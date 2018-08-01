Максим Чудов: «При таком дисбалансе в стране было сложно показать результат на ОИ в Пхенчхане»

Интервью с трехкратным чемпионом мира по биатлону и призером ОИ-2010 в Ванкувере

В этом году у Максима Чудова — грустный юбилей. Пять лет, как «Уфимская ракета» объявила о завершении его спортивной карьеры. Но грустить Максиму Александровичу некогда. Лично доказано, что есть жизнь после большого спорта. О реалиях сегодняшнего дня, а также о биатлоне, хоккее и футболе трехкратный чемпион мира и олимпийский призер Ванкувера-2010 рассказал в эксклюзивном интервью «Реальному времени».



«Кубок мира в Башкирии? Это колоссальные затраты. Все зависит от возможностей и желания республики»



— Как сейчас обстоят дела в башкирском биатлоне?

— С 2013 года я немного отошел от этого. Но помогаю детям, спортсменам — всем, чем могу: провожу и организовываю спортивные мероприятия для юных спортсменов. На данный момент есть спортсмены, которые продолжают заниматься. В Башкирии есть два биатлониста, которые входят в основной состав — Антон Бабиков и Эдуард Латыпов, и есть подрастающее поколение. Рост есть, тренерский штаб работает. Конечно, имеются и сложные моменты — с финансированием, с обеспечением учебно-тренировочных сборов в полном объеме. Но везде идет оптимизация по всей стране, с этим также связаны сложности. В целом же интерес у родителей и детей есть к занятиям как лыжным спортом, так и биатлоном.



— Реально провести этап Кубка мира в Уфе?



— Для проведения Кубка мира нужно получить сертификат стадиона, у нас на «Биатлоне» он есть на проведение этапов Кубка IBU и чемпионата Европы. Кубок мира — это немного другая история. Это другой уровень и требует дополнительных затрат по небольшой модификации объекта соревнований. Расширить трассу, например, заменить освещение, направление, рельеф. Это колоссальные затраты. Но если наша республика будет заинтересована в этом очень значимом, на самом деле, соревновании, то шансы есть. Тем более что у нас снежный регион, а в Европе в последнее время не все гладко со снегом.



— Почему Шульман так и не стал спортсменом высокого ранга?



— Огромное количество спортсменов занимается, но не каждому удается достигнуть больших вершин. Я не могу сказать, что ему не удалось. В любом случае, ему нужно быть благодарными, потому что он внес заметный вклад, как и я, в развитие биатлона в нашей республике, нашем городе. На него равнялись многие спортсмены, мы также тянулись за ним, хотели обыграть его, это было определенное подспорье, и это здоровая конкуренция. Но случилось так, как случилось. Еще раз повторюсь, не каждому спортсмену удается занимать ведущие позиции.



«У Бабикова все придет с возрастом, это молодой биатлонист. Стремление у него есть, желание есть и, самое главное, есть огромные возможности». Фото skisport.ru



«У «сборников» нет должного контакта с тренерским штабом»

— Чего не хватает Антону Бабикову для стабильности?



— На самом деле, у него все придет с возрастом, это молодой биатлонист. Стремление у него есть, желание есть и, самое главное, есть огромные возможности. Когда мы начинали заниматься, у нас таких условий не было. А тут пожалуйста, — все для вас, все имеется, в том числе и поддержка. Кроме того, при подготовке в составе сборной страны, конечно, возможности еще увеличиваются. Поэтому нужно использовать это максимально и не распыляться на многие ненужные вещи, а концентрированно работать на результат. Мы можем судить только по тому, что видим по телевизору. Тренировочный процесс нам опять же неизвестен. Когда я занимался и выступал, доверял целиком тренерам, Федерации и отдавался целиком и полностью тренировочному процессу. Что мы видим сейчас? У сборников в последние годы не было должного контакта с тренерским штабом, опять же не знаю, по какой причине. Но, на мой взгляд, это неправильно. Должен быть контакт, развитие — спортсменам нужно делиться своим мнением, держать в курсе своей физической готовности, делиться своими требованиями в пределах разумного с тренерским штабом и руководителями федерации. Только так возможно добиться больших результатов. Взаимопонимание и поддержка родных и близких — также очень важные факторы.

