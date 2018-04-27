В Татарстане создали судостроительную корпорацию «Ак Барс»
В Татарстане создали судостроительную корпорацию на базе холдинговой компании «Ак Барс». Ее возглавил гендиректор Зеленодольского завода имени А.М. Горького Ренат Мистахов.
Корпорация предусматривает объединение входящих в состав АО «Холдинговая компания «Ак Барс» предприятий: АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького», ОАО «Казанский завод «Электроприбор», ООО «Ак Барс Металл», ООО «Адриа Винч Зеленодольск», ООО «ВолгаТатСудоремонт».
Планируется, что в дальнейшем в ее состав войдут и другие предприятия и организации судостроительной направленности.
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