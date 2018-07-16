История большой нефти Татарстана. Часть 2-я

75 лет назад в Татарстане зафонтанировала первая нефтяная скважина

Фото: архив «Татнефти»

«Реальное время» продолжает цикл публикаций, посвященных 75-летию начала добычи нефти в Татарстане. В первой части мы рассказали о том, как в июле 1943 года было открыто Шугуровское месторождение. Вторая часть истории посвящена изменениям, которые произошли на юго-востоке республики, когда этот регион стал «вторым Баку».

Концентрация

После того, как в июле 1943 года было открыто Шугуровское месторождение нефти, оказавшееся окраиной Ромашкинского сверхгиганта, в короткие сроки на юго-востоке Татарской АССР были сосредоточены мощные производственные и строительные силы. Одновременно с разработкой месторождений необходимо было срочно строить дороги, создавать энергетическую, ремонтно-производственную базы, сеть трубопроводов, строительную индустрию.

И главное — нужно было создать нормальные условия для жизни и труда людей, в срочном порядке возводить жилье и социальные объекты. Ведь в течение нескольких лет в регионе было сконцентрировано около 100 тысяч человек, работающих в нефтяной и смежных отраслях, а также в социальной и коммунальной сферах.

Поначалу людей размещали в частном секторе, срочно построенных бараках и даже в землянках и палатках. Проблему усугубляло отсутствие строительных материалов, дефицит в которых испытывали и Казань, и другие города и поселки. Выход был найден в сооружении сборно-щитовых домов, рассчитанных на 10—15 лет.

Сложился отряд квалифицированных кадров, что позволило к 1955 году отказаться от набора рабочих в других регионах страны. В 1952 году в Альметьевске открылась Школа буровых кадров, в которой ежегодно готовились сотни буровиков, вышкомонтажников, операторов по добыче нефти и газа, электросварщиков, монтажников, слесарей и других специалистов.

С 1954 года в Бугульме и Лениногорске начали работать первые технические училища. В Альметьевске и Лениногорске открылись вечерние отделения Октябрьского нефтяного техникума, затем преобразованные в самостоятельные техникумы.

В 1956 году был создан филиал заочного факультета Московского института нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина, преобразованный в 1959 году в Татарский вечерний факультет. В Бугульме открылся общетехнический факультет Казанского строительного института. В Казанском государственном университете и Казанском химико-технологическом институте стали готовить инженеров-геологов, геофизиков, специалистов по переработке нефти и газа.

Каждая третья тонна страны

В 1956 году по объему добычи «Татнефть» вышла на первое место в Советском Союзе и удерживала его 17 лет. Со второй половины 50-х годов начался переход от экстенсивных методов нефтедобычи к интенсификации производства. Значительное внимание стало уделяться производительности труда, эффективному использованию техники, новым технологиям и новым формам организации труда и производства.

В 60-е годы Татарская АССР добывала свыше трети всей нефти страны



Большой объем работ выполнял созданный в 1952 году трест «Татнефтегеофизика», который проводил полевые геофизические работы и нефтепромысловые исследования. В Бугульме были созданы Татарский нефтяной научно-исследовательский институт (ТатНИПИнефть), институт «Татнефтепроект» и другие научные и проектные учреждения, которые за короткий срок превратились в сильную интеллектуальную основу отрасли.

В 60-е годы Татарская АССР добывала свыше трети всей нефти страны. В 1968 году правительство СССР приняло постановление по вопросам развития нефтяной отрасли в республике. Было установлено задание на достижение 100-миллионнной годовой добычи нефти. Эта планка была достигнута в 1970 году и при некотором росте продержалась до 1975 года.

В исторически короткий срок республика стала известна в стране и за рубежом как регион большой нефти, обладающий крупнейшей сырьевой базой. Общие ресурсы углеводородов (нефть, природные битумы) в ее недрах соизмеримы с суммарными запасами других нефтяных регионов Волго-Уральской провинции, вместе взятых.

Республика стала полигоном для испытания новых технологий и передовой техники в нефтяной отрасли. Здесь впервые был применен метод внутриконтурного заводнения, впоследствии ставший классическим в мировом масштабе.

Преобразился весь юго-восток Татарской АССР. Возникли новые города — Альметьевск, Лениногорск, Нижнекамск, рабочие поселки Азнакаево, Бавлы (оба они впоследствии стали городами), Джалиль, Актюба. Преобразились старые города: Бугульма, Елабуга, Мензелинск, Заинск, Нурлат.

