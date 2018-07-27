Месяц передышки: кредитору «Рубина» дали отсрочку, чтобы найти 2 миллиарда

АСВ требует обанкротить НКО «Фонд содействия развитию физической культуры и спорта» из-за непогашенного кредита «Татфондбанка»

Фото: Максим Платонов

Еще один месяц дал в четверг Арбитражный суд Татарстана для НКО «Фонд содействия развитию физической культуры и спорта» на урегулирование спора с «Татфондбанком», точнее, с конкурсным управляющим — Агентством по страхованию вкладов. Последнее требует банкротства фонда, и этот иск стал естественным следствием решения арбитража относительно 2 млрд рублей, которые АСВ потребовало вернуть в конкурсную массу обанкротившегося банка. «Реальное время» выяснило: несмотря на то, что арбитраж удовлетворил исковые требования АСВ о взыскании денег, и это решение устояло в апелляционной и кассационной инстанциях, шансы взыскать деньги с ответчика невелики, и отсрочка тут мало что поменяет…

Сколько цепочке не тянуться, банкротства не избежать?



Как уже писало «Реальное время», учредителем НКО «Фонд содействия развитию физической, культуры и спорта» является ООО «Инвестнефтехим», принадлежащее, в свою очередь, ОАО «Связьинвестнефтехим». Долг НКО перед «Татфондбанком» в 2,09 млрд рублей образовался в результате цепочки переуступок требований по долгам Муниципального автономного учреждения «Футбольный клуб «Рубин», в частности, по кредитам, полученным от «Татфондбанка». В декабре 2017 года Арбитражный суд РТ удовлетворил исковые требования ПАО «Татфондбанк» в лице АСВ к НКО, однако, как сообщил «Реальному времени» представитель конкурсного управляющего Петр Савин, исполнительное производство на основании этого судебного решения не возбуждалось, поскольку ответчиком была подана кассационная жалоба.

Тем не менее, конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд РТ с исковым заявлением о признании НКО «Фонд содействия развитию физической, культуры и спорта» банкротом, и 9 июля это заявление было принято к рассмотрению.

Просьба отложить

Судебное заседание, прошедшее началось с того, что представитель АСВ Петр Савин предъявил суду заверенные копии решений апелляционной и кассационной инстанций о взыскании с «Фонда содействия развитию физической культуры и спорта» 2, 095 млрд рублей долга и 200 тысяч рублей госпошлины.

Конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд РТ с исковым заявлением о признании НКО «Фонд содействия развитию физической, культуры и спорта» банкротом



А представитель НКО Дамир Низамов сразу же начал с ходатайства об отложении судебного разбирательства на месяц. Мотивировал он это неожиданным образом:

— По мнению должника, еще не исчерпаны все возможности по досудебному урегулированию спора. И по сумме долга есть также вопросы.…

Савин возразил. Он указал на то, что по спору есть уже состоявшееся судебное решение.

— Отзыв где у вас, должник? — обратился к Низамову судья Михаил Аверьянов.

— На данном этапе он еще не представлен, — замялся тот.

— На каком этапе вы собираетесь его представить? Это ваша обязанность!..

О чем говорить, если не о чем говорить.

Вскоре выяснились два важных с точки зрения возвращения в конкурсную массу ТФБ двухмиллиардного куша обстоятельства: ответчику пока нечего предъявить суду в качестве доводов против принятия решения о банкротстве, а денег у него нет.

Отвечая на вопрос суда об имуществе, которыми располагает НКО «Фонд содействия развитию физической культуры и спорта», его представитель замялся и понизил голос, так что судье пришлось переспросить. Оказалось, что все, чем располагает НКО — это двухмиллиардные долговые обязательства МАУ «Футбольный клуб «Рубин». А долг этот, как ранее заявлял гендиректор ФК «Рубин» (на тот момент) Рустам Саяхов, фактически невозвратный — заемные средства были использованы на финансирование текущей деятельности клуба и воспринимались как «пожертвование, направленное на развитие спорта».

Дамир Низамов обратил внимание суда на то, что ответчик надеется еще оспорить судебное решение о возврате двух миллиардов.

— Есть еще Верховный суд России, — напомнил он.

Однако затем как-то не вполне логично представитель должника заявил, что считает возможным провести с истцом переговоры о сумме долга, уточнить ее и «урегулировать спор».

— Так вы намерены дальше оспаривать судебное решение или договориться урегулировать спор? — удивился судья.

Петр Савин заявил о том, что истец против затягивания дела и настаивает на скорейшем введении процедуры наблюдения в отношении должника



Следующий — ФК «Рубин»?

Представитель истца Петр Савин заявил о том, что истец против затягивания дела и настаивает на скорейшем введении процедуры наблюдения в отношении должника, поскольку «есть риск неправомерных действий со стороны руководства должника».

Тем не менее суд ходатайство должника об отложении рассмотрения дела на месяц удовлетворил. Судья строго предупредил представителя «Фонда содействия развитию физической культуры и спорта»:

— В случае недостижения соглашения с истцом необходимо будет представить опись имущества.