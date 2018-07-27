Работу и преданность делу нефтехимиков группы компаний «ТАИФ» отметили в казанском Кремле

Работников группы компаний «ТАИФ» наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани оценили труд нефтехимиков, работающих на производствах ПАО «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез». Отличившимся сотрудникам, проработавшим на предприятиях несколько десятилетий, премьер-министр РТ Алексей Песошин вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан. Также в казанском Кремле почетными званиями заслуженных работников были отмечены врачи, деятели искусств, изобретатели, машиностроители, учителя и представители других профессий. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Мне 59 лет, и приятно знать, что есть тот, кто может меня заменить»

Первые награды — ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — премьер-министр РТ Алексей Песошин вручил заместителю министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Юрию Аляшеву, а также начальнику смены цеха завода бутилового каучука ПАО «Нижнекамскнефтехим» Валерию Семину и слесарю-инструментальщику ПАО «Казаньоргсинтез» Николаю Фирсову.

Общий рабочий стаж Николая Фирсова в ПАО «Казаньоргсинтез» составляет 37 лет



Общий рабочий стаж награжденного слесаря-инструментальщика ПАО «Казаньоргсинтез» Николая Фирсова составляет 37 лет. Он занимается ремонтом и изготовлением пресс-форм, штампов. «От нашего ремонтного цеха зависит слаженная работа заводов. Мы участвуем в капремонтах, с нашего ремонтного цеха начинается движение всего производства. У нас очень серьезная работа, надо быть внимательным, иметь большой опыт. Я обучил нескольких учеников, последний из них оказался очень способным. Мне 59 лет, и приятно знать, что есть тот, кто может меня заменить», — рассказал корреспонденту «Реального времени» Николай Фирсов. Вместе с ним на предприятии трудится его дочь — Светлана Бочкова. Она стала лаборанткой на заводе полиэтилена низкого давления.

Работа Валерия Семина связана с производством галобутилкаучука. Ежегодное увеличение производства бескамерных шин повлияло на спрос галобутилкаучука. На «Нижнекамскнефтехиме» назрела необходимость в увеличении мощности производства высоковостребованного каучука, где смог применить знания и навыки Валерий Семин. Он участвовал в пусконаладочных работах при освоении систем полимеризации и дегазации, курировал монтаж и пусконаладку производства галобутилкаучука.

Внедряя в производственный процесс новые виды оборудования, Валерий Семин совместно с коллективом цеха вложил неоценимый вклад в достижение высоких показателей по выпуску бутиловых каучуков. По итогам проделанной работы в 2015 году на заводе выпустили почти 127 тысяч тонн галобутилкаучука, в 2016 году была достигнута рекордная выработка продукции в объеме 207 тысяч тонн в год. При реализации программы наращения продукции (до 220 тысяч тонн в год) в 2017 году под кураторством Валерия Семина пущена в работу девятая система полимеризации-дегазации.

Работа Валерия Семина связана с производством галобутилкаучука



Сейчас Валерий Семин участвует в освоении новых марок продукции. Одним из последних достижений является выпуск каучука пищевого назначения, пользующегося спросом для изготовления связующей основы жевательной резинки. Валерий Семин — активный рационализатор завода, заслуженный химик Республики Татарстан.



В интервью «Реальному времени» он рассказал, что на предприятии следит за выпуском продукции, ее параметрами, лабораторными анализами. Валерий Семин признался, что в работе ему помогает опыт общения с людьми разных возрастов и характеров. «Мне необходимо владеть разной информацией, изучаю и молодежную среду, поскольку больше половины сотрудников в смене — молодого возраста, до 35 лет», — добавил начальник смены цеха завода бутилового каучука ПАО «Нижнекамскнефтехим». На протяжении долгого времени он является наставником молодых работников, некоторые из учеников занимают руководящие должности на заводе и имеют высокие достижения.

«Чтобы попасть к нам, надо добросовестно относиться к своему труду»

Звание «Заслуженный химик РФ» из рук Алексея Песошина получил машинист компрессорных установок завода бутилового каучука ПАО «Нижнекамскнефтехим» Владимир Туртыгин. Его опыт и знание технологии помогли коллективу при пуске третьей нитки охлаждения и конденсации возвратных продуктов, а также холодильной установки «Нева», позволивших увеличить выпуск бутиловых и галобутиловых каучуков до 107,7 тысячи тонн в год. Владимир Туртыгин предложил оптимальную и экономичную схему обвязки аппаратов, оборудование обошлось заводу на 5% дешевле проектной сметы.

