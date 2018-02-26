В третьи руки: о чем говорит история с банком «Советский», который не спас Мусин?

О том, что прежняя работа с проблемными банками фактически оказалась перечеркнута

Банк «Советский», спасти который пытались с 2015 года, на днях был передан в фонд ЦБ, созданный специально для оздоровления. До этого его санацией занимался «Татфондбанк», но его собственник Роберт Мусин лишь навредил. История с «Советским» говорит о провале прежнего механизма работы с проблемными банками. Подробнее — в материале «Реального времени».

Дубль три

Вечером 21 февраля ЦБ объявил о решении по санкт-петербургскому банку «Советский». Он будет передан в созданный в июле прошлого года Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) и станет четвертым его проектом после банка «ФК Открытие», «Бинбанка» и «Промсвязьбанка».

Другими словами, полный операционный контроль над «Советским» получит структура самого регулятора. Но, судя по пресс-релизу, ЦБ пока не решил, надо ли спасать банк: «Одной из первоочередных задач временной администрации является проведение анализа финансового положения банка с целью определения перспектив дальнейшей реализации мер по предупреждению банкротства».

ФКБС стал третьим по счету спасателем «Советского». Первую временную администрацию в петербургский банк регулятор назначил в октябре 2015 года. На начальном этапе к оздоровлению банка был временно привлечен АКБ «Российский капитал», на базе которого тогда планировалось создать единый мегасанатор. Как сообщал ЦБ, «Российскому капиталу» были выделены деньги «в объеме, достаточном для обеспечения бесперебойной работы» санируемого банка.

Второй этап предполагал выбор нового спасителя для «Советского». В марте 2016 года Агентство по страхованию вкладов провело конкурс на право заняться его финансовым оздоровлением. В конкурсе победил «Татфондбанк» (ТФБ) — именно ему сейчас принадлежат 99,99% петербургского банка.

У Роберта Мусина уже был опыт финансового оздоровления: в 2014 году ему доверили санировать банк «БТА-Казань». Фото prav.tatar.ru



На тот момент у ТФБ и его основного владельца Роберта Мусина уже был опыт финансового оздоровления: в 2014 году ему доверили санировать банк «БТА-Казань», который впоследствии был переименован в «Тимер Банк». «БТА-Казань» Мусин «лечил» при финансовой поддержке регулятора: от него он получил десятилетний кредит на 9,9 млрд рублей под 0,5% годовых. Еще 3 млрд рублей в «БТА-Казань» вложили фирма Мусина и сам «Татфондбанк». На спасение «Советского», как ранее сообщалось, государство предоставляло кредит в размере 10,79 млрд рублей.

После того как весной 2017-го сам «Татфондбанк» остался без лицензии, а в его балансе обнаружились многомиллиардные дыры, вопрос с «Тимер Банком» и «Советским» надолго подвис.

Спасители не выстояли

История с «Советским» подводит к неутешительным выводам. Работа, которая до этого проводилась с проблемными банками, фактически оказалась перечеркнута. Те, кому доверяли заниматься оздоровлением, только вредили. Именно так произошло с «Советским». По данным «Ведомостей», после привлечения ТФБ в качестве санатора, дыра в этом банке увеличилась с 7,5 до 35 млрд рублей.

«Советский» — не единственный банк, прежние попытки санировать который провалились. Так произошло с банками «Солидарность», «Траст» и «Рост Банком»: их «спасители» либо были лишены лицензии (как в случае с «Пробизнесбанком», занимавшимся оздоровлением «Солидарности»), либо сами оказались в ФКБС («Открытие» и «Бинбанк»).

«Все это показывает, что степень эффективности прошлой работы по оздоровлению вызывала вопросы», — говорит глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

«Мы видим, что старый механизм оздоровления имел существенные изъяны. Процессы оздоровлений длились годами и привели к тому, что санацию приходилось проводить повторно. Можно по пальцам пересчитать банки, которые были успешно санированы и продолжают работать», — отмечает Юрий Кравченко из «Велес Капитала». По его словам, сейчас ЦБ дает понять, что целиком взял ситуацию в свои руки.

«Моя точка зрения такая: нужно пересматривать меры надзора, инспектирования и сдачи отчетности», — говорит экономист, доцент РАНХиГС Юрий Юденков. Он считает, что к ликвидности и капиталу банков сегодня предъявляются чрезмерные требования. «Изначально абсолютное большинство банков создаются с целью приумножать капитал, создавать красивый, стройный банковский бизнес. Но, оказавшись в таких стесненных условиях, банки не в состоянии оценить риски. А когда они их оценивают, начинают выводить капитал. И этот момент, когда от созидательной деятельности отворачиваются к выводу, — какой-то неуловимый», — рассуждает он.

По мнению Юденкова, регулятор создает банковскому сектору непреодолимые условия: «Вы хотите, чтобы я подтягивался на турнике десять раз. Но я больше трех не могу! И Центральный банк говорит: «Все, ты не жилец». Это стал не бизнес, а сплошная отчетность во имя каких-то базельских принципов».

Артем Малютин