Дело чести силовиков: на поджигателя авто vip-следователя вывели камеры и спичка

Потерпевший в погонах после ЧП пошел на повышение, возглавив Верхнеуслонский межрайонный следственный отдел

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня казанский суд продлил арест обвиняемому в поджоге машины нерядового сотрудника Следкома. Как выяснило «Реальное время», профессиональную деятельность потерпевшего — бывшего замруководителя Следственного отдела по Кировскому району Казани, а ныне главы Верхнеуслонского МРСО — силовики больше не рассматривают в качестве мотива преступления. Склоняются к тому, что умышленный и подготовленный поджог был… хулиганством. На заседании арестованный заявил о частичном признании вины и желании «наладить контакт» с погорельцем.

Обвиняемый с прошлым



Внешне обвиняемый в поджоге Кирилл Полуэктов меньше всего похож на хулигана — тем более на того, кто по ночам поджигает машины. Видный и рослый — под метр восемьдесят. Да и возраст 35 лет, жена и маленький ребенок говорят сами за себя. В открытых базах данных Кирилл Викторович числится в качестве директора и учредителя казанского ООО «Лоутрейдс» (деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая). Организация существовала по частному адресу с 2014 года и была ликвидирована в конце марта 2018 года. В разговоре с «Реальным временем» обвиняемый связь с этой фирмой отрицал. А суду сообщил, что до задержания и ареста 5 апреля 2018 года «работал неофициально» и юридически «не судим».

Почти 15 лет назад Полуэктова с приятелем обвиняли в приготовлении к убийству и незаконном приобретении оружия и боеприпасов. По первому эпизоду Верховный суд РТ обоих оправдал за отсутствием состава преступления, а по второму приговорил к 2,5 года колонии-поселения. Эта судимость давно погашена.

Сегодня старший следователь первого отдела Следкома по РТ Руслан Гарафиев попросил продлить арест до 27 июня для обвиняемого по двум статьям — умышленное повреждение имущества из хулиганских побуждений путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ предусматривает максимальное наказание до 5 лет колонии) и подделке идентификационного номера транспортного средства (ч. 1 ст. 326 УК — до 2 лет колонии). Напомним, запалили автомобиль Mazda 3 замруководителя Следственного отдела по Кировскому району Казани Рунара Шамсутдинова в ночь на 12 сентября 2017 года, однако местные жители смогли унять пожар еще до приезда огнеборцев. О раскрытии этого преступления силовики объявили лишь в апреле 2018-го.

Защитник выяснила — до объявления Полуэктова в розыск он не был привлечен к ответственности в качестве подозреваемого и подписку о невыезде не подписывал



Версия следствия: скрылся в Нижегородской области

В числе аргументов на продление ареста от следователя Гарафиева сегодня прозвучало: «Ранее он [Полуэктов] был объявлен в розыск и задержан».

— А когда в розыск объявляли, он знал, что привлечен к уголовной ответственности? — спросила адвокат по назначению Татьяна Юмаева.

— Есть его показания, что он понимает — совершил противоправные действия. И, зная, что его будут разыскивать сотрудники полиции, скрылся в Нижегородской области у своих родственников, — отвечал следователь.

В ходе дальнейших расспросов защитник выяснила — до объявления Полуэктова в розыск он не был привлечен к ответственности в качестве подозреваемого и подписку о невыезде не подписывал. «Появились основания, — веско отметил Руслан Гарафиев. — Была проведена молекулярная генетическая экспертиза, которая показала, что Полуэктов причастен к данному преступлению». Но к этому моменту, по словам следователя, потенциальный фигурант уже скрылся.

— А каким образом извещали о назначении следственных действий — повестку вручали или что? — настаивала адвокат.

— Каким образом его известить, если его нет по месту жительства…

Старший помощник прокурора Советского района Казани Динара Зареева уточняла, объявлялся ли официально Полуэктов в розыск и избиралась ли мера пресечения? Перед началом заседания следователь на тот же вопрос отвечал, что подписка о невыезде была заочной, после чего фигуранта объявили в розыск. На заседании следователь заявил: «Подписку о невыезде он нарушил. И еще у него нет регистрации на территории Российской Федерации».