Заслуженным химиком России стал еще один сотрудник НКНХ — старший аппаратчик синтеза шестого разряда отделения полимеризации синтетических полиэфирных смол завода по производству стирола и полиэфирных смол Михаил Чебурахтин. Он принимал активное участие в пусконаладочных работах, в наращении мощности производства простых полиэфиров, пуске и освоении пятой универсальной технологической линии. При его участии происходило освоение современных марок полиэфиров, лупранолов.

За время работы Михаил Чебурахтин подготовил более 20 аппаратчиков



«Мы выпускаем полиэфирные смолы. Они используются в строительстве, например, из них создают монтажную пену. Также из полиэфирных смол после дальнейшей переработки получают поролон, делают из него матрасы. В автомобильной промышленности делают панели», — перечислил Михаил Чебурахтин. Работа старшего аппаратчика заключается в том, чтобы вести контроль за работой подчиненных и подменять их. «Чтобы попасть к нам, надо добросовестно относиться к своему труду. Я работаю на НКНХ с 1983 года. Пришел на предприятие сразу после службы в армии. Сын тоже взял пример с меня и работает на «Нижнекамскнефтехиме» начальником смены», — рассказал в интервью «Реальному времени» Михаил Чебурахтин.

За время работы нефтехимик подготовил более 20 аппаратчиков. В 2003 году ему было присвоено почетное звание «Ветеран ПАО «Нижнекамскнефтехим». Михаил Чебурахтин участвует и в общественной жизни, являясь капитаном футбольной команды завода по производству стирола и полиэфирных смол.

В Кремле отметили безупречный труд и других сотрудников «Нижнекамскнефтехима». Так, звание «Заслуженный спасатель РТ» присвоили главному специалисту (по пожарной безопасности) управления по производственному контролю за промышленной безопасностью и охране труда «Нижнекамскнефтехима» Камилю Шигапову. Директор департамента строительства ПАО «Нижнекамскнефтехим» Дамир Халимов стал заслуженным строителем Татарстана.

За вклад в успехи Татарстана наградили 43 человека

Алексей Песошин также вручил почетные звания заслуженных работников врачам, химикам, деятелям искусств, изобретателям, машиностроителям, учителям и представителям других профессий. Премьер-министр поблагодарил награжденных «за добросовестную работу, преданность своему делу».

Премьер-министр поблагодарил награжденных «за добросовестную работу, преданность своему делу»



«Ваш ежедневный труд на благо Татарстана вносит огромный вклад в повышение уровня жизни в республике и социально-экономическое развитие нашей страны», — сказал Алексей Песошин. Он также отметил, что республика по основным макроэкономическим показателям входит в число регионов-лидеров Российской Федерации. По объему ВРП Татарстан занимает 7-е место, по объемам инвестиций в основной капитал, промышленному производству и строительству — 5-е место, по сельскому хозяйству — 3-е место, по обороту розничной торговли — 8-е место.





«По объему ВРП Татарстан занимает 7-е место, по объемам инвестиций в основной капитал, промышленному производству и строительству — 5-е место», — заявил Алексей Песошин



«Развитию республики способствует развитие ТОСЭР, которых на сегодняшний день у нас четыре: Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь, Зеленодольск. На этих территориях до конца 2027 года планируется привлечь свыше 62 млрд рублей инвестиций, создать 17 тыс. рабочих мест. Кроме того, недавно федеральная комиссия одобрила заявку на создание аналогичной территории в Менделеевске, — сообщил Алексей Песошин. — Динамично развивается ОЭЗ «Алабуга», город высоких технологий Иннополис. В непростых экономических условиях удалось продолжить реализацию масштабных инвестиционных проектов».

Всего медали, звания, грамоты и благодарности получили 43 человека



Вручив награды, премьер-министр пожелал гостям здоровья и добавил, что их талант, трудолюбие, стойкость делают республику и страну сильными и процветающими. Всего медали, звания, грамоты и благодарности получили 43 человека.