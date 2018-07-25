Жилье мое: казанские девелоперы запаслись на 2 года вперед разрешениями на строительство

Как застройщики Татарстана завершили период «всеобщей неизвестности» и получили баллы за срыв сроков

Фото: Олег Тихонов

По данным на 6 июля, в республике введено 1 млн 242,9 тыс. кв. метров жилья, что составляет 51,7% от плана, или 109% к соответствующему периоду прошлого года. В этом году в Татарстане планируется ввести 2,4 млн кв. метров жилья, примерно столько же застройщики ежегодно вводят на протяжении последних 7 лет. Если в объемах строительства неожиданностей нет, то по спросу первое полугодие превзошло самые смелые ожидания — на руку застройщикам сыграли как субсидирующие программы, так и закон о долевом строительстве. Подробности в материале «Реального времени»

Топ-3 Татарстана

По данным Единого реестра застройщиков на 1 июля 2018 года, в Татарстане больше всего жилья возводит компания «Унистрой». Объем текущего строительства составляет 432,4 тыс. кв. метров. «Унистрой» вошел в тридцатку федерального рейтинга, из застройщиков ПФО выше только башкирская ГК ФСК «Архстройинвестиции». Несмотря на то, что Единый реестр застройщиков дает «Унистрою» максимальную оценку по соблюдению декларируемого срока ввода жилья, задержки есть: на три месяца перенесен срок дачи одного дома в ЖК «Весна» и двух домов в Тольятти — на год и полтора года соответственно.

На втором месте регионального рейтинга и на 124-м федерального — ГК «Сувар холдинг». На 1 июля в работе у «Сувар холдинга» числится 165 тыс. кв. метров. Следом (142-е место) идет «#Суварстроит» — 150 тыс. кв. метров. По информации, которую в «#Суварстроит» предоставила «Реальному времени», текущий объем строительства оценивается в 545 тыс. кв. метров.

— На сегодняшний день одновременно компания возводит девять жилых комплексов на территории республики, а также объекты социальной сферы, среди которых детские сады и транспортная развязка на границе Лаишевского района Татарстана и Приволжского района Казани. Доля "#Суварстроит» в общем объеме строительного рынка Татарстана, в свою очередь, составляет 12,8%, — сообщил «Реальному времени» директор по развитию компании "#Суварстроит» Максим Николаев.

«На данный момент все объекты на этапе активного строительства, в целом же в 2018 году мы вводим в эксплуатацию 10 объектов, а ключи от квартир будущим жильцам будут переданы согласно установленным срокам», — уточнил Максим Николаев



Единый реестр застройщиков дает «Сувар холдингу» 4 балла из 5 по соблюдению декларируемого срока ввода жилья. До конца этого года планируется сдать дом в «Залесный сити» (отставание от первоначального плана 2 года). «#Суварстроит» получил только 2 балла, по данным на 1 июля. Компанию подвели объекты в Краснодарском крае — сроки по двум домам сдвигаются на 15 и 39 месяцев. В Казани в ЖК «Станция спортивная» по одному из трех домов срок сдачи перенесен с II квартала 2018-го на IV квартал 2019 года. По оценке застройщика, все, кому обещали ключи от квартир в этом году, их получат.

— На данный момент все объекты на этапе активного строительства, в целом же в 2018 году мы вводим в эксплуатацию 10 объектов, а ключи от квартир будущим жильцам будут переданы согласно установленным срокам, — уточнил Максим Николаев.

Кого не обошел кризис

На 4-м месте в Татарстане и на 161-й позиции рейтинга ЕРЗ — ГК «Ак Барс Девелопмент», объем текущего строительства составляет 134,8 тыс. кв. метров. На сегодня у компании четыре ЖК на 10 многоквартирных домов. Данные, которые предоставил застройщик «Реальному времени», несколько расходятся с данными ЕРЗ.

