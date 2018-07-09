Дипломные войны: КФУ держит курс на Запад, переводя на английский 10 специальностей

Рейтинг самых дорогих и самых дешевых специальностей в вузах Татарстана

Фото: Максим Платонов

Цены на высшее образование в Татарстане продолжают расти. В прошлом году стоимость обучения в вузах РТ в среднем выросла на 16%, а за учебный год 2018/2019 студентам (скорее, их родителям) придется отдать еще на 17% больше. Аналитическая служба «Реального времени» составила традиционный рейтинг дорогих и дешевых направлений, на которые можно поступить платно в Татарстане. В нашем сегодняшнем материале — очная форма обучения, а также — множество сюрпризов и любопытных фактов. Например: дорогими дипломы вузов РТ делает точно не высокий спрос на отдельные направления. Так, самой популярной специальностью по результатам конкурса прошлого года оказалась «Конфликтология».

Диплом англоязычного стоматолога стоит в 2,6 раза дороже, чем русскоязычного

Самым дорогим направлением по-прежнему остается стоматология, преподаваемая в КФУ на английском языке (Dentistry). Напомним, годом ранее по Dentistry отмечалось небывалое в новейшей истории удорожание специальности: специалитет англоязычной стоматологии (обучение — 5 лет) вырос в цене в 2,65 раза: со 170 тыс. рублей в год до 450 тыс. рублей в год. В этом году Dentistry подорожала еще на 18 тыс. рублей, до 468 тыс. рублей. Похожая ситуация со специалитетом «Лечебное дело» (General Medicine) с обучением на английском языке. В прошлом году направление выросло в цене в два раза: со 170 тыс. рублей до 350,1 тыс. рублей. В этом году студентам придется выложить уже 364 тыс. рублей.

Комментируя газете «Реальное время» эти внушительные расценки, пресс-секретарь Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Наталья Дорошкевич объясняла в прошлом году их рост более высокой оплатой труда преподавателей (глубокое знание английского специализированного языка, высокие компетенции). Как следствие, таковых преподавателей нелегко найти.

В КФУ предлагают сравнивать свои самые дорогие направления только с КГМУ. Ну что ж, мы сравнили. Если говорить только о стоимости, то обучение в КГМУ по этим специальностям стоит гораздо дешевле. Впрочем, там обучают на русском языке, и за русский специалитет «Лечебное дело» в итоге просят всего 180 тыс. рублей в год (на 5 тыс. больше, чем в прошлом году), и столько же за русскоязычную «Стоматологию». Любопытно, что там, где в КГМУ нет ценовой разницы между направлениями, в КФУ она составляет 24 тыс. рублей. Видимо, это тоже следствие кадрового голода: не так уж много в Татарстане профессоров, способных на английском научить студентов правильно лечить зубы.

Команда Ильшата Гафурова вплотную занялась англоязычным сегментом рынка высшего образования в РТ. Фото Олега Тихонова



КФУ вплотную занялся окучиванием иностранной грядки

По-видимому, команда Ильшата Гафурова вплотную занялась англоязычным сегментом рынка высшего образования в РТ. В этом году появилась возможность начать обучение на английском по направлениям «Геология» (Geology), «Нефтегазовое дело» (Petroleum Engineering), «Программная инженерия» (Software Engineering) за 282 тыс. рублей в год (все направления — магистратура, обучение — 4 года). Или же выложить 261 тыс. рублей за обучение по направлению «Фундаментальная информатика и информационные технологии» (Fundamental informatics and Information Technology), или 218,1 тыс. рублей за «Общий и стратегический менеджмент» (General and strategic management — программа двойного диплома, реализуется на английском языке). 188,1 тыс. рублей в год стоит диплом КФУ по англоязычному направлению «Менеджмент» («Экономика и международный бизнес»). Для сравнения, русскоязычный «Менеджмент» в том же КФУ стоит 167 тыс. рублей. А русскоязычная «Программная инженерия», в зависимости от срока обучения (3 или 4 года), обойдется лишь в 136—150 тыс. рублей.

В дополнение к этому, отказавшись (возможно, в силу малого спроса, а возможно, не найдя подходящих преподавателей) от англоязычного обучения по направлениям «Физика» (Physics) и «Радиофизика» (Radiophyics), КФУ в этом году вновь вернул их в учебный план. Только стоят оба направления теперь почти в 2,5 раза дороже — 282 тыс. рублей.

Очевидно, это требования современного рынка, и в дальнейшем стоит ожидать увеличения англоязычного специалитета и в других вузах. Тем более что многие вузы сообщили «Реальному времени» о росте численности иностранных студентов (см. комментарии ниже). Так, в «Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма» нам рассказали, что «со следующего года часть дисциплин по этим направлениям будут преподаваться в академии на английском языке — таковы требования рынка».

