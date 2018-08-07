Зарплаты педагогов: где в России учителя и воспитатели получают больше всех?

Максимальная и минимальная планки, а также данные Росстата и реальные доходы далеки друг от друга, как крайние точки страны

Фото: Максим Платонов

Зарплаты педагогов индексируются каждый год — согласно майским указам региональные власти должны были довести их к 2018-му году до уровня средней по субъекту. Сказано — сделано, официальные данные Росстата подтверждают это, но реальные доходы, судя по словам самих учителей, далеки от декларируемых на бумаге. Разброс зарплат широкий, как наша необъятная Родина: если в Дагестане получают 19 тыс. рублей, то в Москве — 85 тысяч. Подробности в материале «Реального времени».

От Москвы до самых до окраин

Перед тем, как начнем сравнивать зарплаты в сфере образования между регионами России, обозначим среднюю зарплату наемных работников в организациях и у индивидуальных предпринимателей. В среднем по России в 2017 году она составила 34,5 тыс. рублей, но максимальная и минимальная планки далеки друг от друга, как крайние точки нашей необъятной Родины. Дороже всего труд педагогов оценивают в регионах Крайнего Севера и Дальнего Востока. Рекордсмен — Чукотка, где в среднем получают 83 тыс. рублей в месяц, на Камчатке зарабатывают по 57 тыс. рублей. Между ними Москва с 62 тыс. рублей. Меньше всего получают в регионах Северного Кавказа — от 18 до 20 тыс. рублей.

В Татарстане средняя зарплата наемных работников в организациях и у индивидуальных предпринимателей за год согласно официальным данным зарплата выросла на 6% и составила 29,2 тыс. рублей. Это 33-е место в России и первое в ПФО. Рост зарплаты в среднем по России за год составил эти же 6%, но есть регионы, в которых он был значительно больше или меньше. Например, Санкт-Петербург — плюс 11% (средняя зарплата — 46,5 тыс. рублей), в Ингушетии рост составил менее 1% (средняя зарплата 19,2 тыс. рублей).

Среднемесячная зарплата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, руб.



Где учителя получают больше всего?

Теперь сравним зарплаты в целом и зарплаты учителей и увидим, что средняя зарплата учителя составляет 34,2 тыс. рублей — это немногим меньше, чем в среднем по стране. Но если рассматривать каждый субъект отдельно, то придем к выводу, что учителя получают больше. Таким образом, майские указы о доведении учительских зарплат до средней заработной платы в регионах выполнили. Другое дело как. В большинстве областей и республик разница между учительской и средней зарплатой составляет 0,8—2 тыс. рублей, но есть регионы, в которых учителя получают на 10 и даже 20 тысяч больше. В Москве — 85,7 тыс. рублей в месяц, что на 23 тыс. больше, чем по городу в среднем. В Сахалинской области при средней зарплате 59,6 тыс. рублей учителя получают 66,1 тыс. рублей, такая же картина на Камчатке. В Московской области зарплата учителя 51 тыс. рублей — на 10 тыс. больше, чем в среднем по региону. В Санкт-Петербурге 52,7 тыс. рублей, что на 6 тыс. больше регионального показателя.

В Татарстане учительская зарплата составляет 30,2 тыс. рублей — это 35-е место в российском рейтинге и 1-е среди субъектов ПФО. Меньше всего учителя зарабатывают в республиках Северного Кавказа. Антилидер — Дагестан (19,9 тыс. рублей). Примечательно, что год назад дагестанские учителя жаловались Путину на низкие зарплаты и их задержку.

Оговоримся, что это официальные данные Росстата, и реальная зарплата учителей может быть ниже. ОНФ опросил 5 тысяч учителей в России и выяснил, что данные статистики в части оплаты труда педагогов сильно завышены, а те специалисты, чья зарплата более-менее дотягивала до официальной, отмечали, что это достигается за счет колоссальной нагрузки.

«Наше исследование показало, что ряд регионов по-прежнему не выполняют свои обязательства перед педагогами. При этом настораживает манипулирование статистикой, когда нужный показатель роста зарплаты достигается сомнительными способами вроде включения в него платных услуг педагога или компенсаций учителям», — говорит Любовь Духанина, член Центрального штаба ОНФ.

Среднемесячная заработная плата учителей, руб.

Регион 2017 2016 Изменние Чукотский автономный

округ 91.265 87.631 4% Ямало-Ненецкий авт.

округ 87.574 80.115 9% г.Москва 85.708 77.475 11% Ненецкий авт. округ 74.615 73.551 1% Камчатский край 66.186 64.526 3% Сахалинская область 66.120 62.960 5% Магаданская область 65.018 65.519 -1% Ханты-Мансийский авт.

округ-Югра 64.655 64.665 0% Республика Саха

(Якутия) 58.466 57.186 2%

Зарплату в детсадах подняли за счет сокращения воспитателей?

Зарплату воспитателей мы будем сравнивать со средней зарплатой в сфере общего образования — те же майские указы предусматривали, что средняя заработная плата дошкольных педагогов должна равняться средней заработной плате в сфере общего образования в регионе. Все субъекты выполнили задачу, кроме Москвы — там воспитатели получают на 10 тыс. меньше (61,5 тыс. руб.), чем в среднем работники школы (71 тыс.). Хотя зарплата в детсадах столицы выросла за минувший год на приличные 34%, в 2016-м дошкольные педагоги зарабатывали около 46 тыс. рублей.