— На сегодня в строительстве находятся 131,6 тыс. кв. метров — это два дома в ЖК «Солнечный город», четыре дома в ЖК «Тулпар», два дома в ЖК «Казань XXI век» и два дома в ЖК «Светлая долина». В ближайшее время начнется строительство еще одного дома в ЖК «Казань XXI век», двух домов в ЖК «Светлая долина», дома в ЖК «Мой ритм», общая площадь домов составляет 70,7 тыс. кв. метров, — говорит Елена Стрюкова, директор ООО «Ак Барс Недвижимость».

«На сегодня в строительстве находятся 131,6 тыс. кв.метров — это два дома в ЖК «Солнечный город», четыре дома в ЖК «Тулпар», два дома в ЖК «Казань XXI век» и два дома в ЖК «Светлая долина», — говорит Стрюкова. Фото D_O / skyscrapercity.com



Отклонение от первоначальных сроков сдачи не позволило получить компании больше 2 баллов в Едином реестре застройщиков. Срок сдачи всего ЖК «Тулпар» с I квартала 2016-го переносится на IV квартал 2018-го. На I квартал 2019-го перенесен срок сдачи одного дома в ЖК «Казань XXI век», на IV — дом в «Светлой долине».

— Совсем недавно у нас стартовали продажи в жилом доме по улице Натана Рахлина в ЖК «Светлая долина». До конца года стартуют продажи трех новых проектов и нового жилого дома в комплексе «Казань XXI век» — это, кстати, последний дом в застройке данного ЖК, — говорит Стрюкова.

5-е место в Татарстане и 169-е в федеральном рейтинге у ГК ЖИК Казани. По данным на 1 июля, в работе 131,2 тыс. кв. метров в трех жилых комплексах в Казани. ГК ЖИК Единый реестр дал минимальную оценку — 1 балл. Сроки сдачи ЖК «Острова» и соседнего ЖК «Новые острова» сдвинулись на год. Самые большие сложности были у ЖК «Победа» — оба дома идут с отставанием на 2—2,5 года. Но в целом у застройщика оптимистичные настроения.

— Мы вводим в эксплуатацию второй дом «Островов» и пятую очередь «Победы», у нас все находится в Госстройнадзоре, проводим итоговую проверку. Недавно получили разрешение на четвертый дом в «Островах», так что тоже приступаем. По «Победе» должны в III квартале сдать вторую очередь и в IV квартале завершить «Победу», — прокомментировал «Реальному времени» директор ГК ЖИК Казани Эмиль Хуснутдинов.

По словам Хуснутдинова, сроки сдачи домов менялись из-за кризиса: «К сожалению, кризис нас тоже не обошел, тем не менее мы заканчиваем те проекты, которые начали, все, что мы брали на 5 лет, должны завершить в этом году».

«По «Победе» должны в III квартале сдать вторую очередь и в IV квартале завершить «Победу», — прокомментировал Эмиль Хуснутдинов. Фото D_O / skyscrapercity.com



Вторая пятерка стартует с 200-й позиции

6-е место и 202-я позиция рейтинга по объему текущего строительства — у ДОМКОРа, у застройщика 113,9 тыс кв.метров жилья — это семь жилых комплексов на 12 домов. Единый реестр застройщиков дает ДОМКОРу хорошую оценку по соблюдению декларируемого срока ввода жилья — 4,5 балла. Застройщик практически всегда сдает дома вовремя. С опозданием на данный момент идут лишь два объекта — в Елабуге и Альметьевске (15 и 21 месяц соответственно).

Данные Единого реестра разнятся с данными, предоставленными ДОМКОРом «Реальному времени». Всего в строительстве у застройщика на 2018 год 157,7 тыс. кв. метров, из них 23,5 тыс. введено в этом году, 95,4 тыс. планируется ввести до конца года.

