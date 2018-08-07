Зарплаты педагогов: где в России учителя и воспитатели получают больше всех?
Максимальная и минимальная планки, а также данные Росстата и реальные доходы далеки друг от друга, как крайние точки страны
Зарплаты педагогов индексируются каждый год — согласно майским указам региональные власти должны были довести их к 2018-му году до уровня средней по субъекту. Сказано — сделано, официальные данные Росстата подтверждают это, но реальные доходы, судя по словам самих учителей, далеки от декларируемых на бумаге. Разброс зарплат широкий, как наша необъятная Родина: если в Дагестане получают 19 тыс. рублей, то в Москве — 85 тысяч. Подробности в материале «Реального времени».
От Москвы до самых до окраин
Перед тем, как начнем сравнивать зарплаты в сфере образования между регионами России, обозначим среднюю зарплату наемных работников в организациях и у индивидуальных предпринимателей. В среднем по России в 2017 году она составила 34,5 тыс. рублей, но максимальная и минимальная планки далеки друг от друга, как крайние точки нашей необъятной Родины. Дороже всего труд педагогов оценивают в регионах Крайнего Севера и Дальнего Востока. Рекордсмен — Чукотка, где в среднем получают 83 тыс. рублей в месяц, на Камчатке зарабатывают по 57 тыс. рублей. Между ними Москва с 62 тыс. рублей. Меньше всего получают в регионах Северного Кавказа — от 18 до 20 тыс. рублей.
В Татарстане средняя зарплата наемных работников в организациях и у индивидуальных предпринимателей за год согласно официальным данным зарплата выросла на 6% и составила 29,2 тыс. рублей. Это 33-е место в России и первое в ПФО. Рост зарплаты в среднем по России за год составил эти же 6%, но есть регионы, в которых он был значительно больше или меньше. Например, Санкт-Петербург — плюс 11% (средняя зарплата — 46,5 тыс. рублей), в Ингушетии рост составил менее 1% (средняя зарплата 19,2 тыс. рублей).
Среднемесячная зарплата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, руб.
Где учителя получают больше всего?
Теперь сравним зарплаты в целом и зарплаты учителей и увидим, что средняя зарплата учителя составляет 34,2 тыс. рублей — это немногим меньше, чем в среднем по стране. Но если рассматривать каждый субъект отдельно, то придем к выводу, что учителя получают больше. Таким образом, майские указы о доведении учительских зарплат до средней заработной платы в регионах выполнили. Другое дело как. В большинстве областей и республик разница между учительской и средней зарплатой составляет 0,8—2 тыс. рублей, но есть регионы, в которых учителя получают на 10 и даже 20 тысяч больше. В Москве — 85,7 тыс. рублей в месяц, что на 23 тыс. больше, чем по городу в среднем. В Сахалинской области при средней зарплате 59,6 тыс. рублей учителя получают 66,1 тыс. рублей, такая же картина на Камчатке. В Московской области зарплата учителя 51 тыс. рублей — на 10 тыс. больше, чем в среднем по региону. В Санкт-Петербурге 52,7 тыс. рублей, что на 6 тыс. больше регионального показателя.
В Татарстане учительская зарплата составляет 30,2 тыс. рублей — это 35-е место в российском рейтинге и 1-е среди субъектов ПФО. Меньше всего учителя зарабатывают в республиках Северного Кавказа. Антилидер — Дагестан (19,9 тыс. рублей). Примечательно, что год назад дагестанские учителя жаловались Путину на низкие зарплаты и их задержку.
Оговоримся, что это официальные данные Росстата, и реальная зарплата учителей может быть ниже. ОНФ опросил 5 тысяч учителей в России и выяснил, что данные статистики в части оплаты труда педагогов сильно завышены, а те специалисты, чья зарплата более-менее дотягивала до официальной, отмечали, что это достигается за счет колоссальной нагрузки.
«Наше исследование показало, что ряд регионов по-прежнему не выполняют свои обязательства перед педагогами. При этом настораживает манипулирование статистикой, когда нужный показатель роста зарплаты достигается сомнительными способами вроде включения в него платных услуг педагога или компенсаций учителям», — говорит Любовь Духанина, член Центрального штаба ОНФ.
|Регион
|2017
|2016
|Изменние
|Чукотский автономный
округ
|91.265
|87.631
|4%
|Ямало-Ненецкий авт.
округ
|87.574
|80.115
|9%
|г.Москва
|85.708
|77.475
|11%
|Ненецкий авт. округ
|74.615
|73.551
|1%
|Камчатский край
|66.186
|64.526
|3%
|Сахалинская область
|66.120
|62.960
|5%
|Магаданская область
|65.018
|65.519
|-1%
|Ханты-Мансийский авт.
округ-Югра
|64.655
|64.665
|0%
|Республика Саха
(Якутия)
|58.466
|57.186
|2%
Зарплату в детсадах подняли за счет сокращения воспитателей?
Зарплату воспитателей мы будем сравнивать со средней зарплатой в сфере общего образования — те же майские указы предусматривали, что средняя заработная плата дошкольных педагогов должна равняться средней заработной плате в сфере общего образования в регионе. Все субъекты выполнили задачу, кроме Москвы — там воспитатели получают на 10 тыс. меньше (61,5 тыс. руб.), чем в среднем работники школы (71 тыс.). Хотя зарплата в детсадах столицы выросла за минувший год на приличные 34%, в 2016-м дошкольные педагоги зарабатывали около 46 тыс. рублей.