Дешевле всего диплом нефтяника можно получить в «приближенном» к «Татнефти» АГНИ

Русскоязычное преподавание, впрочем, никуда не делось. Так, все тому же важному для РТ «Нефтегазовому делу» (четырехлетняя магистратура) на русском языке в КФУ в этом году будут обучать за 166,4 тыс. рублей в год, а бакалавриат (трехлетнее обучение) обойдется в 162,2 тыс. рублей. «Геология» будет стоить 166,4 тыс. рублей (магистратура) или 162,2 тыс. рублей (бакалавриат). Для сравнения, «приближенный» к «Татнефти» «Альметьевский государственный нефтяной институт» дает возможность стать нефтяником за 4 года всего за 120,6 тыс. рублей в год. Трехлетнее обучение по направлению «Нефтегазовое дело» в АГНИ стоит лишь 110,2 тыс. рублей в год. За год оба альметьевских направления подорожали на несущественные 4%. К слову, в АГНИ «Реальному времени» заявили: «С каждым годом численность иностранных абитуриентов на нефтегазовом и электроэнергетическом направлениях растет» (см. комментарии).

«Приближенный» к «Татнефти» Альметьевский государственный нефтяной институт дает возможность стать нефтяником за 4 года всего за 120,6 тыс. рублей в год. Фото theatre-light.ru

В КНИТУ-КХТИ за то же «Нефтегазовое дело» со студентов попросят немногим больше, чем в Альметьевске, и существенно меньше, чем в КФУ — 126,8 тыс. рублей. Однако там обучат по программе бакалавриват (3 года обучения), тогда как в Альметьевске есть возможность нефтегазовой магистратуры (4 года).

Если говорить о конкурентах по направлению «Программная инженерия», то у КФУ их фактически нет, за исключением КНИТУ-КАИ, где оно стоит в два раза дешевле, чем в вузе Гафурова — всего 133,8 тыс. рублей. Но и обучаются тут на год меньше.

Завершая обзор стоимости обучения в КФУ, отметим любопытный факт: в число самых дорогих специальностей входит не только «Техническая физика», но и… «История искусств». Обе за год подорожали на 14,5%, теперь обучение по каждому направлению — что «физиков», что «лириков» — обойдется в 203,7 тыс. рублей в год.

Как КФУ, КХТИ и КАИ сражаются за будущих наноинженеров и физиков рублем

Таким образом, 12 самых дорогих направлений «оккупировал» КФУ, вытеснив КНИТУ-КАИ даже из топ-10. А ведь еще пару лет назад КАИ «продавал» магистратуру по направлениям «Авиастроение» и «Двигатели летательных аппаратов» за цену, позволявшую им занять 4-е место в списке самых дорогих в Татарстане. Сегодня обе специальности занимают соответственно 13-е и 14-е место. Правда, обе же и подорожали с тех пор на 30 тыс. рублей. Резкий рост стоимости произошел как раз в этом году: теперь магистратура по обоим направлениям обойдется в 200,28 тыс. рублей. В ту же сумму обойдется студенту магистратура по направлениям «Техническая физика» и «Наноматериалы» (и они тоже подорожали на 30 тыс. рублей). И если по «Авиастроению» и «Двигателям летательных аппаратов» конкурентов у КАИ в Татарстане, что очевидно, нет, то по «нано» и «физике» их достаточно. Поэтому любопытно сравнить цены.

Самая дорогая «Техническая физика» (русскоязычная, заметим на всякий случай) — во все том же КФУ — магистратура обойдется в 203 тыс. рублей. Самая дешевая — в КГЭУ: за магистратуру придется отдать всего 172,8 тыс. рублей, за бакалавриат — 164,4 тыс. рублей (интересно, что последний подорожал существеннее — на 30 тыс. рублей, тогда как магистратура всего на 16 тыс. рублей). По «Наноинженерии» КАИ конкурирует с КХТИ, где эта специальность, впрочем, немногим дешевле — за магистратуру попросят 189,7 тыс. рублей, за бакалавриат — 180,2 тыс. рублей (удорожание примерно на 20 тыс. рублей). В КФУ точной такой же специальности нет, есть родственная ей «Нанотехнологии и микросистемная техника», за бакалавриат по которой попросят 193,5 тыс. рублей, почти на 25 тыс. рублей больше, чем в прошлом году.

В среднем обучение в КАИ в этом году составит 146,5 тыс. рублей. Фото Максима Платонова

Самыми дешевыми направлениями в КАИ можно считать непрофильные: «Управление персоналом», «Юриспруденция», «Менеджмент», «Экономика» обойдутся студентам в 120,38 тыс. рублей в год. «Реклама и связи с общественностью» — в 133,8 тыс. рублей. В среднем обучение в КАИ в этом году составит 146,5 тыс. рублей, что на 24 тыс. рублей больше, чем в прошлом.

«Лирики» проиграли «физикам» — пока лишь по цене диплома

Отметим существенный факт: еще в прошлом году на 2-м месте по дороговизне среди вузов РТ оказались Казанский государственный институт культуры и Казанская государственная консерватория им. Жиганова. И хотя в этом году за «дорогую культуру» в первую очередь отвечает «История искусств», преподаваемая в КФУ (см. выше), «культурные специальности» вообще в Татарстане уступили техническим, или «лирики» — дали дорогу «физикам» (и, отчасти, медикам). Тем не менее следом за дорогими КФУ и КАИ идут все те же КГИК и КГК им. Жиганова и сразу 14 их направлений (все — магистратура).

