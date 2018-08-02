Валюту под матрас: российские банки теряли прибыль и накопления россиян на $9 миллиардов

Обзор показателей банковского сектора в первом полугодии 2018-го и главных событий июля

Из-за непривлекательных ставок население и компании забирают из банков валюту: за полгода с депозитов ушло $9,4 млрд. Ссудный портфель банков растет очень неравномерно: динамика в розничном сегменте в два с лишним раза выше, чем в корпоративном. Финансовый результат сектора в январе — июне снизился более чем на 21% — проблемные банки вычли из общего котла 246 млрд рублей. Эти и другие показатели банковского сектора в первом полугодии 2018-го изучило «Реальное время».

Цифры: минус шесть банков и отток валюты

В июне по сравнению с предыдущим месяцем ЦБ не снизил, но и не усилил активность работы по расчистке сектора: за месяц ушло шесть банков; таким образом, действующих кредитных организаций на 1 июля оставалось 524. У большинства из тех, кто покинул рынок, были отозваны лицензии. Это московские банк «Рублев» и «Мосуралбанк», банк «Воронеж», «Русский Национальный Банк» из Ростова-на-Дону и «Бум-Банк» из Нальчика. Они входили в первую — третью сотни по величине и потерпели крах из-за того, что накопили критическую массу плохих активов. Кроме того, некоторые из них, указал регулятор, скрывали плачевное финансовое положение, используя схемные операции.

Активы банковского сектора с июня по июль приросли на 0,6%, до 86,59 млрд рублей. За первое полугодие в целом рост составил 1,6%. Почти 60% всех активов сконцентрированы в пяти крупнейших кредитных организациях, а на долю первой двадцатки приходится без малого 80%.

Более 67% в структуре совокупных банковских активов занимает ссудный портфель, который растет весьма неравномерно — объем кредитов населению увеличивается в два с лишним раза быстрее, чем портфель организаций. Так, с января по июнь кредитный портфель организаций (кроме финансовых) вырос почти на 4%, до 31,4 трлн рублей; в то же время объем кредитов физическим лицам увеличился на 9,2%, составив на 1 июля 13,3 трлн рублей. Такой аппетит населения к кредитам даже вызвал тревогу у представителей ЦБ, однако об этом позже.

У большинства из тех, кто покинул рынок, были отозваны лицензии. Это московские банк «Рублев» и «Мосуралбанк», банк «Воронеж», «Русский Национальный Банк» из Ростова-на-Дону и «Бум-Банк» из Нальчика. Фото: 74.ру



Уровень просроченного долга за полгода несколько вырос в корпоративном сегменте и снизился в розничном: на начало июля он составлял 6,7 и 6,1% соответственно. Снижение просрочки в рознице, впрочем, может быть связано как раз с сильной динамикой в этом сегменте — общий уровень проблемной задолженности гасится за счет новых кредитов.

Суммарные пассивы банковского сектора с начала этого года увеличились на 1,6%, до 86,6 трлн рублей, а по сравнению с 1 июля 2017-го — на 7,2%. Прирост вкладов населения с января по июль составил 3,9%, а с июля прошлого года — 8,4%. Депозиты и другие привлеченные средства компаний за полгода увеличились больше — на 6,6% с начала года и на 10,1% к июлю прошлого года.

При этом весь прирост вкладов обеспечили исключительно средства в рублях, тогда как валюту из банков и население, и компании забирали. Вклады физических лиц в иностранной валюте сократились с $92,8 млрд в начале года до $87,4 млрд на начало июля; а объем депозитов и прочих средств юрлиц в иностранной валюте снизился со $120,6 до $116,6 млрд.

Отметим, что отток валютных депозитов происходил на фоне ослабления рубля. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, поскольку ставки валютных вкладов заметно ниже. «Доходность по вкладам в валюте такая низкая, что держать средства на валютных депозитах особого смысла не было, — отмечает управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев. — Если бы у населения была уверенность, что доллар и евро будут сильно расти, наверное, мотивация была бы больше. Но до сих пор явной мотивации увеличивать объемы валютных депозитов не было. Даже с учетом ослабления рубля получается, что по рублевым вкладам доходность выше».

Ирина Носова, замдиректора группы банковских рейтингов АКРА, считает, что причина во взятом ЦБ курсе на дедолларизацию банковского сектора. Снижение спроса на валютные кредиты со стороны населения и компаний влечет за собой снижение потребности в валютных пассивах, что также может быть связано с рисками девальвации, говорит она.



Кроме того, летом объемы валютных депозитов юрлиц могут сокращаться из-за снижения валютной выручки. А валютные вклады населения могли просесть в связи с периодом отпусков — «клиенты стремятся тратить, а не накапливать инвалюту», объясняет Носова: «Образовавшийся в этой связи дефицит валютной ликвидности в банковском секторе провоцирует повышение ставок по привлекаемым срочным средствам в инвалюте. Однако данный процесс будет замедлен ввиду повышения регулятором норм резервирования по обязательствам банков в валюте на 1 процентный пункт с 1 августа 2018 года».

Прибыль: тяжелая ноша московского кольца

Финансовый результат сектора (прибыль минус убытки) в январе — июне оказался значительно хуже, чем был годом ранее: 634 против 770 млрд рублей (-21,5%). ЦБ винит в этом кредитные организации, санируемые Фондом консолидации банковского сектора (ФКБС) — сейчас это ФК «Открытие», «Бинбанк», «Промсвязьбанк», банк «Советский», «Рост Банк», «Траст» и «Банк АВБ». Без них, указывает регулятор, общая прибыль составила бы 880 млрд рублей.

