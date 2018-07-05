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«Татфондбанк» банкротит «Фонд содействия развитию физической культуры» из-за долга в 2 млрд рублей

19:42, 05.07.2018
«Татфондбанк» банкротит «Фонд содействия развитию физической культуры» из-за долга в 2 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего Агентства по страхованию вкладов (АСВ) подал иск о банкротстве некоммерческой организации «Фонд содействия развитию физической культуры».

Банк планирует взыскать с организации более 2 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте электронного правосудия.

Ранее «Татфондбанк» подал в Арбитражный суд РТ иск к некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан». Сумма требований составила 1,2 млрд рублей.

ПроисшествияЭкономикаБанки Татарстан
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