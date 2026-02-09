В России рассмотрят введение ограничений соцсетей для детей

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил о необходимости введения таких правил

Фото: Максим Платонов

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил для ТАСС о необходимости обсуждения введения возрастных ограничений для доступа к социальным сетям. По его мнению, такая мера стала объективно необходимой в современных условиях.

Политик отметил, что существует множество угроз для детей младшего школьного возраста в интернете, особенно в социальных сетях.

— Слишком много опасностей для детей в возрасте 6, 7 и 8 лет можно встретить на различных площадках и ресурсах, — подчеркнул Боярский.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом депутат признал, что пока не существует эффективной практики внедрения подобных ограничений. Несмотря на попытки разных стран регулировать доступ к социальным сетям по возрасту, существующие решения носят формальный характер.

— Доподлинно мы никогда не знаем, кто находится у устройства, — отметил политик.

Интерес к вопросу возрастных ограничений в соцсетях возник на фоне аналогичных инициатив в других странах. Например, Испания планирует запрет соцсетей для лиц младше 16 лет.



Наталья Жирнова