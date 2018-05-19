Жителя Татарстана посадили на 5 лет за поджог трех автомобилей

Суд признал виновным ранее судимого 32-летнего уроженца Высокогорского района в краже, поджоге и попытке угона трех автомобилей.

Его приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворены иски потерпевших о взыскании с осужденного причиненного преступлением ущерба на общую сумму свыше 400 тыс. рублей, передает пресс-служба прокуратуры РТ.



Выяснилось, что мужчина, пытаясь скрыть следы кражи из автомобиля телефона за 3 тыс. рублей, поджог Daewoo Matiz. Через неделю по такой же схеме он ограбил машину Lada Granta и попытался сжечь и ее. Третьей жертвой стала другая модель отечественного производителя — подозреваемый хотел ее угнать, однако она не завелась и как две ее предшественницы оказалась в огне.