Причем, в отличие от поразительного разброса цен по физическим специальностям, в культуре конкуренции как таковой нет, что объясняется просто тем, что консерватория попала в список благодаря лишь одному своему дорогому направлению — «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» — оно стоит отныне 197,85 тыс. рублей в год (на 15 тыс. рублей дороже, чем в прошлом году). Тем не менее по ценам это примерно столько же, сколько и самая дорогая культурная специальность в Институте культуры — «Искусство народного пения» — 197,9 тыс. рублей в год (тоже почти на 15 тыс. рублей дороже, чем в прошлом году). И столько же, сколько и самая дешевая культурная специальность в том же институте – «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» — 197,85 тыс рублей. На мировом рынке такой бросающийся в глаза факт похожих цен вызвал бы подозрение в картельном сговоре! В 197,89 тыс. рублей в итоге обойдется студентам и «Вокальное искусство», и «Театральное искусство», и «Дизайн».

Интересно, что специальность «Дизайн» в Институте культуры самая дорогая среди вузов РТ. Следом идет КФУ, где за трехлетнее обучение по тому же направлению попросят 193,5 тыс. рублей (на 24 тыс. рублей больше, чем в прошлом году. В такую же цену команда Ильшата Гафурова оценила диплом по «Медицинской биохимии», «Медицинской биофизике», «Культурологии», «Технической физике» и «Нанотехнологиям» (см. выше). На 3-м месте — «Дизайн» в КНИТУ-КХТИ, где он стоит 189,7 тыс. рублей в год.

В отличие от поразительного разброса цен по физическим специальностям, в культуре конкуренции как таковой нет. Фото kazanconservatoire.ru

КХТИ бьет КАИ дешевыми дипломами — стоимость обучения здесь в среднем на 14 тыс. рублей меньше

К слову, вечный конкурент КАИ — КНИТУ-КХТИ — по стоимости обучения продолжает оставаться гораздо более дешевым. Если в КАИ диплом обойдется в этом году в среднем в 146,5 тыс. рублей в год, то в КНИТУ — всего в 132,14 тыс. рублей. И в последнем годовой рост стоимости не столь существенный — всего 16 тыс. рублей. Самые дорогие специальности КНИТУ-КХТИ (все — магистратура) находятся между направлениями КАИ «Нанотехнология» и «Техническая физика» (обе — 190,24 тыс. рублей) и 24 направлениями Казанского института культуры, от «Музыкального искусства эстрады» до «Музеологии» (все — по 188,3 тыс. рублей). Это «Наноинженерия», «Холодильная и криогенная техника», «Ядерная энергетика и теплофизика» — они обойдутся студентам в 189,7 тыс. рублей. Самыми дешевыми направлениями, как и в КАИ, в КНИТУ-КХТИ являются «Менеджмент», «Экономика» и «Управление персоналом» (а также «Государственное и муниципальное управление»).

Абитуриенты хотят стать биохимиками и штурмуют КГМУ — здесь эта специальность обойдется дешевле, чем в КФУ

Любопытно, что КГМУ, когда-то считавшийся одним из самых дорогих вузов Татарстана, в списке самых дорогих специальностей найти не так-то просто. Мы уже неоднократно писали о конкуренции между КФУ и КГМУ по медицинским специальностям. Судя, по ценовой конкуренции этого года КФУ проигрывает КГМУ с разгромным счетом. То ли КГМУ демпингует нарочно, то ли вуз как-то сам по себе находит возможность сократить себестоимость обучения, пока команда Гафурова бросается в атаку за иностранными студентами. Тем не менее даже обучение на русском языке в медуниверситете стоит дешевле. Так, «Медицинская биохимия» и «Медицинская биофизика» (и там, и там — специалитет, т. е. пятилетнее обучение), несмотря на существенный рост цен (40%), стоят здесь всего 182,5 тыс. рублей, т. е. на 11 тыс. рублей дешевле, чем в КФУ. Как сообщили «Реальному времени» в медуниверситете, именно по направлению «Медицинская биохимия» в прошлом году был самый большой конкурс — 40 человек на место.

Отметим, что именно эти два направления в КГМУ стоят дороже собственных «Лечебного дела» и «Стоматологии» (см. выше — 180 тыс. рублей) — то есть, ситуация обратна ситуации в КФУ. Однако в итоге КГМУ «бьет» КФУ низкими ценами не только там, где есть разница в языке обучения. Несмотря на низкие (относительно КФУ) цены, в КГМУ не собираются пока заниматься благотворительностью и идут на поразительные шаги. Так, по-настоящему космический рост цен наблюдается по двум самым, несмотря на это, дешевым направлениям КГМУ: «Сестринское дело» и «Медико-профилактическое дело» подорожали в 1,5 раза: с 84,2 тыс. рублей до 128,4 тыс. рублей. В среднем обучение в медуниверситете выросло на 25 тыс. рублей.

