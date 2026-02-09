Молодые ученые из Казани и других регионов исследуют арктические микроорганизмы

Они будут изучать особенности арктических микроорганизмов и проводить исследования снега и воды на содержание загрязнителей и микропластика

Фото: Динар Фатыхов

В Архангельске стартовала Всероссийская зимняя школа «Плавучего университета», организованная Северным Арктическим федеральным университетом (САФУ), сообщает ТАСС. В проекте принимают участие 30 молодых исследователей из 13 городов России, а также ученые из Республики Беларусь. В этом списке и Казань.

Участники школы будут изучать особенности арктических микроорганизмов, осваивать методы культивирования холодолюбивых бактерий и проводить исследования снега и воды на содержание загрязнителей и микропластика. Программа включает два основных направления: изучение загрязнителей арктического региона и микробиологические исследования.

Как отметил директор Института стратегического развития Арктики Александр Сабуров, исследователи научатся определять виды и источники загрязнений, а также освоят современные методы работы с арктическими микроорганизмами.

Ранее казанские ученые создали экономичный метод производства пенографита.

Наталья Жирнова