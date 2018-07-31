Масштабы бедствия в три миллиарда: Рустам Минниханов объявил алиментщикам войну

В Татарстане порядка 20 тысяч родителей отказываются содержать своих детей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане всерьез взялись за неплательщиков алиментов. Первая весточка пришла от представителя Кремля Лилии Галимовой, которая на брифинге заявила, что президента республики текущая ситуация не устраивает и он поручил усилить работу по взысканию и проработать внесение изменений в законодательство. Сегодня в кабмине детский омбудсмен Гузель Удачина добавила — отчитываться об обстановке президенту будут каждую неделю. Сейчас свои предложения готовят как в Управлении Федеральной службы судебных приставов по РТ, так и в аппарате уполномоченной по правам детей. Подробности — в материале «Реального времени».

Алиментщиков берут под контроль

Главе Татарстана не понравилось, что долги по невыплаченным алиментам составляют 3,145 млрд рублей и эта цифра из года в год практически не меняется. Исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по РТ Игорь Безуевский напомнил, что долги по алиментам на данный момент есть у 20 тысяч татарстанцев. Не платят преимущественно мужчины, причем в возрасте 30—42 лет. Второй по численности является категория родителей в возрасте 42—54 лет, третьей — молодые отцы от 18 до 30 лет. Не могут взыскать долги с родителей, поскольку не могут найти должников.

Женщин-должниц в Татарстане, по данным УФССП по РТ, всего 2 487 человек. Эта группа алиментщиков преимущественно в возрасте 30—42 лет, ее представительницы ведут асоциальный образ жизни и лишены родительских прав. Официальный доход есть только у 36% должников.

Новостью эти цифры не стали, но, как и говорила Лилия Галимова, интерес к теме повлек за собой обсуждение мер для изменения ситуации. Кстати, почему Рустам Минниханов обратил внимание на алиментщиков, Игорь Безуевский пояснить так и не смог, но представил журналистам дальнейший план действия.

Главный вопрос: как найти должника?

Сейчас штраф или уголовное наказание за долги по алиментам может применить только суд, куда нужно доставить должника. Но найти его на практике очень непросто. Предложенные изменения преимущественно касаются федерального законодательства, идут из центрального аппарата управления и как раз облегчают процедуру поиска.

— Сразу хочу сказать, что эти предложения стоит назвать мыслями вслух, потому что юридически они не причесаны, юридическая оценка им не дана. Но, на мой взгляд, они очень логичны, и мы сейчас по полной программе занимаемся вместе с центральным аппаратом, вместе со всеми организациями, заинтересованными во взыскании алиментов, тем, чтобы эти предложения воплотились в жизнь, — пояснил и.о. руководителя УФССП по РТ.

Первым делом приставы предлагают обязать работодателей сообщать о том, что к ним на работу устраивается должник, причем является ли он им, предприниматель должен сам посмотреть в базе УФССП. На данный момент по закону они должны оповещать лишь об его уходе. Страховые компании же приставы просят сообщать о страховых выплатах должнику, из которых часть денег тоже может пойти на погашение долга.

От медицинских учреждений приставы ждут информации об обращении алиментщиков — пока со ссылкой на врачебную тайну эти данные о пациентах не разглашают. Посетовав на это, Безуевский уточнил, что им интересен только факт обращения, без указания диагноза — чтобы должника было проще найти.

Таким регистрирующим организациям, как Федеральная налоговая служба, МВД и другие, предлагается направлять информацию об обращениях должника. Кроме того, на сегодня приставы накладывают запрет на продажу имущества алиментщиков, но предлагают не давать им регистрировать и новое.

За помощью для общественного порицания неплательщиков Безуевский обратился к СМИ.

— Это возможные публикации фотографий — как должника, так и мамочки с детьми, которых нечем кормить. Но опять-таки это юридически не причесано, поэтому сейчас в центральном аппарате по этому поводу будет проведена работа, — отметил спикер.

В УФССП, по его словам, предлагается создать подразделение розыска должников по алиментам, а для тех, кто находится по ту сторону баррикад, — создать алиментный фонд, откуда средства пойдут на воспитание детей, после чего алиментщик будет должен уже не семье, а государству. По словам Гузель Удачиной, подобная инициатива обсуждается на федеральном уровне уже не один год, но к реальным действиям она пока так и не привела. Возможно, из-за того, что только в Татарстане долгов по алиментам более чем на 3 млрд. Найти такие суммы для всех регионов в государственной казне, судя по всему, пока проблематично.

Вопросы по алиментам — четвертые по популярности

Детский омбудсмен сообщила, что среди всех обращений вопросы, касающиеся права на достойный уровень жизни, — четвертые по популярности. За шесть месяцев этого года по взысканию алиментов к уполномоченной обратились уже 89 человек. Удачина признает, к ней поступают жалобы и на недостаточную работу судебных приставов, но повлиять на их деятельность она не может, ведь управление относится к федеральной структуре.

Как выяснили в аппарате омбудсмена, недостаточно следят за выплатой алиментов и приемные семьи, в которых воспитываются дети. Приемные родители не предъявляют исполнительные листы, не интересуются ходом взыскания средств.

— В большей степени у нас здесь претензии в адрес органов опеки и попечительства на местах. Если приемный родитель должным образом эту составляющую своих обязанностей не выполняет, то здесь органы опеки и попечительства просто обязаны подключиться к этой ситуации, — полагает Удачина.

«Мы видим масштабы, по сути, бедствия»

В целом же ситуацию с алиментами в республике детский омбудсмен оценивает как катастрофическую.

— Мы видим масштабы, по сути, бедствия. Это цифры, которые сегодня свидетельствуют о бедности, о трудной жизненной, финансовой ситуации наших семей, детей, — резюмировала Удачина.

Для пущей убедительности она привела реальные примеры. В одном случае бывший муж не платит алименты ребенку целых десять лет, в другом — женщине и ее родителям приходится обеспечивать двух мальчишек, интересующихся хоккеем, пока их отец где-то пропадает.

Бывают случаи, когда суд обязывает отчислять часть зарплаты в счет алиментов, а по закону за одного ребенка полагаются алименты в одну четвертую часть от зарплаты, для двух — в одну третью часть. Но нерадивые отцы идут на хитрость и, например, получают на бумаге минимальную официальную зарплату, в результате чего их собственным детям в месяц уходит по две тысячи рублей. В этом случае суд просят пересмотреть решение по алиментам, назначив фиксированную сумму.

Свои предложения по решению проблемного вопроса озвучила и Гузель Удачина. Среди них — рассмотрение ситуации на комиссии по делам несовершеннолетних, которые есть в каждом муниципальном районе, контроль глав муниципальных образований и участие представителей религиозных конфессий в становлении морального облика родителей — например, на пятничных проповедях в мечетях. В свою очередь, тот факт, что алиментщиков взял под контроль сам президент, дает надежду полагать, что проблема после долгого застоя начнет решаться.

— Рустамом Нургалиевичем принято решение, что в еженедельном режиме будет рассматриваться ход погашения задолженности по алиментам. Как показывает опыт, как только тот или иной вопрос еженедельно рассматривается, мониторится, здесь в любом случае происходят подвижки в положительную сторону, — обнадежила Гузель Удачина.