Юристы, экономисты и менеджеры продолжают дешеветь

Любопытно, что когда-то самые дорогие и популярные специальности «Юриспруденция» и «Экономика» не смогли попасть даже в топ-10 дорогих направлений этого года, и даже «Менеджмент» угодил в него лишь благодаря англоязычному обучению в КФУ. Несмотря на это, все три профессии остаются самыми популярными в смысле предложения (более 100 на рынке Татарстана). Самые дешевые дипломы по «Экономике» в Российском исламском институте — 20 тыс. рублей в год, по «Юриспруденции» — в Институте социальных и гуманитарных знаний — 45 тыс. рублей в год, по «Менеджменту» — в ТИСБИ — 45 тыс. рублей в год.

Самые дешевые дипломы выдает Российский исламский институт. Теологом тут можно стать, ежегодно платя 7 тыс. рублей — для сравнения, диплом «Теолога» в КФУ обойдется аж в 132,5 тыс. рублей в год. Чтобы получить специальность «Лингвиста», в РИИ попросят всего 12 тыс. рублей в год. Вторым по дешевизне вузом Татарстана является Институт социальных и гуманитарных знаний, где самая дорогая специальность («Юриспруденция») стоит всего 45 тыс. рублей в год, а дешевая («Прикладная информатика») — 30 тыс. рублей. На 3-м месте — ТИСБИ, где стоимость самых дешевых дипломов по «Прикладной информатике», «Экономике, «Менеджменту» варьируется в районе 45—46 тыс. рублей в год.

Все три вуза — частные.

Самый большой конкурс в медуниверситете — 40 человек на место — в прошлом году был именно по направлению «Медицинская биохимия». Фото Максима Платонова



Дорогими дипломы вузов РТ делает точно не высокий спрос выпускников

Если сравнить стоимость обучения по направлениям в вузах РТ и популярность этих самых направлений среди абитуриентов, будущих студентов, остается только развести руками: предложение явно не соответствует спросу. И можно только предположить, что ситуация в скором времени не изменится: очевидно, что высокие цены могут отпугнуть родителей и абитуриентов, и они будут искать более дешевые варианты в государственных вузах. Тем не менее, если со стороны вузов ситуация постепенно меняется — в топы входят технические и медицинские специальности, то среди выпускников продолжают оставаться популярными чисто «гуманитарные» или экономико-управленческие направления, за которые когда-то — лет 15—20 назад — вузы просили больше всего денег.

Так, судя по прошлогодним итогам поступления в татарстанские вузы, самый высокий конкурс был отмечен в КФУ по направлению «Конфликтология» — 79 человек на место! Стоило это направление в прошлом году не так уж и дорого, относительно других специальностей, 126,37 тыс. рублей, это лишь 64-я по дороговизне специальность КФУ. В этом году она, впрочем, подорожала почти на 20 тыс. рублей, до 146,16 тыс. рублей. Рост цены, однако, никак не связан с повышенным спросом. Подорожало и большинство других направлений, и 16-процентное удорожание «Конфликтологии» еще не самое высокое.

Нефтяниками хотят быть больше, чем стоматологами

На 2-м месте, пожалуй, единственная специальность, вкусы по которой сошлись и у вузов, и у выпускников: последние хотят стать нефтяниками, что закономерно в свете мировых тенденций на нефтяном рынке последних лет, а первые готовы в таком случае продать эту возможность — но по очень высокой цене. Конкурс по специальности «Нефтегазовое дело» в КФУ в прошлом году составил 74 человека на место. Напомним, русскоязычное обучение будущим нефтяникам обойдется в 162—164 тыс. рублей. В этом году абитуриентам предоставляется возможность попытаться поступить на англоязычное направление Petroleum Engineering, но вызывает сомнение, что это вызовет какой-то ажиотаж. Например, в списке направлений с самым высоким конкурсом нет ни Dentistry, ни General Medicine. Если только не предположить, что КФУ не считает их вместе с русскоязычными (что маловероятно). Так как конкурс на «Лечебное дело» в КФУ в прошлом году был немаленьким — 41 человек на место. Это девятое самое популярное направление в татарстанских вузах среди выпускников в прошлом году.

Отметим, что если считать в «попугаях», то есть по числу абитуриентов, претендующих на место, то КФУ побеждает КГМУ. Конкурс на то же «Лечебное дело» в КГМУ в 2017 году составил всего 7,2 человека на место. Разница по другому дорогостоящему и популярному направлению — стоматологическому — в КФУ и КГМУ тоже выдающаяся. Конкурс по нему в КФУ в 2017 году составил 25 человек на место, в КГМУ — 15 человек. Впрочем, несмотря на дороговизну, даже очень дорогостоящее направление КФУ не отвечает показателям конкурса, и по популярности среди абитуриентов «Стоматология» находится лишь на 28-м месте. Стоит оно — в русскоязычном исполнении — 183,3 тыс. рублей.

Судя по прошлогодним итогам поступления в татарстанские вузы, самый высокий конкурс был отмечен в КФУ по направлению «Конфликтология» — 79 человек на место. Фото Максима Платонова



КФУ поднимает цены на платное обучение, не глядя на результаты конкурса

И действительно, оставшиеся в топ-10 самые популярные среди абитуриентов специальности — не сказать, чтобы оценивались самими вузами очень уж дорого. На третьем месте, например, «Реклама и связи с общественностью», конкурс на эту специальность в КФУ составил почти 57 человек на место. Сам университет оценил специальность всего в 146,16 тыс. рублей в год, а судя по остальным вузам, и не скажешь, что диплом рекламщика такой уж нужный: в КАИ за него просят 133,8 тыс. рублей в год, в КГЭУ — 115 тыс. рублей. Впрочем, в КАИ специальность за год подрожала почти на 30 тыс. рублей, а в КГЭУ — на 25 тыс. рублей. Удорожание направления в КФУ на 20 тыс. рублей, повторимся, нельзя объяснить повышенным спросом — на такую же сумму выросли в цене и другие специальности.