— Можно ли надеяться, что появится новая Ольга Вилухина в башкирском биатлоне?

— Для этого нужно создавать условия. Необходимо развивать биатлон, в некоторых городах он просто уже умер. Раньше мы имели пять-шесть центров биатлона в республике, в том числе в Ишимбае, в Белорецке, Межгорье, в Абзаково. То есть хорошие спортсмены выходили опять-таки оттуда. Условия были колоссальные. Просто это надо как-то озвучить, вынести на обсуждение — важен ли этот вид спорта в нашем регионе, расставить приоритеты. А так, конечно же, у нас есть много хороших спортсменов, в том числе и девушек, но многие уходят в другие регионы, наверное, не от хорошей жизни. Необходимо поддерживать не только тех, кто чего-то добился, но и тех, кто только начинает заниматься спортом. Родители должны видеть, что их ребенок защищен, обеспечен необходимым инвентарем. Я сейчас не говорю о каких-то многомиллионных контрактах. Поддержка может быть разной — в учебе, в образовании, в медицинском обслуживании. Не каждый из простой семьи может позволить себе те или иные вещи. Нужно донести это до федерации, она, в свою очередь, должна быть услышана правительством республики — то есть все это взаимосвязано, по большому счету, нужно делать одно большое дело. Другой момент, что это не озвучивается — и это печально.

«При таком дисбалансе в команде и стране было сложно показать результат на ОИ в Пхенчхане»



— Очередная смена тренерского штаба в сборной, что от нее ждать?



— В любом случае, будут перемены, будет другая работа. Понятное дело, все ждут после длительного перерыва лучших выступлений. Как оно будет на самом деле — покажет время. Конечно же, нужны перемены, нужны новые тренерские кадры, нужна новая кровь для достижения хороших результатов.



— О чем говорили все-таки тогда с Бьорндаленом, когда он неправильно прошел дистанцию?

— Это давняя история. Я не вижу смысла это все поднимать. Мы друг друга услышали и каждый остался при своем мнении — так в общих чертах я скажу, чтобы не будоражить общественность.

«Парни просто не справились психологически, и я их в этом плане понимаю. Ругать, обвинять в отсутствии медалей не нужно. Что случилось, то случилось, нужно это отпустить и двигаться вперед». Фото gazeta.ru



— Почему наши так плохо выступили на последних ОИ?

— Был огромный прессинг. Мы видели, что поехали те ребята, которые могли бы себя, может, показать. Но при таком дисбалансе в команде и стране, на самом деле, это было сложно. Кто-то справился, кто-то нет. Опять-таки это хороший урок, сильная мотивация для того, чтобы реабилитироваться и в будущем показывать максимальные результаты. Парни просто не справились психологически, и я их в этом плане понимаю. Ругать, обвинять в отсутствии медалей не нужно. Что случилось, то случилось, нужно это отпустить и двигаться вперед. Это мировая проблема, российская проблема. Я думаю, сейчас все наладится, будет взаимопонимание и все придут к общему знаменателю.

— Почему биатлон имеет более высокий рейтинг трансляций среди всех лыжных видов?

— Знаете, в 2007 году, когда случился первый такой фурор, мы выиграли впервые за 15 лет эстафетную гонку, тогда все и произошло. Это дало толчок, мы стали выступать лучше и лучше. Отсюда пошли и положительные эмоции и отзывы, и больше стали уделять внимание биатлону. Появились мы — такие ключевые фигуры, которые были открыты прессе, которых показывали, о которых рассказывали журналисты и которые говорили о своих достижениях. Сейчас такое же пристальное внимание, но худшие результаты по сравнению с теми достижениями. Смена должна быть безболезненной, плавной, а у нас такого нет. У нас все болезненно происходит: одни ушли, провал, дальше. Иностранцы как-то более плавно это проходят.