С прибылью полугодие закончили 379 банков, однако больше половины от ее общего объема (605,8 млрд из 1 трлн рублей) получили всего пять игроков: Сбербанк, ВТБ, «Бинбанк», «Альфа-Банк» и «Газпромбанк». В список банков с наибольшей прибылью на этот раз попал санкт-петербургский банк «Советский», который за последние годы пережил несколько неудачных попыток санации, в том числе с участием «Татфондбанка». Теперь, под крылом ФКБС он заработал 12,13 млрд рублей. Также в топ-10 по прибыли вошли «Юникредит Банк», «Райффайзенбанк», «Совкомбанк» и «Тинькофф Банк».

Динамика прибыли при этом была очень разной. Например, результат Сбербанка по сравнению с первым полугодием 2017-го увеличился на 25,5%, у ВТБ и «Альфа-Банка» был рост в три с лишним раза; между тем прибыль «Газпромбанка» снизилась на 10,3%, у «Тинькофф Банка» — на 4,9%, а у «Райффайзенбанка» — на 22,7%.

С прибылью полугодие закончили 379 банков, однако больше половины от ее общего объема (605,8 млрд из 1 трлн рублей) получили всего пять игроков: Сбербанк, ВТБ, «Бинбанк», «Альфа-Банк» и «Газпромбанк». Фото Олега Тихонова



145 банков (28% от количества действующих) получили суммарный убыток в размере 368 млрд рублей. Почти 60% этого убытка, или 220,1 млрд рублей, сгенерировал самарский «Автовазбанк», единственным собственником которого сейчас является ЦБ. Еще более 99 млрд рублей убытка на троих получили «Траст», «Рост Банк» и «Промсвязьбанк».

В Татарстане 14 банков и одна небанковская кредитная организация по итогам полугодия тоже оказались в прибыли: положительное сальдо составило 3,74 млрд рублей. «Ак Барс» Банк в годовом выражении улучшил свой результат на 986,2 млн рублей, «Девон-кредит» — на 10,6%, «Энергобанк» — на 40,9%, «Банк Казани» — на 202,6%, «Акибанк» — на 1,6%; сократили прибыль «Татсоцбанк» (-17,6%) и «Автокредитбанк» (-63,2%).

Убыточными в январе — июне были лишь два местных банка: «ИК Банк» и «Алтынбанк». Их общий отрицательный результат составил 109,9 млн рублей.

О чем говорили

27 июня состоялось заседание совета директоров Банка России, которое многие аналитики заранее называли скучным и безыдейным, будучи уверенными, что регулятор не станет снижать ключевую ставку. Так и произошло. Более того, заявление ЦБ по итогам заседания оказалось на редкость прямолинейным. В нем сообщалось, что переход к нейтральной денежно-кредитной политике, который должен был завершиться в этом году, вероятно, будет отложен на 2019 год. Главная причина — ожидаемое ускорение инфляции из-за повышения НДС и возникшая в связи с этим общая неопределенность.

В июле ЦБ определился с тем, как будет повышать коэффициенты риска по необеспеченным потребительским ссудам: осенью они вырастут на 30—60% от нынешнего уровня. Благодаря этому регулятор рассчитывает отвадить банки кредитовать заемщиков с высокой степенью риска и не допустить пузыря в потребкредитовании. В последнее время руководство регулятора неоднократно заявляло о рисках перегрева в этом сегменте — люди берут новые кредиты в условиях стагнации реальных доходов.

РБК в начале месяца опубликовало письмо главы Сбербанка Германа Грефа президенту Владимиру Путину, в котором банкир предупреждает о возможных проблемах нефтеперерабатывающих компаний и кредитующих их банков в связи с налоговым маневром в нефтяной отрасли. Фото Олега Тихонова



С 1 января 2019 года банковские вклады малых предприятий начнут страховаться аналогично средствам физических лиц и индивидуальных предпринимателей — в конце июля Госдума приняла в третьем чтении соответствующий закон. Максимальная сумма, подлежащая страхованию, как и в случае со вкладами населения, составит 1,4 млн рублей. По словам председателя думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, новый закон защитит вклады более чем 2,9 млн малых предприятий на 2 трлн рублей.

Сбербанк и ВТБ, которые были кредиторами хорватского продуктового ритейлера Agrocor, станут его акционерами — такая договоренность была достигнута в процессе урегулирования задолженности. Агентство Reuters сообщало, что Сбербанк получит более 39% акций компании (он предоставил Agrocor кредиты $1,28 млрд), а ВТБ станет владельцем 7,5%.

РБК в начале месяца опубликовало письмо главы Сбербанка Германа Грефа президенту Владимиру Путину, в котором банкир предупреждает о возможных проблемах нефтеперерабатывающих компаний и кредитующих их банков в связи с налоговым маневром в нефтяной отрасли. По словам Грефа, завершение маневра грозит неокупаемостью инвестиций в модернизацию НПЗ и банкротством отдельных заводов. В письме говорилось, что один только Сбербанк предоставил на модернизацию НПЗ около 455 млрд рублей, а все российские банки финансировали подобные проекты на сумму 800 млрд.

В свою очередь Ассоциация Российских банков (АРБ) направила письмо мэру Москвы Сергею Собянину. По данным «Коммерсанта», она сообщила о том, что многие заемщики столкнулись с проблемами при рефинансировании ипотеки. Речь идет об ипотечных кредитах, которые оплачивались за счет материнского капитала. Дело в том, что при рефинансировании квартира, за которую платили материнским капиталом, переходит в залог новому банку. Поскольку по закону часть таких квартир принадлежит ребенку, для переоформления требуется согласие органов опеки. Однако они не всегда выдают разрешение, объясняя это тем, что кредит может ухудшить финансовое положение ребенка.