Четвертая самая популярная специальность — «Экономика», которая, опять же, «не в чести» среди вузов. Это, прямо скажем, почти самая дешевая специальность в среднем по татарстанским вузам. Тем не менее это направление в КФУ в 2017 году буквально штурмовали выпускники: почти 49 человек на место. Стоит оно от 165 тыс. до 174 тыс. рублей (в зависимости от того, бакалавриат это или магистратура). По сравнению с по-настоящему дорогими направлениями КФУ это, скажем так, «бюджетная» специальность.

Как КХТИ опередил КАИ в конкурсном рейтинге

В отличие от не самых высоких показателей в стоимостном рейтинге (а, скорее всего, именно поэтому), в конкурсном рейтинге у КНИТУ-КХТИ позиции неплохие. Пятую и шестую строчку по популярности специальностей занял именно этот вуз. Что приятно удивляет, не какими-то экономико-управленческими дисциплинами, а сугубо техническими. На направление «Теплоэнергетика и теплотехника» в КНИТУ в прошлом году был конкурс 46 человек на место, на «Системный анализ и управление» — 45 человек. Не стоит, однако, забывать, что на сам показатель конкурса влияет в том числе и знаменатель (ограниченное количество мест). Но факт остается фактом — в других вузах по направлению «Теплоэнергетика» подобного ажиотажа не наблюдалось. Возможно, потому, что в КНИТУ оно самое недорогое — 126—136 тыс. рублей за место. В КАИ за него попросят уже 143,7 тыс. рублей, а в челнинском филиале КФУ — 146 тыс. рублей. С другой стороны, конкурентов по «Системному анализу» у КНИТУ вообще нет, но и специальность недорогая — в вузе за нее попросят на контрактной основе 126,8 тыс. рублей.

Стоимость очного обучения в вузах РТ, 2018/2019 учебный год

Полное наименование вуза Сокращенное наименование Символ:

3 — бакалавриат;

«3+» — прикладной бакалавриат;

4 — магистратура;

5 — специалитет Код направления / специалитета Наименование направления/специалитета на которое осуществляется набор в год исследования Стоимость обучения (в рублях) для граждан РФ на контрактной основе (первое высшее образование на базе общего среднего) в 2018-2019 учебном году Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. 5 31.05.03 Стоматология (Dentistry) 468.000 Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. 5 31.05.01 Лечебное дело (General Medicine) 364.104 Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. 4 05.04.01 Геология (Geology) 282.000 Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. 4 21.04.01 Нефтегазовое дело (Petroleum Engineering) 282.000 Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. 4 06.04.01 Biology 282.000 Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. 4 09.04.04 Программная инженерия (Software Engineering) 282.000 Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. 4 03.04.02 Физика (Physics) 282.000 Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. 4 03.04.03 Радиофизика (Radiophyics) 282.000 Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. 4 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии (Fundamental informatics and Information Technology) 261.000

Альметьевский государственный нефтегазовой институт Приемная компания прошлого года проведена успешно, контрольные цифры приема выполнены в полном объеме. С целью привлечения наиболее талантливых абитуриентов повышен минимальный порог вступительных испытаний, а также высокобальникам будут выплачиваться повышенные стипендии. Ожидается увеличение абитуриентов в связи с проведением дополнительных мероприятий по профориентационной деятельности. Ожидаем также увеличение конкурса на направлениях «Нефтегазовое дело» и «Экономика». Отметим, что с каждым годом численность иностранных абитуриентов на нефтегазовом и электроэнергетическом направлениях растет. В этом году мы открываем и новые программы обучения в магистратуре направлений «Нефтегазовое дело» и «Экономика».

ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры» Кампания прошлого года показательна увеличением контингента абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ (76 и выше). В этом году значительно увеличился прием на бюджет. Нам было выделено гораздо больше бюджетных мест, чем за последние 2-3 года. По каждому направлению подготовки целевой прием повысится на 30%. Кроме того, будет осуществлен прием по новым направлениям. Так, впервые будем принимать по таким новым направлениям, как «Монументально-декоративное искусство», «Живопись», «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» с профилем «Компьютерная музыка и аранжировка», «Педагогическое образование» с профилями «Рисунок», «Музыка» и «Хореографическое образование». С другой стороны, на этот раз мы не будем принимать на профиль «Режиссер неигрового кино-теле,-видеофильма, педагог» в рамках направления «Режиссура кино и телевидения» по причине отсутствия бюджетных мест. И откажем в приеме по профилю «продюсер телевизионных и радиопрограмм» в рамках направления «Продюсерство» из-за отсутствия необходимости ежегодного набора по данному направлению, т. к. нам важна трудоустраиваемость по специальности. Но мы ждем роста желающих поступить в наш вуз. Связываем это с интересом молодежи к творческим профессиям и тем педагогам, которые преподают в институте. Это известные в Татарстане и за его пределами артисты, режиссеры, хореографы и балетмейстеры, певцы, художники, искусствоведы. У нас из года в год популярны такие направления, как «Актерское искусство», «Дизайн», «Режиссура театрализованных представлений и праздников», «Сольное пение», «Социально-культурная деятельность», «Туризм», «Режиссура кино и телевидения», «Кинооператорство», «Продюсерство». А все из-за востребованности данных специалистов на рынке труда и, как следствие, хорошей трудоустраиваемости и качества образования.