Подняли зарплату воспитателям за счет сокращения кадров и увеличения наполняемости групп. Теперь в большинстве детсадов не два педагога на группу, а полтора, при этом в группах по 30 детей, хотя по СанПиНу положено не более 20.

В рейтинге зарплат без сюрпризов: больше всех получают на Чукотке (71,5 тыс. рублей), в ЯНАО (68 тыс. рублей) и Москве (61,5 тыс. рублей). Получают 54—57 тыс. рублей в месяц на Сахалине, Камчатке и Магадане, 52 тыс. рублей — в ХМАО. В Московской области, Санкт-Петербурге и Якутии — 49 тыс.

Средняя зарплата воспитателя в Татарстане — 26,6 тыс. рублей. С такими показателями республика смогла подняться только до 38-й позиции рейтинга. Средняя зарплата в сфере общего образования в 2017 году в республике была 25,1 тыс. рублей. Среди регионов ПФО лучше всего труд воспитателей оплачивает Нижегородская область — 27,5 тыс. рублей.

Меньше всех традиционно зарабатывают воспитатели Дагестана — 17,1 тыс. рублей.

В среднем зарплата работников детсадов в России составляет 29 тыс. рублей. Это по данным Росстата, а по подсчетам экспертов Института образования НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) средняя зарплата воспитателя государственного садика в России в 2017 году составляла 19,8 тыс. рублей. Чтобы выяснить это, социологи опросили 3 887 воспитателей со всех регионов России.

Среднемесячная заработная плата воспитателей ДОУ, рублей

Регион 2017 2016 Изменние Чукотский автономный

округ 71.513 65.881 9% Ямало-Ненецкий авт.

округ 68.675 62.876 9% Ненецкий авт. округ 61.591 61.188 1% г.Москва 61.538 46.092 34% Сахалинская область 57.347 55.424 3% Камчатский край 56.261 54.365 3% Магаданская область 54.705 51.401 6% Ханты-Мансийский авт.

округ-Югра 52.823 52.115 1% Московская область 49.863 45.435 10%





На дополнительное образование деньги нашли в последнюю очередь

Зарплату педагогов дополнительного образования должны были довести к началу 2018 года до уровня не ниже среднего для учителей в регионе. И поручение региональные власти начали исполнять — практически везде зарплата была повышена минимум на 10%, а в некоторых регионах от 20% до 40%.

В 2017 году в среднем в России педагоги допобразования получали 32,2 тыс. рублей (годом ранее — 27,9 тыс. рублей). Самые высокие зарплаты традиционно на Севере, Дальнем Востоке, в Москве и Санкт-Петербурге. Во всех регионах зарплаты сравнимы с учительскими, за исключением Москвы — там педагоги допобразования получают 63 тыс. рублей, что на 20 тыс. меньше чем коллеги, учителя общеобразовательных школ, что, впрочем, не мешает им оставаться в топ-10 рейтинга.

Долгое время педагоги допобразования Татарстана были одними из самых бедных в России. Повышение зарплаты, в отличие от учителей школ и воспитателей детсадов, их обходило стороной. В 2017-м очередь наконец дошла и до них: доходы возросли сразу на на 42% — с 20,5 до 29,1 тыс. рублей. И если в прошлом году республика была на 69-й позиции рейтинга, то в минувшем поднялась на 36-ю.

Аутсайдеры без изменений, это Северный Кавказ, регионы Центральной России и три региона ПФО — Марий Эл, Чувашия и Кировская область, где, несмотря на повышение от 10% до 30%, зарплата составляет от 18 до 21 тыс. рублей. По данным Минобраза России в стране работают 247 тысяч педагогов дополнительного образования.

Среднемесячная заработная учителей допобразования, руб.

Регион 2017 2016 Изменние Чукотский автономный

округ 85.681 75.026 14% Ямало-Ненецкий авт.

округ 84.428 72.665 16% Ненецкий авт. округ 72.077 74.680 -3% Камчатский край 66.516 58.960 13% Сахалинская область 63.908 59.154 8% г.Москва 63.582 50.578 26% Магаданская область 63.056 56.932 11% Ханты-Мансийский авт.

округ-Югра 61.420 53.663 14% Республика Саха

(Якутия) 55.641 50.315 11%

Примерно такие же доходы у работников детских домов и приютов. В ряде регионов в минувшем году повышение зарплат составило 10—30%. Средняя зарплата по России — 33,8 тыс. рублей, в Татарстане — 29,8 тысячи. Расклад регионов с самыми высокими и низкими зарплатами без изменений, единственное — некоторых регионов Северного Кавказа в рейтинге нет. Разгадка в том, что в Чечне и Ингушетии детдомов просто нет — по традиции осиротевших детей забирают родственники. А в Карелии детдома превратили в центры помощи сиротам, задача этих учреждений — искать и обучать приемных родителей.

Среднемесячная заработная плата работников детских домов и приютов, руб.

Регион 2017 2016 Изменние Чукотский автономный

округ 84.975 76.214 11% Ямало-Ненецкий авт.

округ 84.599 76.106 11% Ханты-Мансийский авт.

округ-Югра 79.115 60.995 30% г.Москва 74.223 72.872 2% Ненецкий авт. округ 73.379 64.661 13% Магаданская область 66.158 63.319 4% Сахалинская область 64.007 60.143 6% Камчатский край 63.173 61.884 2% Республика Саха

(Якутия) 58.130 52.286 11%