на специальном заседании ГКО СССР рассматривался вопрос об ускорении ввода в строй нового нефтепромысла. Приказом Наркомнефти на базе Шугуровского месторождения создается укрупненный нефтепромысел с подчинением Главнефтедобыче. Здесь начал работать вернувшийся с фронта геолог Рафгат Мингареев, впоследствии возглавивший «Татнефть», а затем ставший заместителем министра нефтепрома.

Памятник скважине №3 — первой в уникальном Ромашкинском месторождении

17 сентября 1946 года недалеко от Бавлов зафонтанировала первая скважина на девонские отложения, пробуренная на глубине 1770 метров бригадой во главе с мастером С.Ф. Баклушиным из треста «Туймазынефть. Ее начальный дебит превышал 500 тонн (!) в сутки. Так был вскрыт мощный нефтеносный горизонт.

В том же году в 20 км от Шугуровского нефтепромысла у Ромашкино началось строительство разведочной скважины №3 (мастер Сергей Кузьмин), ставшей также исторической. В июне 1948 года здесь был вскрыт мощный девонский пласт, а затем получен фонтан с суточным дебитом 120 тонн.

Затем вокруг этой скважины на расстоянии 5—10 километров были пробурены новые, и все они дали нефть. В итоге на юго-востоке Татарстана было открыто уникальное многопластовое Ромашкинское месторождение. По международной классификации оно отнесено к супергигантам и вошло в десятку крупнейших месторождений мира. Шугуровское же оказалось лишь окраиной Ромашкинского месторождения.

«Ромашкинское — уникальное историческое месторождение. Оно сыграло важнейшую роль в развитии нефтедобывающей отрасли нашей страны, и, несмотря на высокую степень выработанности запасов, остается одним из главных месторождений России, ее потенциал еще далеко не исчерпан», — говорит главный геолог ПАО «Татнефть» Раис Хисамов.

Полученный опыт интенсивной разведки ромашкинских отложений способствовал открытию многих новых месторождений, в том числе таких крупных, как Ново-Елховское, Бондюжское, Первомайское, Елабужское и др. К настоящему времени в республике открыто более 150 нефтяных месторождений, объединяющих более 2800 залежей. Позднее эта методика помогла при разведке Самотлора и других крупных западносибирских месторождений.

От «ТАТАРНЕФТИ» до «ТАТНЕФТИ»

В январе 1949-го приказом министра нефтяной промышленности СССР Николая Байбакова в Бугульме создается нефтедобывающий трест «Татарнефть», в состав которого вошли Шугуровский, Бавлинский и Ромашкинский промыслы, контора бурения и строительно-монтажное управление.

Этапным стало постановление Совета Министров СССР от 28 апреля 1950 г. «О мероприятиях по ускорению развития добычи нефти в Татарской АССР». Документом предписывалось создать объединение «Татнефть». Начальником объединения был назначен А.Т. Шмарев.

В 1949-м в Бугульме создается нефтедобывающий трест «Татарнефть», в состав которого вошли Шугуровский, Бавлинский и Ромашкинский промыслы

В 1950 году в республике было добыто 860 тысяч тонн черного золота. Однако для восстановления разрушенного войной народного хозяйства и дальнейшего развития экономики страны нефти требовалось все больше и больше.

24 марта 1952 года было принято еще одно постановление Совета министров СССР — «Об ускорении развития нефтяной промышленности в Татарской АССР и Башкирской АССР». Запасы нефти, говорилось в документе, высокая добыча на каждую скважину (40—50 тонн в сутки), благоприятные условия разработки нефтяных месторождений позволяют серьезно развивать нефтяную промышленность в центре страны, приблизить производство нефтепродуктов к пунктам их потребления и сократить дальность перевозок. Авторы постановления полагали, что ускорение развития нефтяной промышленности в Татарской и Башкирской республиках экономически выгодно для народного хозяйства и целесообразно для повышения обороноспособности страны.

В короткие сроки на юго-востоке Татарстана были сосредоточены мощные производственные, строительные силы. Из традиционных центров нефтедобычи направлены многочисленные специалисты, квалифицированные строители.

Продолжение следует.

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