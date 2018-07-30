Бывший мэр Ижевска идет за мандатом. Есть ли шансы у Юрия Тюрина вернуться в гордуму?

Бывший глава Ижевска Юрий Тюрин начинает сбор подписей в поддержку своего выдвижения в депутаты гордумы на предстоящих в сентябре дополнительных выборах. Между тем эксперты «Реального времени» полагают, что возвращение в политику экс-мэра может не получиться.

«Многое уже было сделано, но многое еще предстоит сделать»



Юрий Тюрин, написавший 3 мая заявление об уходе с поста главы Ижевска, решил вернуться в гордуму. Он был депутатом нынешнего созыва до избрания градоначальником. В 2015 году он избирался по 9-му Металлургическому округу, после перехода Тюрина на пост главы города в этом округе провели дополнительные выборы, в результате которых депутатом стал другой «ижсталевец» — Владимир Гасов.

Юрий Тюрин сообщил на своих страницах в соцсетях, что будет выдвигаться на назначенных на 9 сентября дополнительных выборах. Пойдет он не от «Единой России», как раньше, а в качестве самовыдвиженца по 10-му Колтоминскому округу.

— Я чувствую большую ответственность перед жителями округа, которые в 2015 году уже поддержали мою кандидатуру, — пояснил свое решение в соцсетях Юрий Тюрин. — Я должен выполнить до конца данные три года назад предвыборные обещания. Многое уже было сделано, но многое еще предстоит сделать. Считаю, что мои опыт и знания помогут решить проблемы, которые волнуют всех горожан».

От «Единой России» по результатам праймериз за мандат поборется заместитель директора ООО «Управляющая компания «Бонкрафт» Сергей Шабалин. Кроме того, по тому же округу выдвинулись представитель ЛДПР Александр Захариков, а также самовыдвиженцы Рустам Зайнуллин, Адхария Трифонова. Всего же дополнительные выборы в гордуму Ижевска пройдут в пяти округах. Столько вакантных мест в муниципальном парламенте образовалось в основном после добровольной сдачи мандатов депутатов, уличенных прокуратурой в предоставлении неполных или недостоверных сведений о доходах и имуществе.

Дополнительные выборы в гордуму Ижевска пройдут в пяти округах. Фото nmm-izhevsk.ru



«Это показатель того, что он внутренне не согласен»

Эксперты отмечают логичность решения бывшего градоначальника вернуться в политику, тем более что у него большой опыт депутатской деятельности. Однако его успех на выборах под большим вопросом.

— Юрий Тюрин четыре раза был депутатом городской думы Ижевска, он уже более 15 лет в политике, и таким людям достаточно сложно с ней расстаться. Я думаю, решение Тюрина было продуманным и взвешенным, — говорит политконсультант Марат Хамидуллин.

— Юрий Тюрин — тяжеловес в ижевской политике. Большой профессионал в городском хозяйстве, пользуется заслуженным авторитетом, — отмечает руководитель фракции «Патриоты России» в гордуме Ижевска Вадим Глухов. — Он будет очень полезен городской думе Ижевска. Фракция «Патриотов России», скорее всего, его поддержит на выборах. Конфликт возможен с ЕР, но без каких-либо консультаций Тюрин не пошел бы на этот шаг.

Между тем депутат гордумы от КПРФ Дмитрий Сурнин считает, что решение участвовать в выборах обусловлено желанием Тюрина что-то доказать после в какой-то степени вынужденной отставки с поста мэра.

— Это показатель того, что он внутренне не согласен (с отставкой, — прим. ред.) и хочет что-то доказать. А вот кому и что — вопрос. Конфликт как партийный, так и политический — налицо. И инициатор конфликта — Тюрин и, возможно, тот, кто ему мог это посоветовать, — полагает Сурнин.

По его мнению, выглядит несколько странно, когда человек, два с половиной года возглавлявший город, сначала самостоятельно уходит с должности, объясняя это сугубо личным решением, а затем вновь хочет вернуться в гордуму, чтобы те же проблемы уже в другом статусе решать.