— Какие преимущества у зимнего и летнего биатлона?

— Преимущество летнего биатлона — это доступность. Прежде всего в тех странах, где нет снега или он выпадает поздно. Интерес к этому виду колоссальный. В принципе, и особых условий не надо, лыже-роллерные соревнования можно проводить хоть вот здесь, вокруг Белого дома (Дом Правительства РБ, — прим. ред.), а стрелять можно из пневматической винтовки, это же круто! Этим просто надо заниматься. А зимний биатлон — это зима, другие краски, другая подача. Соревнования заряжают народ, чтобы согреться. Немного другие эмоции.

«Преимущество летнего биатлона — это доступность. Прежде всего в тех странах, где нет снега или он выпадает поздно. Интерес к этому виду колоссальный». Фото biathlonrus.com

«Взломали дом три года назад, до сих пор ничего не нашли»



— А что с той историей, когда у вас взломали квартиру? Нашли взломщиков, украденное?

— Взломали дом уже три года назад. До сих пор ничего не нашли. Я много раз обращался к зрителям, болельщикам — это больная тема для нашей семьи. Возможно, это ближнее окружение, не знаю, сложно разобраться. Говорят, что этим занимаются по сей день, ждем, надеемся.

— Не интересовались, в честь кого названо ваше родное село Михайловка?

— Честно говоря, не интересовался, хотя это, может быть, и неправильно. Другое важно, что из Михайловки появился такой спортсмен — вот это круто! (Смеется.)

— Не хотят переименовать в Чудовку или Чудово, например, не слышали?

— Многие на этот счет шутили, конечно — может, переименовать? Но этот вопрос, естественно, не ко мне, а к высшим органам. Здесь я настаивать не могу. Это не все так просто, много чего нужно переделывать, и экономически это, может, невыгодно.

— Что изменилось в Михайловке со времен вашего детства?

— Изменилось многое. Мне казалось, когда я был ребенком, все было там как-то попроще, поаккуратнее, почище. Сейчас, к сожалению, наше современное общество не дорожит чистотой своего помещения, своего двора. Я там, где живу, стараюсь содержать все в надлежащем состоянии — я люблю порядок.



— А в спортивном отношении?

— В спортивном плане… Наша секция, где я занимался, в плачевном состоянии. Могу сказать, что школы уже больше нет, она существует формально. В настоящее время мы прорабатываем вопрос о выделении земельного участка для строительства лыжной школы. Попробуем с этим что-то сделать, хотя бы ради детей из Уфимского района, из которого я вышел. Многие равняются на меня, на мое имя и это очень почетно для меня.

«Моя задача — загрузить стадион «Динамо» по полной»



— Что интересней — быть мэром олимпийской деревни или начальником «Динамо»?

— Везде есть свои плюсы и минусы. Когда я был мэром Олимпийской деревни, сложно было понять после того, как сам бежал по трассе, что у тебя там совсем другая роль. Но приятно было находиться среди тех спортсменов, которые тебе близки. Что касается «Динамо», то с 25 июля я являюсь первым заместителем председателя региональной общественной организации Республики Башкортостан. Очень приятно, что есть такое доверие. Как и в спорте, тут нужно начинать с самого начала, со сложных моментов. В спорте я уже это проходил, надеюсь, и здесь вместе с командой получится. По крайней мере, будем стараться.

— Какие изменения будут на стадионе «Динамо»?

— Пока идет косметический ремонт. Что касается спортивной части, у меня есть задача загружать стадион по полной программе, чтобы «Динамо» оставалось культовым местом, объединяющим различные федерации общества, динамовское движение жило и развивалось. Планируем разместить здесь, рядом с футбольным полем, площадку для пляжного волейбола, ведь этот вид сейчас очень популярен.

— А для пляжного футбола не хотите?

— Посмотрим, каких размеров должна быть площадка. Почему бы и нет?