КНИТУ-КАИ Приемная кампания 2017 года в нашем вузе прошла достаточно успешно. Мы вошли в топ-100 лучших технических вузов России, повысили средний балл ЕГЭ по вузу до 72 баллов. Зачисление у нас проводится в два этапа: первый этап — зачисление 80% от бюджетных мест, второй этап — зачисление до заполнения 100% бюджетных мест. Практика показывает, что не стоит выжидать второго этапа, на первом этапе возможность поступить больше, конкуренция меньше. Кроме того, в КНИТУ-КАИ действует проект «ЕГЭ+10», по которому абитуриент может получить дополнительные баллы за индивидуальные достижения: аттестат или диплом с отличием, научные олимпиады и конкурсы, золотой значок ГТО, волонтерскую деятельность. Напомним, что в 2017 году минимальный проходной балл на бюджет составил 191 балл. Рост желающих поступить в КАИ мы связываем с ростом спроса на инженерные специальности и думаем, что подобная тенденция сохранится. В этом году ожидаем спроса на направления, связанные с IT, авиацией, лазерами, нанотехнологиями. У поступающих к нам из зарубежных стран (Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана) наибольший интерес вызывают направления, связанные с авиастроением, приборо- и машиностроением, инфокоммуникационными технологиями. Если говорить о новых направлениях, то в 2018 году абитуриенты могут поступить на бакалавриат по направлению «Природообустройство и водопользование» (заочная форма). В отделениях же СПО открылись новые направления подготовки: «Информационные системы и программирование», «Сетевое и системное администрирование», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» и «Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)». В магистратуре появилось новое направление «Фотоника и оптоинформатика». При этом ни о каких сокращениях направлений говорить не приходится, и мы их не планируем: количество бюджетных мест в КНИТУ-КАИ в 2018 г. увеличилось: по очной форме на 56 мест; по очно-заочной — на 3 места; по заочной форме — на 5 мест.

Казанский государственный медицинский университет Число поданных заявлений в наш вуз в целом зависит от общей численности выпускников, в 2016 году нам подали заявления 5 975 выпускников, в прошлом году — 6 059. Наибольший конкурс в 2017 году был по специальности «Медицинская биохимия» (40,3 человека на место), а также на «Фармацию» (18 человек на место) и «Стоматологию» (15,2 человека на место). Число иностранных студентов в КГМУ продолжает расти, сегодня их доля среди обучающихся составляет 22,5%. В 2018 году мы также вводим новое направление «Социальная работа», начнем с приема на заочное обучение в магистратуру.

Казанский государственный энергетический университет ректор Эдвард Абдуллазянов В последние несколько лет показатели наших абитуриентов растут. По итогам 2017 года средний балл ЕГЭ — 69,6, мы очень довольны таким показателем. Качество абитуриента растет! Конкурс в КГЭУ как никогда высокий. С самого начала приемной кампании прошлого года в КГЭУ зафиксировали свыше 8000 поданных заявлений. К сожалению, проходят на бюджет не все, так как в вузе ведется строгая политика по отсеиванию низкобалльников. С каждым годом уровень среднего балла поступивших становится на несколько пунктов выше. В среднем конкурс составляет от 6 до 17 человек на место в зависимости от направления. Приемная кампания показала, что интерес к энергетическим специальностям не изменился: в топе традиционно «Электроэнергетика и электротехника», «Теплоэнергетика и теплотехника» и «Автоматизация технологических процессов и производств» (количество КЦП на данное направление выросло на 19%). IT-направления по-прежнему в лидерах по количеству желающих поступить: так, среди поступающих на «Информатику и вычислительную технику» средний балл ЕГЭ составил 78,4, а средний проходной – 74. Высокую популярность набирает и появившаяся в прошлом году «Прикладная информатика». По этому направлению студенты получают дополнительные знания в области электроэнергетики, что позволяет им быстро освоить первичные навыки на предприятиях. С 2018/2019 учебного года в КГЭУ впервые планируется осуществить прием на программу «Технологии в энергетике и нефтегазопереработке» по направлению подготовки бакалавров. Наряду с этим мы будем набирать на бакалавриат и в магистратуру по программе «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии». Между прочим, трудоустройство по специальности у выпускников свыше 80%. Еще одну причину высокого конкурса в КГЭУ мы видим в условиях проживания наших студентов. Не более года назад в первом общежитии КГЭУ, 80-х годов постройки, был проведен капремонт – было заменено все вплоть до штукатурки. Теперь самое старое наше общежитие ничем не отличается от самого нового третьего общежития, введенного в эксплуатацию в 2015 году. Для многих наличие общежития и комфортных условий очень важно, тем более что порядка 70% из поступающих – иногородние студенты не только из РТ, но и из других регионов. Сегодня местами в общежитиях обеспечены 1900 человек. Мы намереваемся строить и четвертое высотное общежитие на 580 человек. Высотка с 19 жилыми и двумя техническими этажами площадью 11 тыс. кв. м появится между главным корпусом энергоуниверситета и станцией метро «Козья слобода» — по адресу ул. Красносельская, 51. Стоимость высотки оценивается в 420 млн рублей, 70% выделят из федерального бюджета.

Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП) Приемная кампания 2017 года прошла успешно. Конкурс на бюджетные места на направление подготовки «Туризм» составил 24 человека на место, на направление «Прикладная информатика» — 7,8. Показатели среднего балла по результатам ЕГЭ у поступающих растут с каждым годом. В 2018 году на указанные направления бакалавриата также объявлен прием на бюджетные места. Отметим, несмотря на то, что изменений в «Порядке приема в вузы» по сравнению с 2017 годом не произошло, необходимо напомнить, что абитуриенты из Республики Крым, получившие в аттестат в 2018 году на территории Республики Крым и г. Севастополя, в нынешнем году могут поступать на обучение по программам бакалавриата по своему выбору либо на основании результатов ЕГЭ, либо по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. К слову, на протяжении последних пяти лет мы наблюдаем заметный рост числа абитуриентов не только из Татарстана, но и из других регионов России. Так, в 2017 году в наш университет поступили абитуриенты из 47 регионов. Растет и число студентов из иностранных государств, особенно из стран дальнего зарубежья, в нашем вузе обучаются студенты из 12 иностранных государств. В прошлом году наблюдалось увеличение количества абитуриентов из Казахстана. В течение года на подготовительном отделении усиленные занятия по русскому языку прошли будущие студенты из Колумбии, Шри-Ланки, нескольких африканских государств. Также наиболее востребованными в ближайшей перспективе являются направления «Лингвистика», особенно образовательные программы с изучением китайского языка. В ближайшее время мы планируем начать строительство нового учебного корпуса со спортивным комплексом и общежитием в историческом центре Казани. Традиционно мы наблюдаем высокий спрос среди абитуриентов на такие направления, как «Юриспруденция» и «Экономика». Также наиболее востребованными в ближайшей перспективе являются направления «Лингвистика», особенно образовательные программы с изучением китайского языка, «Дизайн», «Педагогическое образование», «Психология» и «Специальное (дефектологическое) образование». В последние годы, с ужесточением экологического контроля на производственных объектах и контроля со стороны МЧС, растет потребность и в специалистах в области техносферной безопасности.

Казанский федеральный университет В 2017 году в КФУ на все формы подготовки и по всем основаниям приема было принято 12 229 человек, из них на бюджетной основе 4 980 человек, на контрактной — 7 249. Эти результаты превышают показатели 2016 года, по этой причине считаем набор 2017 года весьма успешным. По итогам проведенного анализа мы видим устойчивый повышенный спрос со стороны абитуриентов регионов ПФО, особенно из Башкирии и абитуриентов из районов республики РТ. Неуклонно возрастает спрос со стороны абитуриентов из стран СНГ. В этом году мы планируем принять их в количестве 1 300 человек.

КНИТУ-КХТИ ответственный секретарь приемной комиссии Марат Валеев: В 2018 году бюджетный прием в КНИТУ-КХТИ по сравнению с прошлым годом немного сократился: на программы бакалавриата, магистратуры и специалитета мы примем 3 813 человек. Это на 4% меньше. Наиболее заметное сокращение коснулось программ бакалавриата — по ним будет принято 1 490 человек. Самые значительные потери — на направлениях «Компьютерные и информационные науки» и «Физико-технические науки и технологии». А вот по программам магистратуры число бюджетных мест, напротив, выросло до 2158, что на 90 больше. Для КНИТУ-КХТИ это традиционно сильная позиция — например, сейчас в нашем вузе сосредоточена треть бюджетных мест, выделенных в РФ по направлению «Химическая технология». Заметное увеличение, сразу на 15%, наблюдается и по программам специалитета. «Оборонка» сейчас на колоссальном подъеме, а КНИТУ-КХТИ практически единственный вуз в стране, полностью сохранивший еще с советских времен весь спектр научно-образовательных направлений для данной отрасли. Причем буквально в последнее время мы мощно нарастили нашу лабораторную базу и внесли актуальные коррективы в учебные планы по заказу Министерства обороны РФ и крупнейших военно-технических холдингов страны, с которыми в настоящее время мы активно сотрудничаем. Если говорить о прогнозах на предстоящую приемную кампанию, могу предположить рост числа иностранных граждан среди поступающих. Это общая тенденция последних лет. В настоящее время около 11% наших студентов — иностранцы, это один из самых высоких показателей среди вузов ПФО.

