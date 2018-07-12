Миллиона «хватит за глаза»: самые дорогие и самые дешевые заочные дипломы татарстанских вузов

Два полюса популярности — звукорежиссер и теолог

Фото: Максим Платонов

Обучение на заочных отделениях татарстанских вузов в два с половиной раза дешевле, чем на очных — выяснил аналитический отдел газеты «Реальное время», изучив соответствующий «прайс-лист» на 2018/2019 год. При этом самый дорогой «заочный диплом» будет, как оказалось, у звукорежиссера — без малого 1 млн рублей. Помимо консерватории, в топе самых дорогих вузов и направлений вновь КФУ, где расценки на очное и заочное отделения сильно разнятся. Мы также узнали, как АГНИ идет навстречу иногородним студентам, желающим стать нефтяниками быстро и недорого под боком у «Татнефти», но не желающим ехать жить в Альметьевск: конкурс на заочное «Нефтегазовое дело» огромный. Наконец, вновь подтвердился тот факт, что самый бюджетный вуз Татарстана — «Российский исламский институт».

Заочные отделения татарстанских вузов дешевле в 2,5 раза

Вариантов заочного обучения по-прежнему гораздо меньше, чем очного: 472 направления в различных вузах Татарстана против 794. И, судя по всему, есть некая вялотекущая тенденция к их постепенному уменьшению: еще год назад на 780 очных направлений приходилось 482 заочных.

Ценник на заочные направления ожидаемо ниже, причем в разы. Средняя стоимость обучения в татарстанских вузах по очной форме в 2018-2019 году составила 128,8 тыс. рублей в год, по заочной же — всего 50 тыс. рублей в год. О меньшей популярности и востребованности заочного обучения говорит и «вузовская инфляция». Так, за 3 года диплом «очника» вырос в цене почти в полтора раза (с 89,5 тыс. рублей), диплом «заочника» — лишь на 25% (с 40 тыс. рублей). С прошлого года стоимость «очных дипломов» в среднем выросла на 17% (со 110 тыс. рублей в год), а заочных — лишь на 12% (с 44,5 тыс. рублей в год).

Самый дорогой «заочный диплом» — у звукорежиссера: почти 1 млн рублей

Если на очных направлениях по стоимости обучения с большим отрывом доминирует КФУ, то по заочным первые места удерживает Казанская государственная консерватория (академия) им. Н.Г. Жиганова. В топ-5 самых дорогих направлений четыре за собой застолбила именно она. Ранее самым дорогим в Татарстане было заочное обучение вокальному искусству (двухлетняя магистратура), за которую в год приходилось платить 183 тыс. рублей. В 2018/2019 году любителям музыки по всем четырем дорогим направлениям КГК придется выложить уже 188,26 тыс. рублей: помимо «Вокального искусства», это «Музыкальная звукорежиссура», «Музыкально-инструментальное искусство», «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство». Дольше всего обучают звукорежиссуре (5 лет — специалитет), по остальным направлениям учеба займет 3 года.

Получается, самым «золотым» диплом будет именно у звукорежиссеров — если цена не вырастет (а она вырастет), за пятилетнее обучение премудростям звука студентам и их родителям придется выложить почти 1 млн рублей (941,3 тыс. рублей). Любопытно, что очный аналог этого обучения обнаруживается не в консерватории, а у ее конкурента на «культурном поле» высшего образования в Татарстане — Казанского государственного института культуры. И стоимость обучения звукорежиссуре (точнее «Звукорежиссуре аудиовизуальных искусств») вполне сопоставима с «заочкой» в КГК — 188,3 тыс. рублей в год. За пятилетний специалитет, таким образом, заплатить придется похожую сумму — 941,5 тыс. рублей. Конкурс там небольшой, в прошлом году составил 5 человек на место (а на «заочке» и вовсе 0,7 то есть налицо недобор).

Очный аналог «Музыкально-инструментального искусства» в КГК стоит столько же (188,26 тыс. рублей) с очными направлениями «Вокальное искусство» и «Музыкознание» — тоже ценовой паритет.

Конкурс на заочную «Юриспруденцию» в КФУ относительно невысокий — в 2017 году он составил 3,8 абитуриента на место



Заочный юридический диплом в КФУ стоит столько же, сколько год обучения англоязычной стоматологии

Пятое и шестое по дороговизне направления — «Юриспруденция» в КФУ (соответственно четырех- и трехлетнее). Что интересно, в рейтинге очных направлений оно не вошло даже в топ-100 и стоит в КФУ в этом году 174,7 тыс. рублей в год. Заочный вариант гораздо дешевле: всего 125,7 тыс. рублей за бакалавриат (за год подорожал всего на 4,8 тыс. рублей) и 113,8 тыс. рублей за магистратуру. Таким образом, трехлетний бакалавриат обойдется студенту-юристу в 377,1 тыс. рублей, магистратура — в 455,2 тыс. рублей. Это почти равноценно одному году обучения «Лечебному делу» (364 тыс. рублей) и «Стоматологии» (468 тыс. рублей) очно на английском языке в том же КФУ. А ведь когда-то юридическое направление в КФУ считалось одним из самых дорогостоящих.