Остальные компании из топ-10 Татарстана по объему текущего строительства не поднялись выше 300-й позиции. Среди них ГК «Профит», СК «Бриз», СК «СМУ-88» и ГК «Сити Строй».

Как ранее заявлял «Реальному времени» руководитель Управления мониторинга жилищного строительства Единого реестра застройщиков Денис Гулый, объем строительства не является показателем благонадежности застройщика: «Например Urban Group стабильно входила в топ-10 застройщиков России по аналогичному показателю, а сейчас является банкротом, в 2015 году аналогичная ситуация была по ГК «СУ-155».





«Первая половина 2018 года предвосхитила наши самые смелые ожидания. Мы с успехом закрыли I квартал, а во II квартал спрос на наши жилые комплексы был еще выше», — говорит Елена Стрюкова. Фото tatarstan.ru

Как лихорадило рынок



Первая половина 2018 года ознаменовалась бешеным спросом на жилье. Это отмечают все застройщики.

— Первая половина 2018 года предвосхитила наши самые смелые ожидания. Мы с успехом закрыли I квартал, а во II квартал спрос на наши жилые комплексы был еще выше, — говорит Елена Стрюкова.

— 90% квартир в жилых комплексах реализуется еще на первых этапах строительства. Динамика спроса сегодня активная, особенно стоит отметить май 2018 года, который стал рекордным в плане продаж. На темпы влияет покупательская активность и, конечно, совокупность таких факторов, как привлекательные банковские продукты и лояльность, которую проявляют сегодня застройщики на рынке, — считает Максим Николаев.

Динамику спроса объясняет Закон о долевом строительстве, вступивший в силу с 1 июля, и программы, связанные с субсидированием процентной ставки ипотечных кредитов для тех, кто приобретает жилье у застройщика.

— Итоги первого полугодия можно обозначить словами «всеобщая неизвестность». Это состояние существенно повлияло на показатели: застройщики правдами и неправдами бросились получать разрешения на строительство до 1 июля, покупатели массово бросились покупать жилье по пока ясным и понятным для них правилам. Это была настоящая лихорадка, соответственно, и показатель — рост и по продажам, и по ипотечным сделкам, — прокомментировал «Реальному времени» Юрий Мочалин, коммерческий директор ООО «ДОМКОР».

По словам директора ГК ЖИК Казани Эмиля Хуснутдинова, если на федеральном уровне будут отточены все мероприятия, связанные с внедрением закона о ДДУ, то больших потерь на рынке недвижимости удастся избежать. Фото kzn.ru

Запаслись разрешениями на 2 года вперед

Изменения на рынке, связанные с последними законодательными инициативами, в частности, с ДДУ, застройщики ожидают не ранее чем через 2 года.

— Резких изменений с 1 июля не произойдет, застройщикам дано 2 месяца на корректировку деятельности, открытие спецсчетов. Все застройщики обезопасили себя полученными разрешениями и попытались остаться в комфортной зоне, как можно больше построив исходя из старых правил. В перспективе 2 лет будет сокращаться количество застройщиков — это уже сейчас заметно. Кто-то консолидируется, кто-то, кто имел небольшие земельные участки, пытается от них избавиться. Это приведет к росту цен и сокращению производства, — говорит Юрий Мочалин.

По словам директора ГК ЖИК Казани Эмиля Хуснутдинова, если на федеральном уровне будут отточены все мероприятия, связанные с внедрением закона о ДДУ, то больших потерь на рынке недвижимости удастся избежать. Такого же мнения представитель «Ак Барс Недвижимость»

— Для крупных стабильных застройщиков, которые давно работают на рынке, это не первое изменение в законодательстве. Мы уверены, что все новые законопроекты сделают рынок продажи жилья более прозрачным и безопасным для конечного потребителя, — говорит Елена Стрюкова.

В Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана «Реальное время» заверили, что в течение 2—3 лет застройщики будут работать по прежней схеме, заканчивая возведение ранее начатых жилых домов и комплексов.