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма Поволжская академия — молодой вуз, и он постепенно выходит на свои проектные мощности. Поэтому пока количество бюджетных мест у нас ежегодно растет. В этом году их будет 772, на 25% больше, чем в прошлом. При этом конкурс среди поступающих только увеличивается. Популярны такие направления обучения, как спортивный менеджмент, адаптивная физическая культура, физкультурное образование. Стабильным спросом пользуется профиль спортивной тренировки в избранном виде спорта, мы обучаем тренеров по 19 видам спорта. В прошлом году добавились бокс, фигурное катание и тхэквандо. Очень востребованы специальности по физкультурному образованию и адаптивной физической культуре. Специалистов по АФК в отрасли острая нехватка, студенты выпускного курса уже сегодня практически все трудоустроены. Растет число желающих учиться на направлениях: гостиничное дело, сервис и туризм. Эта сфера деятельности в России и Татарстане также активно развивается. В рамках набора в Академию на следующий учебный год появились бюджетные места для обучения по магистерским программам на направлениях туризм и сервис, а также возможность обучения в магистратуре заочно. Со следующего года часть дисциплин по этим направлениям будет преподаваться в академии на английском языке. Таковы требования рынка. Тем более что вуз набирает популярность и у иностранных студентов. На сегодняшний день у нас учатся представители 15 зарубежных государств. Это граждане ближнего и дальнего зарубежья.

Российский государственный университет правосудия Мы ждем увеличения желающих поступить в наш вуз на очно­-заочную форму обучения по программе первого высшего образования «Юриспруденция» (бакалавриат) в связи с тем, что набор на заочную форму по данному направлению невозможен ввиду вступления в силу требований федерального государственного образовательного стандарта по «Юриспруденции». В этом году получена лицензия на новые специальности: «Право и судебное администрирование» (уровень СПО), которая направлена на подготовку кадров для судебной системы; «Судебная и прокурорская деятельность» (уровень специалитета); «Государственное и муниципальное управление» (уровень магистратуры). Кроме того, ожидается увеличение количества абитуриентов среди выпускников 9-го и 11-го классов, так как, по социологическим данным, в этом году будут поступать абитуриенты 2000—2002 годов рождения, т. е. с момента начала роста рождаемости. Мы также ждем роста конкурса по направлению «Юриспруденция» (бакалавриат и магистратура), поскольку нам удалось сохранить стоимость обучения для лиц, поступающих по договорам, на уровне прошлого года. Конкурс вырастет, скорее всего, и по специальностям СПО «Право и судебное администрирование» и «Земельно-имущественные отношения», так как на них в 2018 году были выделены бюджетные места, и на специальность «Судебная и прокурорская деятельность.

Частное учреждение высшего образования «Российский исламский институт» Мы хорошо оцениваем приемную кампанию прошлого года, довольны ею. В этом году мы ждем роста количества абитуриентов. Такие выводы делаем по количеству обращений по телефону, электронной почте, в социальных сетях, при личных встречах. Думаем, увеличение конкурса ждет направление «Журналистика». Причина в качественном и практико-ориентированном обучении, сокращении бюджетных мест на аналогичных направлениях подготовки в других вузах региона. Немаловажна и доступная цена за обучение на платных направлениях. Среди иностранных абитуриентов пользуется спросом направление «Лингвистика».

ТИСБИ Приемная кампания 2017 года прошла в Университете управления «ТИСБИ» на высоком уровне. Более 70% абитуриентов поступило с баллами выше среднего, около четверти поступивших имеют диплом с отличием, а треть поступивших была медалистами. При этом стоит отметить высокий уровень тех, кто пришел к нам с результатами профильных олимпиад. В этом году мы ждем увеличения количества поступающих с высокими результатами ЕГЭ и олимпиад, а также спортсменов, волонтеров и абитуриентов с большим творческим потенциалом. Особенно ожидаем роста желающих обучаться в магистратуре. Кроме того, по нашим прогнозам, будет больше и иностранных граждан, желающих получить образование в ТИСБИ. Увеличение количества абитуриентов в нашем университете мы связываем, прежде всего, с грамотной работой нашей профориентационной службы. В течение последнего года ее специалисты активно работали в школах, ссузах, на разного рода выездных мероприятиях. Особенно важными для абитуриентов оказались выезды наших сотрудников в муниципалитеты и регулярно проводимые в ТИСБИ Дни открытых дверей. Существенно вырос интерес к ТИСБИ и в социальных сетях — каждый день через них задают несколько вопросов по поводу поступления в университет. В этом году нами ожидается увеличение конкурса по традиционно популярным у нас направлениям — «Экономика» и «Менеджмент». Связано это с возрастающей востребованностью в современном мире, особенно в РТ, профильных специалистов в крупных промышленных компаниях, как государственных, так и частных. Кроме того, в последние годы, и этот не станет исключением, растет конкурс по направлению «Информационные технологии» – за такими специалистами «охотятся» уже во время обучения, и в современном IT-обществе они гарантированно находят себе работу, тем более что у нас большое количество бюджетных мест выделено именно на это направление. Что касается иностранцев, то если раньше иностранные абитуриенты предпочитали поступать на «Юриспруденцию», то сейчас мы наблюдаем, что среди них все востребованнее становятся «сервисные» направления — туризм, сервис, гостиничное дело.