Конкурс на заочную «Юриспруденцию» в КФУ относительно невысокий — в 2017 году он составил 3,8 поступающего на место. Для сравнения, на очное направление в 2017 году конкурс составил 13,3 человека на место. Конкурентов у заочной «Юриспруденции» КФУ достаточно, всего 19 направлений различных вузов. Самые дешевые варианты — в частном «Институте социальных и гуманитарных знаний» — 35 тыс. рублей в год, в казанском филиале «Академии труда и социальных отношений» — 42 тыс. рублей в год и в нижнекамском филиале «Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова» (ИЭУП) — тоже 42 тыс. рублей в год.

Студенты хотят стать нефтяниками в АГНИ, но ехать в Альметьевск не хотят

Любопытно, что если в рейтинге очных направлений Альметьевский нефтяной институт отличался относительно недорогим обучением (сравнительно с КФУ, особенно по «Нефтегазовому делу»), то в рейтинге заочных специальностей он оказался на 7-м месте. За диплом нефтяника («Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти — сокращенная программа») здесь попросят 108,2 тыс. рублей в год или 324,6 тыс. рублей за полный трехлетний курс. Для сравнения, в КНИТУ заочный диплом нефтяника оценили всего в 43,2 тыс. рублей в год (там тоже трехлетнее обучение). Даже четырехлетняя магистратура в АГНИ стоит дороже — 78 тыс. рублей в год. Напомним, КФУ потребует с очника за английское обучение нефтегазовому делу 282 тыс. рублей в год, за русскоязычное — 162—166,4 тыс. рублей. КНИТУ возьмет 126,8 тыс. рублей, АГНИ — 120,6 тыс. рублей.

И, кажется, понятно, почему альметьевский вуз установил такую цену на заочное направление (за год она выросла на 4,2 тыс. рублей — это первое повышение с 2016 года). Большинство желающих учиться под боком у «Татнефти» могут не желать покидать ради этого, скажем, Казань или Набережные Челны. И АГНИ пошел им навстречу. Как следствие, конкурс нефтяников-заочников в прошлом году был огромным. По числу претендентов на место АГНИ занял 6-е место, уступив лишь пяти направлениям КФУ: 17 человек на место! Для сравнения, в КФУ на «Нефтегазовом деле» конкурс был всего 11,3 абитуриента на место, в КНИТУ — почти 2 человека на место. На очное «Нефтегазовое дело» в АГНИ особого спроса при этом нет: конкурс в прошлом году составил всего 4,85 поступающего на место, а на очное «Нефтегазовое дело» в КФУ он был аж 74 человека на место (второе по популярности направление в 2017 году), в КНИТУ — 15,6 абитуриента на место.

И такая ситуация не первый год: пару лет назад в рейтинге дорогостоящих заочных направлений 3-е место тоже удерживал АГНИ, уступая только юридическому направлению КФУ и консерватории. Кажется, альметьевским властям надо что-то делать, чтобы студенты АГНИ захотели проживать в городе, а не только учиться.

На 4-м месте неожиданно оказался Казанский государственный архитектурно-строительный университет с направлением «Строительство»



В бывшем КамПИ стать строителем дешевле, чем в Казанском архитектурном

На 4-м месте неожиданно оказался Казанский государственный архитектурно-строительный университет с направлением «Строительство», и, судя по всему, это новшество вуза. За обучение в магистратуре с будущих строителей попросят без малого 100 тыс. рублей (98,9 тыс. рублей) — или почти 400 тыс. рублей за 4 года. Очное обучение строителей в КГАСУ далеко не самое дорогое в РТ, за год там просят 124 тыс. рублей, но подорожало оно с прошлого года почти на 34 тыс. рублей. Для сравнения, даже в челнинском филиале КФУ очное «Строительство» стоит дороже — 146 тыс. рублей. Дешевле, чем в КГАСУ, только в КНИТУ — 126,8 тыс. рублей (правда, там бакалавриат).

Что любопытно, если очная форма обучения строителей в КФУ заметно дороже очного «Строительства» в КГАСУ, то по «заочке» в Челнах в КФУ обучают гораздо дешевле, чем в казанском архитектурном — всего за 72 тыс. рублей в год (там и заочное «Нефтегазовое дело» очень дешевое — 71,2 тыс. рублей в год), а за бакалавариат попросят всего 53,6 тыс. рублей в год. При этом челнинское обучение — единственный конкурент КГАСУ по данному направлению. То, что КФУ обучает строителей именно в автограде, понятно — в 2012 году бывший специализировавшийся на строительстве местный вуз, КамПИ, был реорганизован в Камскую государственную инженерно-экономическую академию и присоединен к КФУ.

