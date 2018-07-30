«Справедливость» в огне: как «герой» пыточного скандала в Башкирии мстил силовикам в Татарстане

В поджогах машин следователя и оперуполномоченного обвиняют отсидевшего майора милиции, ставшего «правозащитником»

Праздничное 9 мая в пгт Уруссу в этом году началось с возгорания двух автомобилей в разных частях поселка. Для населенного пункта с численностью населения немногим больше 10 тысяч это вряд ли можно назвать совпадением. Уже через месяц с повинной явился Айрат Шарафутдинов — правозащитник, защищавший интересы главы Дым-Тамакского сельского поселения Ютазинского района, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по 18 эпизодам. Подробности — в материале «Реального времени».

Судимый за применение силы майор и ветеран боевых действий



В Ютазинский районный суд направлено уголовное дело 57-летнего безработного с милицейским и криминальным прошлым Айрата Шарафутдинова. Его обвиняют в поджоге автомобилей следователя и полицейского, а также в оскорблении еще одного следователя. Прописан Шарафутдинов в башкирском городе Октябрьский, живет в Татарстане, в селе Дым-Тамак.

Юридически Шарафутдинов не судим — судимость 2009 года за незаконное проникновение в жилище и превышение полномочий с применением насилия и спецсредств (п. «а» ч. 3 ст. 286, п. «б» ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 139 УК РФ) уже погашена.

В свое время правозащитники «Комитета против пыток» и фонда «Общественный вердикт» ославили майора милиции, ветерана боевых действий в Чечне Шарафутдинова на всю страну, рассказывая, что, по версии обвинения, в начале 2000-х участковый Шарафутдинов на почве личных неприязненных отношений через окно веранды незаконно пробрался в дом к одной гражданке, а другого жителя избил, заковал в наручники и временно поместил в медицинский вытрезвитель.

Первым приговором суда в 2005 году майора признали психически нездоровым и направили на принудительное лечение, однако позже этот приговор был отменен, и в 2009-м Шарафутдинов получил 3,5 года колонии общего режима. При этом ему вменялись еще шесть эпизодов незаконных действий, но суд счел их недоказанными. До того как стать участковым и пойти под суд, милиционер 10 лет отработал старшим следователем Октябрьского ГРОВД.

У следователя сгорел Lifan, у оперативника — «Лада»

Вновь на скамью подсудимых Шарафутдинова привела история, которая началась летом прошлого года, когда в отношении главы Дым-Тамакского сельского поселения, депутата Ютазинского райсовета Марса Ямалеева возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) в ходе приватизации аварийного жилья. В суд дело поступило в феврале этого года уже по 12 эпизодам. А в марте к защите интересов подсудимого наряду с адвокатом подключился Шарафутдинов, гордо именующий себя правозащитником. С депутатом Ямалеевым он познакомился, когда помогал сельчанам в расторжении договора с недобросовестным арендатором паевых земель. В результате, со слов Шарафутдинова, у них сложились хорошие отношения: он помогал Ямалееву в юридических вопросах и продолжил помощь, когда глава пошел под суд.

Шарафутдинов считал и считает — его доверителя напрасно обвинили, он лишь выполнял приказ руководства. В итоге, по данным предварительного следствия, общественному защитнику так «не понравилась» работа по делу главы со стороны старшего следователя Азнакаевского межрайонного отдела Следкома по РТ Рустема Яруллина и старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Ленара Хамидуллина, что он задумал поджог и проследил за силовиками, чтобы узнать, где они живут.

Дальше, как полагают следователи, ночью на 9 мая Шарафутдинов приехал в Уруссу на велосипеде (14 км по трассе от села Дым-Тамак), прихватив из дома канистру с бензином и тряпки. Подкидывал их под машину, поливал горючим и поджигал. Первое авто — как позже выяснилось, оформленное на жену следователя — сгорело полностью. Ущерб составил 117 316 рублей. Второй пожар вовремя заметили соседи, легковушку полицейского удалось сохранить, ущерб от повреждений составил 31 008 рублей.

«Это твоя смерть перед тобой стоит!»

Забегая вперед, отметим: насладившись местью и осознав перспективу наказания, Шарафутдинов во всем сознался и уже компенсировал потери потерпевшим. Впрочем, следствие посчитало необходимым отправить ранее судимого под арест.

В своей явке с повинной мститель написал, что раскаивается в содеянном: полностью уничтожать автомобили не собирался, считает, что действовал на эмоциях и выбрал «чрезмерно экстремальный способ борьбы за справедливость». На допросах Шарафутдинов пояснил: хотел лишь наказать недобросовестных, по его мнению, сотрудников, не пожелавших разбираться в степени виновности Ямалеева.

Впрочем, поджогом обвинения против Шарафутдинова не исчерпываются. По резонансному преступлению против силовиков в Уруссу сразу же возбудили уголовное дело, и подозрения в первую очередь пали… на главу Марса Ямалеева, ведь именно его уголовным делом вместе занимались потерпевшие следователь и опер. Вечером 9 мая следователь Ютазинского райотдела МВД Рушан Алиуллов приехал на осмотр автомобиля Ямалеева и обыск в его доме, полагая, что может найти доказательства причастности к поджогу. Шарафутдинов оказался тут как тут и начал мешать следственным действиям.

Из показаний самого борца за справедливость следует, будто он был возмущен, что в доме невиновного человека, да еще и 9 мая, в священный для всех праздник, идет обыск. К слову, праздник у Ямалеевых был двойной — день рождения отмечала и его супруга, семья принимала гостей.

Ситуация так возмутила бывшего милиционера, что он не удержался от обвинений. «Оборотень в погонах», «щенок и грабитель», — прозвучало в адрес следователя. На следствии Шарафутдинов в этих словах раскаялся. Правда, запись следственных действий сохранила и угрозы со стороны обвиняемого. В ответ на просьбу следователя представиться он заявил: «Это твоя смерть и твое увольнение перед тобой стоит, понятно?»

«Добрый, отзывчивый и справедливый»

Родной брат обвиняемого живет в Набережных Челнах, о случившемся узнал от матери. О брате рассказывал только хорошее — добрый, отзывчивый, справедливый. Вспоминал, что ранее брат работал в правоохранительных органах, является ветераном боевых действий. Ничего плохого сказать не может, характеризует только с положительной стороны.

Чего не скажешь о бывшей гражданской жене поджигателя. На следствии она признавалась, что после 9 лет жизни с Шарафутдиновым и расставания в 2012-м опасалась за свою жизнь — думала, что он будет мстить. Вспоминала о нем как о волевом, жестоком, опасном, мстительном и агрессивном человеке. А кроме того, неуравновешенном и хитром.

Напомним, ситуации, когда через поджог автомобилей пытаются решить те или иные вопросы, далеко не редкость.

Так, в начале июля в Казани начали рассматривать дело о заказном поджоге автомобиля должника «Татсоцбанка» — владельца «Галереи вин» Якова Цейнштейна. Перед судом предстала четверка обвиняемых в умышленном уничтожении иномарки Volkswagen Tiguan. Организатором преступления следствие считает главу юрслужбы банка Артема Ильдеяркина, он причастность отрицает.

В конце мая был продлен арест обвиняемому в поджоге автомобиля сотрудника Следкома. По версии следствия, профессиональную деятельность потерпевшего — бывшего замруководителя Следственного отдела по Кировскому району Казани, а ныне главы Верхнеуслонского МРСО — уже не рассматривают в качестве мотива преступления. Склоняются к тому, что умышленный и подготовленный поджог был хулиганством.

