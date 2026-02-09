Новости общества

83 улицы Советского района Казани останутся без воды более чем на сутки

20:07, 09.02.2026

Часть улиц находятся в поселках Большие Клыки и Вознесенское

Фото: Максим Платонов

В связи с проведением работ по замене задвижек на водопроводных сетях в Советском районе Казани будет временно прекращена подача воды. Как сообщает «Водоканал», отключение запланировано на период с 9:00 17 февраля до 11:00 18 февраля. Работы будут проводиться на улицах Ак. Глушко, Д. Файзи, Х. Бигичева.

Часть улиц находятся в поселках Большие Клыки и Вознесенское. Под отключение попадут:

  • 109 многоквартирных домов;
  • 15 детских садов;
  • 1 школа;
  • 8 медицинских учреждений;
  • 25 административных зданий;
  • 2 742 частных жилых дома.

Среди социально значимых объектов, которые останутся без водоснабжения: детский сад №119, детский сад №120, частный детский сад «Белый дракон», детский сад №124 и другие дошкольные учреждения.

Полный список — на сайте «Водоканала».

Жителей просят заранее запастись водой и принять необходимые меры для комфортного проживания в период проведения работ.

Напомним, что в центре Казани 14 февраля отключат воду почти на сутки.

Наталья Жирнова