Благодаря нефти, добываемой в республике, страна получила колоссальные ресурсы для развития экономики, подъема уровня жизни в отсталых регионах, а также наращивания военного потенциала, поддержки дружественных режимов во всем мире.

В 1971 году в Татарской АССР был добыт первый, а в 1981-м — второй миллиард тонн нефти. Но последующие годы показали, что недра не бездонны, период «легкой» нефти кончился. Это совпало с драматичным периодом перехода к новой экономической системе в период перестройки и распада СССР.

После «легкой нефти»

Период рекордов в нефтяной отрасли республики после 1976 года, когда была достигнута верхняя планка в 101,5 млн тонн добычи, сменился временем неуклонного спада.

За последующие 5 лет добыча сократилась в 3 раза и упала к 1991 году до 32,5 млн тонн в год. Дальнейшие перспективы выглядели печально. Согласно прогнозам Госплана СССР, этот показатель к 2000 году должен был опуститься до 14,5 млн тонн.

Так совпало, что падение пришлось на возрастающие темпы нефтедобычи в Западной Сибири. Отдельной страницей истории стала помощь нефтяников Татарстана в освоении новых месторождений. «Татнефть» там организовала два нефтегазодобывающих управления, которые затем были переданы тюменским объединениям. Кроме того, с 1977 года началась вахтово-экспедиционная эпопея.

Тем временем перед республикой остро встала задача — остановить падение и стабилизировать добычу за счет научных достижений и технических усовершенствований. Необходимо было реанимировать нефтеотдачу уже истощенных пластов, взяться за разработку трудноизвлекаемых запасов.



Плюсом было то, что «Татнефть» оказалась в СССР практически единственной компанией, которой удалось отстоять свою геологическую службу. Это позволило вести планомерную работу по восполнению запасов.

В 1971 году в республике был добыт первый, а в 1981-м — второй миллиард тонн нефти



Одновременно остро встала необходимость компенсировать нанесенный природе ущерб в эпоху «Нефть любой ценой!» и прекратить ее дальнейшее загрязнение. А это требовало дополнительных затрат на совершенствование технологии и техники, на повышение культуры производства.

Достояние республики

Последнее десятилетие XX века для нефтяной отрасли Татарстана было периодом коренных преобразований в сфере экономики и управления.

С принятием Верховным Советом Татарстана 30 августа 1990 года Декларации о государственном суверенитете, согласно которой земля и недра перешли в собственность республики, нефть стала одной из основ ее развития. Законодательно этот процесс был оформлен с принятием 6 ноября 1993 года Конституции РТ.

С развалом в 1991 году Советского Союза рухнула и жестко централизованная система государственного планирования, финансирования, материально-технического снабжения и управления. В то же время на предприятиях полностью отсутствовали соответствующие структуры, позволявшие выйти в «свободное плавание» и налаживать прямые хозяйственные связи.

В этих условиях «Татнефтью», с 1990 года начавшей получать валютные отчисления от выручки, закупались техника, оборудование, трубы — практически все необходимое для производства. С 1991 года компания получила право самостоятельно выходить со своей продукцией на внешний рынок.

С подписанием в феврале 1994 г. договора между федеральным центром и Татарстаном о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий вопросы нефтедобычи определялись специальными соглашениями.

Вот что вспоминал по этому поводу Мухаммат Сабиров, премьер-министр Татарстана в 1991—1995 гг.:

«…Мы стали хозяевами нефти, которая находится в недрах нашей земли, — а ведь мы до этого даже не знали, кому ее продавали. Теперь же мы стали сами составлять соглашения с зарубежными странами и сами вести свои дела. Деньги шли в казну Татарстана — часть отдавалась в качестве налогов в федеральный центр. В то время по всей стране люди за хлебом в очередях стояли, а мы смогли обеспечить население республики всем необходимым, даже зарплаты смогли увеличить.

Вы только представьте, мы проложили асфальт, провели газификацию! Через аулы в трубах проходит нефть, газ, а деревенские жители вынуждены дрова рубить. Когда в республике появились деньги, разработали специальную программу, провели газ. Когда я только начинал работать, люди в Альметьевске жили в бараках. Были построены многоэтажные дома, в нефтяной зоне были созданы комфортные условия для работы и жилья...»

Окончание следует

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