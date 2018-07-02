Денег нет: банки потеряли четверть прибыли, а Набиуллина готовит иски к горе-собственникам

Обзор основных показателей банковского сектора за 5 месяцев 2018 года и главных событий июня

«Реальное время» публикует обзор показателей банковского сектора в январе — мае, а также основных событий июня. По итогам пяти месяцев этого года финансовый результат банков снизился почти на 24%, причем львиная доля общей прибыли пришлась на Сбербанк и ВТБ. Участников рынка становится все меньше, а ЦБ тем временем приготовился судиться с собственниками лопнувших банков.

Цифры

Количество действующих банков в России сокращается месяц от месяца. В течение мая ушли четыре игрока — таким образом, кредитных организаций, имеющих право проводить операции, на 1 июня оставалось 530.

Все четыре выбывших банка ушли в результате отзыва лицензий. Это кабардино-балкарский «Бум-Банк», банк «Уссури» из Хабаровска, ярославский «О.К. Банк», а также зарегистрированный в городе Орске банк «Акцент». Они входили во вторую-четвертую сотню в банковской системе и, как указал ЦБ, были удалены с рынка из-за многочисленных нарушений, большого объема плохих активов и использования подозрительных схем.

В мае банковский сектор потерял 0,4% от общих активов: они сократились на 354 млрд рублей — с 86,42 до 86,07 трлн рублей. ЦБ связывает это отчасти с профицитом ликвидности (снизилось межбанковское кредитование), отчасти — с сокращением остатков на корреспондентских счетах компаний. В целом за январь — март активы банков сжались на 0,5%.

Совокупный объем кредитов организациям (кроме финансовых) и населению за прошлый месяц вырос на 0,1%. При этом корпоративный портфель просел на 0,7% (до 31,3 трлн), тогда как в рознице, наоборот, был рост на уровне 2% (объем достиг 13,1 трлн рублей).

В мае в корпоративном портфеле продолжила расти просрочка: с начала года ее объем увеличился на 8,6%. Удельный вес просрочки на 1 июня составлял 6,8% (против 6,4% месяцем ранее). Одновременно в розничном сегменте доля просрочки снижается: за месяц она сократилась на 0,7% и составила 6,3%.

Динамика пассивов по сегментам тоже была разной. Объем депозитов и средств на счетах компаний увеличился месяц к месяцу на 0,4% и составил 25,4 трлн рублей, в то же время вклады населения сократились на 0,3% — до 26,7 трлн рублей (80% от этой суммы — это рублевые вклады).

ЦБ решил взять паузу в смягчении денежно-кредитной политики. Фото bankir.ru



Прибыль

Заметно хуже, чем в прошлом году, дела обстояли с финансовым результатом. По итогам января — мая банки получили 527 млрд рублей прибыли — что почти на 24% меньше, чем за пять месяцев 2017 года, когда прибыль составила 653 млрд. «Начало проведения процедуры оздоровления с участием ФКБС (Фонд консолидации банковского сектора, — прим. ред.) в отдельных банках привело к существенному доформированию резервов», — объясняет ЦБ плохую динамику прибыли.

Вдобавок подавляющую часть прибыли всего сектора обеспечил один Сбербанк — на его долю пришлось более 62% от общего финансового результата, или 328,76 млрд рублей. А вместе с ВТБ (61,1 млрд) они сформировали без малого 74% всей прибыли рынка.

Интересно, что третий финансовый результат по сектору (60,25 млрд рублей) показал санируемый «Бинбанк», который оставил позади себя более крупных игроков — «Газпромбанк» и «Альфа-Банк».

При этом многие банки улучшили свой результат сразу на порядок. Так, у «Альфа-Банка» рост составил 480,5%, у «Почта Банка» — 360,5%, у ВТБ — 178,4%, у «Ак Барс» Банка — 276,3%. Прибыль «Бинбанка» превысила аналогичный прошлогодний показатель в 58 раз.

Кредитных организаций, которые получают прибыль, по-прежнему остается больше, чем убыточных. Однако доля банков с отрицательным результатом достигает 32%. По итогам января — мая убыток имеют 169 банков, его общая сумма — 315 млрд рублей.