На следующий вопрос уже от судьи Эрика Хабибуллина сам обвиняемый ответил, что незадолго до этих событий снялся с учета: «Хотел переехать в Нижний и там зарегистрироваться». От следствия, с его слов, не скрывался:

— У меня умер родственник ближайший и бабушке стало плохо — я за ней ухаживал. Никакие повестки мне не вручались, я ничего не знал и нормально передвигался на своей машине. А после Нового года, в феврале, я спокойно поменял права в ГИБДД на улице Модельной — отстоял очередь, заплатил пошлину, меня сфотографировали.

— А телефон свой следователю оставляли? — спросила адвокат.

— Я не знал даже, что против меня дело какое-то возбуждено… Потом мне позвонил на номер жены сотрудник БГП (отдел по борьбе с групповой преступностью МВД по РТ, — прим. ред.), сказал — надо проехать в качестве свидетеля на допрос. Я спокойно явился, меня арестовали, и все.

Представитель надзорного ведомства ходатайство о продлении ареста поддержала



Обвиняемый: «Можно было бы сгладить конфликт»

На заседании выяснилось, что следствие по делу уже завершено и материалы вот-вот направят в прокуратуру для утверждения обвинения. Представитель надзорного ведомства ходатайство о продлении ареста поддержала. Адвокат обвиняемого просила отказать. Она обвинила следствие в «неосновательном розыске», подчеркнула, что постоянное место жительства в Казани у Полуэктова есть, как и семья, и он готов являться на все следственные действия.

— В дальнейшем заключении я не вижу смысла, — заявил арестованный Кирилл Полуэктов. — Вину признаю частично. Препятствий следствию никаких… Я даже не знал, что я под подпиской о невыезде — мне это не объявляли, никакие бумаги не подписывал… Если бы я был в розыске, мне бы права поменять не дали — задержали бы. А так я спокойно работал, спокойно жил.

Дальше обвиняемый напомнил суду о своем маленьком ребенке, супруге и матери-пенсионерке. «Хочу постараться обеспечить им проживание. И с потерпевшим наладить контакт. Находясь в местах лишения, я не могу с ним наладить контакт и возместить ему хотя бы часть ущерба, — сказал Полуэктов. — Можно было бы сгладить конфликт, договориться о части компенсации и начать погашать».

Суд оставил обвиняемого под стражей.

Суд оставил обвиняемого под стражей

Спичка как доказательство

Как выяснило «Реальное время», ущерб от поджога оценен в 211 563 рубля. Поскольку вовремя потушенная машина не была уничтожена. Впрочем, по словам ее хозяина, он этим еще не занимался. В Следственном отделе по Кировскому району Рунар Шамсутдинов больше не служит — с января занимает пост руководителя Верхнеуслонского межрайонного следственного отдела. «Я уже остыл… Неприятно конечно, но ничего страшного не произошло. Размер наказания определит суд», — сказал Шамсутдинов «Реальному времени».

От оценки работы своих коллег по данному делу потерпевший следователь воздержался. Сказал лишь, что с Полуэктовым до этой истории даже не был знаком.

Как утверждают источники «Реального времени», первоначально основным мотивом преступления силовики считали профессиональную деятельность владельца авто и предполагали, что за поджогом стоит не один человек. Опрашивали коллег и знакомых потерпевшего, изучали записи камер уличного наблюдения и отследили маршрут передвижения авто предполагаемого преступника. При этом было установлено, что он принял меры — заменил госномера на машине перед ночным выездом в Кировский район.

Обливший машину горючим «мститель» не сразу смог ее поджечь. И ключевой уликой против ныне обвиняемого стала спичка с места преступления. С помощью современных технологий на ней обнаружили мельчайшие частицы эпителия, и экспертиза ДНК с высокой долей вероятности установила — чьи они. После этого и была дана команда на задержание Полуэктова, а тот за решеткой не стал отрицать свою причастность.

Объяснять свои действия обвиняемый сегодня отказался. Впрочем, один из источников «Реального времени» дал понять: ключевым мотивом преступления на финише следствия стала некая дорожная ситуация, в которой одна машина подрезала другую.