«У меня есть задача загружать стадион по полной программе, чтобы «Динамо» оставалось культовым местом, объединяющим различные федерации общества, динамовское движение жило и развивалось». Фото rb7.ru



«У меня была «Ауди-7», это классная машина»



— Ваша самая ценная медаль в карьере?

— Для каждого спортсмена — это в любом случае олимпийская медаль. Для меня — не исключение. Ну и, конечно же, для меня ценна та первая медаль 2003 года, когда на юниорском чемпионате мира я завоевал серебро — это была моя первая международная награда.

— Пойдет ли сын по стопам отца?

— Сын уже не пошел по стопам отца. Ему сейчас семь лет, он занимается спортивными бальными танцами, он другого немножко склада. Он больше тянется к музыке, к танцам, к искусству. Я не могу ребенка заставлять заниматься тем, что ему неинтересно. Он получает от своих занятий кайф, и я только поддерживаю его в этом.

— В одной из прямых линий вы сказали, что любите автомобили. Исполнилась ли мечта купить желаемую модель? Или еще мечтаете о какой-то крутой марке?

— У меня есть еще одна мечта. Но в свое время, когда я приобретал «Ауди-7», это была классная машина, от езды в которой я получал удовольствие.

«Не знаю, чего ждать от Цулыгина в «Салавате Юлаеве»



— Вы не раз были замечены на хоккее, что в нем нравится?

— В хоккее мне нравится динамика, командный дух. Наш регион больше хоккейный, нежели какой-либо другой, потому что зрительский интерес к нему выше, чем к тем же лыжам и биатлону. Сейчас и футбол начали культивировать.

— Как оцените выступление «Салавата Юлаева» в прошлом сезоне?

— Конечно, всегда хочется лучшего и большего. Но и тут произошли какие-то пертурбации, не берусь судить, что там было на самом деле, не знаю внутренней кухни, да и не считаю правильным обсуждать это. В любом случае, надо выходить и драться на ледовой арене.

— Чего ждать от команды молодого тренера Николая Цулыгина?

— Не знаю, чего и ждать, не могу прогнозировать. Пусть они сыграют первые игры, первый сезон. В любом случае, как и в биатлоне, это новая кровь, а подойдет ли новая методика — покажет только игра.

«В хоккее мне нравится динамика, командный дух. Наш регион больше хоккейный, нежели какой-либо другой, потому что зрительский интерес к нему выше, чем к тем же лыжам и биатлону». Фото ria-bashkiria.com



— Как вы относитесь к футболу в Уфе?

— Это шикарная идея, что возродили футбол в Уфе, что создали такую команду. Появилось больше возможностей заниматься любимым видом спорта, ведь и футбол очень любят. Строятся новые площадки, очень много народу играет, в том числе и у нас на «Динамо». С 6 до 11 вечера занимаются. Если бы была возможность, наверное, и круглую ночь бы играли, как в Ночной хоккейной лиге, к которой мы, может быть, и придем вскоре. Ночная футбольная лига — такой нет, но почему бы ее не создать (улыбается)? Ночь, стадион, софиты — вот еще одна идея. Для меня любой вид спорта, любой спортсмен очень приятен, потому что спорт воспитывает, дает человеку путевку в жизнь. В спорте человек взрослеет быстрее, становится ответственным, и ему легче дальше в жизни.

— За кого болели на ЧМ-2018?

— Честно, в финале я меньше хотел, чтобы выиграла Франция, потому что их соперники никогда не выходили в решающий матч, а если бы выиграли, то это был бы фурор! Но побеждает сильнейший, и мы видели, что французы были на голову сильнее других команд.

— А сборная России?

— Сборная России — в любом случае молодцы. Мы видели, как они выходили и бились, как у них горели глаза.

— Ваши впечатления от этого чемпионата?

— Чемпионат мира — это колоссальное мероприятие для нашей страны, с огромными затратами. Но в любом случае, все это остается у нас, ничего не уходит, очень важный, главный момент — чтобы стадионы, построенные для этого чемпионата, грамотно использовались в дальнейшем.