Самый большой убыток на 1 июня был у «Автовазбанка», который в апреле был передан в ФКБС, — он составил 189,5 млрд рублей. На втором месте в списке убыточных расположился «Рост Банк» — бывшая «дочка» «Бинбанка». «Рост» получил отрицательный результат в размере 40,6 млрд рублей. Третьим по убыткам стал банк «Советский», который ранее санировался «Татфондбанком». Его убыток — почти 19 млрд рублей.

Прибыль российских банков на 1 июня 2018 года

№ Название банка на 1 июня 2018 г. на 1 июня 2017 г. Изменение 1 Сбербанк России 328.764.414,00 261.822.929,00 66.941.485,00 2 ВТБ 61.066.652,00 21.931.902,00 39.134.750,00 3 Бинбанк 60.252.806,00 1.047.913,00 59.204.893,00 4 Альфа-Банк 47.713.484,00 8.217.470,00 39.496.014,00 5 Газпромбанк 21.592.256,00 19.058.973,00 2.533.283,00 6 Национальный Банк «Траст» 17.895.739,00 -5.013.550,00 22.909.289,00 7 ЮниКредит Банк 11.372.476,00 14.004.473,00 -2.631.997,00 8 Райффайзенбанк 10.143.826,00 10.620.829,00 -477.003,00 9 Совкомбанк 9.412.609,00 1.146.770,00 8.265.839,00

О чем говорили

ЦБ решил взять паузу в смягчении денежно-кредитной политики: 15 июня, как и в апреле, он отказался снижать ключевую ставку, оставив ее на уровне 7,25%. Быть осторожнее заставляют, в частности, планы правительства повысить НДС с 18 до 20% с 2019 года — мало кто сомневается, что это ускорит инфляцию. Теперь регулятор ждет, что к концу 2018 года она составит 3,5—4%, а в следующем году произойдет ее краткосрочное ускорение до 4—4,5%.

В июне зампред ЦБ Василий Поздышев рассказал журналистам, что регулятор собирается судиться с собственниками рухнувших банков, на спасение которых были потрачены деньги государства. По его словам, иски будут поданы в конце 2018-го или в начале 2019 года. До этого необходимо законодательно определить размер убытков, которые Банк России понес в результате оздоровления проблемных участников рынка. «Сейчас у нас есть возможность только судебной процедуры взыскания с бывших собственников убытков, которые ЦБ понес на санацию их бывших банков», — объяснил Поздышев.

Отметим, что у экс-банкиров есть встречные претензии к ЦБ, правда, предъявить их официально им пока не удается. 29 июня Арбитражный суд Москвы отклонил иск бывшего председателя правления и совладельца «Промсвязьбанка» Дмитрия Ананьева к регулятору. В суде бизнесмен пытался добиться признания недействительными приказов ЦБ о необходимости доформировать резервы на 104 млн рублей — вскоре после исполнения этого предписания в «Промсвязьбанк» была назначена временная администрация.

В июне зампред ЦБ Василий Поздышев рассказал журналистам, что регулятор собирается судиться с собственниками рухнувших банков, на спасение которых были потрачены деньги государства. Фото bankir.ru



К слову, расходы на санацию трех банковских групп (видимо, речь идет о группах ФК «Открытие», «Бинбанка» и «Промсвязьбанка») достигли 2,62 трлн рублей — об этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала в интервью агентству Reuters. 758,3 млрд рублей регулятор влил в капитал санируемых банков, еще 1,86 трлн предоставил им в форме депозитов. «На санацию трех банковских групп потрачена немалая сумма. В основном она окончательная», — сказала Набиуллина.

Весь бизнес санкт-петербургского банка «Советский», которому хронически не везет с санаторами, может быть передан другой кредитной организации. По данным «Ведомостей», регулятор обсуждает вариант передачи стороннему банку средств вкладчиков и кредитного портфеля «Советского» на сопоставимую сумму.

Напомним, сначала спасением «Советского» занимался банк «Российский капитал», на базе которого тогда предполагалось создать единый мегасанатор. На втором этапе в качестве инвестора был привлечен «Татфондбанк». Когда крах постиг и его, ЦБ передал «Советский» в управление ФКБС.