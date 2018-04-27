Проект 03620: как на заводе им. Горького возрождают пассажирский флот

На Зеленодольском заводе заложили два теплохода для Татарстана

Сегодня на Зеленодольском заводе им. Горького состоялась закладка двух прогулочно-экскурсионных пассажирских судов проектов 03620 и 03621.

В мероприятии принял участие премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Суда проектов 03620 (пассажировместимость 250 человек) и 03621 (пассажировместимость 150 человек) спроектированы на АО «Зеленодольское ПКБ».

Они представляют собой дизельные теплоходы с кормовым расположением машинного отделения и носовым размещением рулевой рубки. Предполагается, что теплоходы будут использованы для прогулочных и экскурсионных рейсов.







Отметим, что закладка теплоходов состоялась в рамках официального открытия судостроительной корпорации «Ак Барс», которая создана по инициативе Акционерного общества «Холдинговая компания «Ак Барс» при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова.

Так же был назначен новый генеральный директор АО «Зеленодольский завод им. Горького». Им стал Александр Карпов.





Карпов сменил на этом посту Рената Мистахова. Ранее Александр Карпов занимал должность заместителя генерального директора Зеленодольского завода.





Мистахов, в свою очередь, возглавил судостроительную корпорацию «Ак Барс», которая создана по инициативе Акционерного общества «Холдинговая компания «Ак Барс» при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова.









