Заочно стать коллегой Грефа и Набиуллиной в КФУ дешевле, чем очно

Наконец, пятерку дорогих вузов и направлений закрывает все тот же КФУ со все еще популярным, как и юриспруденция, направлением — «Экономика» (в т. ч. банки и реальная экономика, бухучет, анализ и аудит и т. д.). Стоит она чуть дороже заочного обучения в КФУ «Международным отношениям» и «Государственному и муниципальному управлению» (87,7 тыс. и 83,3 тыс. рублей в год, соответственно): будущим экономистам придется отдавать в год 87,7 тыс. рублей в год, а экономистам-банкирам — 90,8 тыс. рублей. За год обучение подорожало всего на 3 тыс. рублей.

Заочное обучение экономистов в КФУ на порядок дешевле очного — за последнее попросят в этом году аж 175 тыс. рублей, то есть, почти в два раза больше. По заочному обучению конкурентов у экономического направления, разумеется, множество (44!). Дешевле всего стать экономистом в самом «бюджетном» вузе РТ, Российском исламском институте, — за 20 тыс. рублей в год, в елабужском филиале частного «Института социальных и гуманитарных знаний» — за 34 тыс. рублей в год и в Казанском аграрном университете — за 35 тыс. рублей в год.

Конкурс на экономическое направление в КНИТУ-КХТИ составил 9 человек, в КНИТУ-КАИ — 3,6 на место



Любопытно, что конкурс на экономическое направление КФУ невысокий в сравнении с конкурентами. В прошлом году он составил всего 1,7 абитуриента на место! Для сравнения, на экономическое направление КНИТУ-КХТИ конкурс составил 9 человек, в КНИТУ-КАИ — 3,6 на место. КФУ, кажется, это и не слишком интересно, так как на очное отделение «Экономики» конкурс в прошлом году был зашкаливающим и составил 48,8 абитуриента на место (четвертое по популярности направление в Татарстане в 2017 году).

Самый дешевый диплом в Татарстане: теолог от РИИ

Самые дешевые направления по-прежнему в частном Российском исламском институте. Причем два направления по стоимости почти не отличаются от обучения на очных отделениях. Так, дешевле всего вам обойдется диплом теолога — всего в 7 тыс. рублей в год (как и на очном). За год диплом подорожал на 2 тыс. рублей. Получается, практикующим теологом-магистром можно стать практически даром. Для сравнения, теологом в КФУ заочно предлагают стать за 46,8 тыс. рублей в год, то есть почти в семь раз дороже. В том же РИИ предлагают заочно стать журналистом за 15 тыс. рублей, лингвистом — за 18 тыс. рублей.

При этом не сказать, что спрос на такие бюджетные варианты есть. В 2017 году конкурс по всем заочным направлениям «Российского исламского института» составил всего один человек на место.

Стоимость заочного обучения в вузах РТ, 2018/2019 учебный год

Полное наименование Сокращенное наименование Символ:

3 — бакалавриат;

«3+» — прикладной бакалавриат;

4 — магистратура;

5 — специалитет Код направления / специалитета Наименование направления/специалитета на которое осуществляется набор в год исследования Стоимость обучения (в рублях) для граждан РФ на контрактной основе (первое высшее образование на базе общего среднего) в 2018-2019 учебном году Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования «Казанская

государственная консерватория (академия) имени Н.Г.Жиганова» Казанская государственная консерватория (академия)

имени Н.Г.Жиганова 5 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура 188.261 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования «Казанская

государственная консерватория (академия) имени Н.Г.Жиганова» Казанская государственная консерватория (академия)

имени Н.Г.Жиганова 3 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 188.261 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования «Казанская

государственная консерватория (академия) имени Н.Г.Жиганова» Казанская государственная консерватория (академия)

имени Н.Г.Жиганова 3 53.03.03 Вокальное искусство 188.261 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования «Казанская

государственная консерватория (академия) имени Н.Г.Жиганова» Казанская государственная консерватория (академия)

имени Н.Г.Жиганова 3 53.03.06 Музыкознание и музыкально — прикладное искусство 188.261 Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. 3 40.03.01 Юриспруденция 125.760 Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. 4 40.04.01 Юриспруденция 113.880 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Альметьевский государственный нефтяной институт» ГБОУ ВО АГНИ 3 21.03.01 Нефтегазовое дело(Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти-сокращенная программа) 108.200 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» КазГАСУ, КГАСУ, Казанский государственный архитектурно-строительный университет 4 08.04.01 Строительство 98.900 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» КазГАСУ, КГАСУ, Казанский государственный архитектурно-строительный университет 4 08.04.01 Строительство 98.900