Напомним, первым о решении Тюрина покинуть пост главы Ижевска сообщил в соцсетях глава Удмуртии Александр Бречалов и пожелал ему «реализовать свой огромный жизненный и профессиональный опыт в новых проектах на благо Удмуртии!» Тюрин о своей отставке сообщил в соцсетях спустя 32 минуты. Ни слова о причинах, но намек на то, что именно команда главы региона теперь займется развитием города. До этого Александр Бречалов несколько раз открыто критиковал работу Юрия Тюрина.

«Юрию Тюрину еще надо выиграть выборы»

Негативные оценки главы региона явно не играют в плюс бывшему мэру. Кроме того, в отличие от депутатской деятельности работа градоначальника у жителей больше на виду и оценивается гораздо строже.

— Юрию Тюрину еще надо выиграть выборы, а против него выставлен человек, победивший в праймериз «Единой России». Не думаю, что партия просто так сдаст свои позиции, как и не думаю, что у Тюрина возникнет конфликт с руководством партии, по крайней мере, на период довыборной кампании, — отмечает Марат Хамидуллин.

— У «Единой России» сейчас достаточно других проблем, и такой скандал им не нужен, — говорит он. — Да и рейтинг у бывшего столичного градоначальника оставляет желать лучшего. Поэтому результат Тюрина ничем не гарантирован. В любом случае опыт Юрия Тюрина на посту мэра и солидный депутатский багаж из четырех сроков был бы полезен Ижевску.

«Это фантазии администраторов этих каналов и элемент конспирологии»

При этом сразу после выдвижения Тюрина в нескольких анонимных телеграм-каналах авторы стали рассуждать о возможной замене бывшим мэром Олега Гарина на посту председателя городской думы. Такие предположения они строили на лишении Гарина неформального статуса фаворита гонки на пост главы Ижевска. Эксперты считают такие рассуждения безосновательными.

Марат Хамидуллин полагает, что это не тот случай, когда отставному чиновнику в качестве бонуса дают новую должность.

— Рассуждения, появившиеся в ТГ, — о возможной замене Гарина на Тюрина, — это фантазии администраторов этих каналов и элемент конспирологии, — говорит политконсультант. — Во-первых, у Гарина сильная поддержка среди депутатского корпуса, и даже когда Тюрин был главой города, депутаты были ближе к Гарину, а не к нему, что говорить сейчас, когда бывший градоначальник потерял политический вес.

При этом, по мнению Хамидуллина, если бы республиканские власти действительно хотели бы по каким-то причинам лишить Гарина должности, было бы легче выбрать на оставшиеся два года кого-то из действующих депутатов, а не проводить в думу бывшего градоначальника.

— Какие будут перестановки в городской думе — пока говорить преждевременно, — отмечает депутат Вадим Глухов, — так как еще окончательно не решен вопрос с избранием главы города Ижевска. В любом случае август и сентябрь будут богаты на информационные события…

— Надо не забывать, что после ухода зампредседателя думы Сергея Шишкина (он отказался от мандата депутата весной, — прим. ред.) этот пост еще остается вакантным. Так что у нас в городе имеется кадровый голод на маститых политиков, — говорит он.

На данный момент на сайте ЦИК УР опубликованы сведения о 20 кандидатах, заявившихся на дополнительные выборы в городскую думу Ижевска по пяти одномандатным округам. По всем пяти округам своих кандидатов выдвинула ЛДПР, «Единая Россия» — только по четырем. Кроме того, выдвинут один кандидат от ПАРНАС, а также 10 самовыдвиженцев.

Среди выдвинутых кандидатов трое были депутатами гордумы нынешнего созыва — Алексей Гарипов, Сергей Шишкин, а также Юрий Тюрин. Кроме того, в гордуму на данный момент баллотируются два бывших депутата Госсовета Удмуртии — Валерий Ходырев (в Госсовете представлял КПРФ, сейчас самовыдвиженец) и Сергей Сороколет (ЛДПР), а также один из кандидатов на пост главы Ижевска — Максим Тенсин (ЛДПР).

Добавим, что прием документов от депутатов для регистрации завершается в 18.00 30 июля. Решение о регистрации принимается в течение 10 дней.