Подняли зарплату воспитателям за счет сокращения кадров и увеличения наполняемости групп. Теперь в большинстве детсадов не два педагога на группу, а полтора, при этом в группах по 30 детей, хотя по СанПиНу положено не более 20.
В рейтинге зарплат без сюрпризов: больше всех получают на Чукотке (71,5 тыс. рублей), в ЯНАО (68 тыс. рублей) и Москве (61,5 тыс. рублей). Получают 54—57 тыс. рублей в месяц на Сахалине, Камчатке и Магадане, 52 тыс. рублей — в ХМАО. В Московской области, Санкт-Петербурге и Якутии — 49 тыс.
Средняя зарплата воспитателя в Татарстане — 26,6 тыс. рублей. С такими показателями республика смогла подняться только до 38-й позиции рейтинга. Средняя зарплата в сфере общего образования в 2017 году в республике была 25,1 тыс. рублей. Среди регионов ПФО лучше всего труд воспитателей оплачивает Нижегородская область — 27,5 тыс. рублей.
Меньше всех традиционно зарабатывают воспитатели Дагестана — 17,1 тыс. рублей.
В среднем зарплата работников детсадов в России составляет 29 тыс. рублей. Это по данным Росстата, а по подсчетам экспертов Института образования НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) средняя зарплата воспитателя государственного садика в России в 2017 году составляла 19,8 тыс. рублей. Чтобы выяснить это, социологи опросили 3 887 воспитателей со всех регионов России.
|Регион
|2017
|2016
|Изменние
|Чукотский автономный
округ
|71.513
|65.881
|9%
|Ямало-Ненецкий авт.
округ
|68.675
|62.876
|9%
|Ненецкий авт. округ
|61.591
|61.188
|1%
|г.Москва
|61.538
|46.092
|34%
|Сахалинская область
|57.347
|55.424
|3%
|Камчатский край
|56.261
|54.365
|3%
|Магаданская область
|54.705
|51.401
|6%
|Ханты-Мансийский авт.
округ-Югра
|52.823
|52.115
|1%
|Московская область
|49.863
|45.435
|10%
На дополнительное образование деньги нашли в последнюю очередь
Зарплату педагогов дополнительного образования должны были довести к началу 2018 года до уровня не ниже среднего для учителей в регионе. И поручение региональные власти начали исполнять — практически везде зарплата была повышена минимум на 10%, а в некоторых регионах от 20% до 40%.
В 2017 году в среднем в России педагоги допобразования получали 32,2 тыс. рублей (годом ранее — 27,9 тыс. рублей). Самые высокие зарплаты традиционно на Севере, Дальнем Востоке, в Москве и Санкт-Петербурге. Во всех регионах зарплаты сравнимы с учительскими, за исключением Москвы — там педагоги допобразования получают 63 тыс. рублей, что на 20 тыс. меньше чем коллеги, учителя общеобразовательных школ, что, впрочем, не мешает им оставаться в топ-10 рейтинга.
Долгое время педагоги допобразования Татарстана были одними из самых бедных в России. Повышение зарплаты, в отличие от учителей школ и воспитателей детсадов, их обходило стороной. В 2017-м очередь наконец дошла и до них: доходы возросли сразу на на 42% — с 20,5 до 29,1 тыс. рублей. И если в прошлом году республика была на 69-й позиции рейтинга, то в минувшем поднялась на 36-ю.
Аутсайдеры без изменений, это Северный Кавказ, регионы Центральной России и три региона ПФО — Марий Эл, Чувашия и Кировская область, где, несмотря на повышение от 10% до 30%, зарплата составляет от 18 до 21 тыс. рублей. По данным Минобраза России в стране работают 247 тысяч педагогов дополнительного образования.
|Регион
|2017
|2016
|Изменние
|Чукотский автономный
округ
|85.681
|75.026
|14%
|Ямало-Ненецкий авт.
округ
|84.428
|72.665
|16%
|Ненецкий авт. округ
|72.077
|74.680
|-3%
|Камчатский край
|66.516
|58.960
|13%
|Сахалинская область
|63.908
|59.154
|8%
|г.Москва
|63.582
|50.578
|26%
|Магаданская область
|63.056
|56.932
|11%
|Ханты-Мансийский авт.
округ-Югра
|61.420
|53.663
|14%
|Республика Саха
(Якутия)
|55.641
|50.315
|11%
Примерно такие же доходы у работников детских домов и приютов. В ряде регионов в минувшем году повышение зарплат составило 10—30%. Средняя зарплата по России — 33,8 тыс. рублей, в Татарстане — 29,8 тысячи. Расклад регионов с самыми высокими и низкими зарплатами без изменений, единственное — некоторых регионов Северного Кавказа в рейтинге нет. Разгадка в том, что в Чечне и Ингушетии детдомов просто нет — по традиции осиротевших детей забирают родственники. А в Карелии детдома превратили в центры помощи сиротам, задача этих учреждений — искать и обучать приемных родителей.
|Регион
|2017
|2016
|Изменние
|Чукотский автономный
округ
|84.975
|76.214
|11%
|Ямало-Ненецкий авт.
округ
|84.599
|76.106
|11%
|Ханты-Мансийский авт.
округ-Югра
|79.115
|60.995
|30%
|г.Москва
|74.223
|72.872
|2%
|Ненецкий авт. округ
|73.379
|64.661
|13%
|Магаданская область
|66.158
|63.319
|4%
|Сахалинская область
|64.007
|60.143
|6%
|Камчатский край
|63.173
|61.884
|2%
|Республика Саха
(Якутия)
|58.130
|52.286
|11%
комментарии