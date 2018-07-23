Откуда в «Локо» столько денег, «Уфа» без новичков и как жить ЦСКА после ухода братьев

Трансферный гид РФПЛ

До начала чемпионата России по футболу остается чуть меньше недели. Однако это не мешает клубам продолжать работу на трансферном рынке. До его закрытия еще больше месяца, а значит, нас ожидает много интересных новостей о переходах и возможных трансферах в российской Премьер-Лиге. Таковых много и прямо сейчас, когда до первого тура чемпионата остались считанные дни. О самых любопытных новостях трансферного рынка РФПЛ — в материале «Реального времени».

За чей счет банкет, «Локомотив»?

Московский «Локомотив» близок к тому, чтобы прийти к соглашению с «ПСЖ» об аренде польского полузащитника парижан Гжегожа Крыховяка. С одной стороны, футболист почти не играл в составе французов и прошлый сезон провел в аренде в «Вест Бромвиче», который по итогам чемпионата АПЛ вылетел в Чемпионшип. С другой, Крыховяк все еще остается топовым игроком довольно крепкой сборной Польши и способен сходу усилить состав москвичей. Переход может состояться уже сегодня, при этом соглашение будет иметь пункт о возможном выкупе в 10 млн евро, хотя еще летом 2016 года игрок переходил в «ПСЖ» за 30 млн евро.

Приглашением Крыховяка «Локомотив» решает одну из главных проблем образца прошлого сезона — работа в защите при контратаках соперника. Безусловно, в распоряжении Юрия Семина все еще остается Игорь Денисов, но функционал россиянина немного ограничен, из-за чего команда частенько лишалась возможности быстро переходить из обороны в атаку. Как бы там ни было, одно понятно точно: с приходом Крыховяка опорная зона «Локомотива» становится топовой.

Еще одна новость, способная разрушить устои российского футбола. Где это видано, чтобы футболист из «Барселоны» переходил в наш чемпионат и не в преклонном возрасте, а в самом расцвете. Речь идет о 28-летнем Алеише Видале. Примечательно, что он составлял костяк той самой «Севильи», в которой своей игрой в центре поля выделялся Гжегож Крыховяк. Стоит ли говорить, что сезон 2014/15 годов стал последним для Видаля не только в «Севилье», но и вообще на очень хорошем уровне? Переход в «Барселону» превратил Алеиша в «серость», не способную как-либо повлиять на исход игры. В «Локомотиве» с Крыховяком в составе Видаль получит возможность вернуть себе уверенность в своих силах.

Сезон 2014/15 годов стал последним для Видаля не только в «Севилье», но и вообще на очень хорошем уровне. Фото Вячеслав Евдокимов / fc-zenit.ru



Экономный ранее московский клуб неслучайно стал тратиться на усиление состава. Подписание Жемалетдинова и Идову уже само по себе несет большие затраты. Крыховяк и Видаль увеличат расходы на зарплаты еще на несколько миллионов евро. Если добавить сюда компенсации за переход, то и вовсе получится огромная для бюджета нагрузка. А ларчик открывается просто. Все это «мотовство» — за счет гарантированных выплат УЕФА за участие в Лиге чемпионов, где «Локомотив» стартует с группового этапа.

ЦСКА с «Березами» и строит защиту заново

Вот уже несколько сезонов подряд болельщики и футбольные эксперты говорили о возможном кризисе в армейском клубе из-за возрастных защитников команды. Оно и понятно, братьям Березуцким и Игнашевичу уже давно и далеко за 30, а таблетку долголетия в этом мире все еще не придумали. Но разговоры шли долго, игроки оставались ведущими в клубе, но изменений все не было. Такая ситуация стала настолько привычной для любителей футбола, что завершение карьеры братьями и Игнашевичем стало настоящим шоком для многих из них.

Причем, кажется, решение защитников завершить карьеры стало неожиданностью и для руководства ЦСКА. Шутка ли, за неделю до начала чемпионата армейцы подписали лишь одного игрока, способного сходу заменить основных игроков на этой позиции. Да и тот является футболистом сборной Исландии, который до переезда в Москву играл во второй по значимости лиге Англии. Говорить же о бразильце Бекао как о реальном кандидате на место в основе ЦСКА даже как-то неудобно, а предполагаемый отъезд блеснувшего на ЧМ-2018 Фернандеса в европейские топ-лиги вряд ли добавит оптимизма за оборону армейцев.

На неделе не выдержал даже стойкий наставник ЦСКА Виктор Гончаренко. В интервью клубному каналу он открыто сказал о трудностях в трансферной политике и желании получить в распоряжение еще одного-двух квалифицированных игроков. Правда, по всей видимости, таковыми станут полузащитник и форвард, по крайней мере, только по ним есть хоть какие-то слухи об интересе армейцев. Теперь уже очевидно, что построение новой команды займет куда больше времени, чем предполагалось. Таким образом, ЦСКА хоть и останется в числе претендентов на высокие места по итогам следующего чемпионата, но о чемпионстве говорить точно не приходится.

Тренерский штаб также сменился и теперь там не слишком опытный Сергей Томаров. Фото vk.com/ufafc



Готова ли «Уфа» к Лиге Европы?

Уфимская команда еще никогда не бывала в ситуации, когда сезон приходилось начинать раньше остальных российских клубов. В этом сезоне в нагрузку «Уфе» добавится Лига Европы, так что предсезонка должна была стать настоящей подготовкой к стартующему еврокубку. Дебют в евро-баталиях команде предстоит уже на этой неделе, однако готова ли она к ней, остается под вопросом. За два проведенных за границей сбора «Уфа» одержала всего две победы — над румынской «Университатя» и чешским «Пршибрамом». При этом прослеживаются проблемы при игре в защите, уфимцы так и не смогли закончить хотя бы одну игру без пропущенного мяча.

Особенно удивительным выглядит то, что «Уфа» в это межсезонье сделала лишь одно приобретение. Да и то назвать 20-летнего Данила Кругового качественным усилением вряд ли получится, не умаляя заслуг самого игрока. При этом команда лишилась одного из своих лидеров — Дмитрия Стоцкого, который решил попробовать свои силы в «Краснодаре». Совсем скоро в сторону ЦСКА может уйти Дмитрий Живоглядов, отлично вписавшийся в прошлом сезоне в схемы Сергея Семака. Кстати, тренерский штаб также сменился и теперь там не слишком опытный Сергей Томаров, очень точно выразившийся о планах клуба на трансферном рынке:

— Очень тщательно работаем на трансферном рынке. У нас довольно скромные финансовые возможности, мы не можем брать футболистов пачками по несколько человек и потом смотреть, у кого получится, а у кого — нет. В нашем случае должно быть точечное попадание на сто процентов. Здесь мы работаем ежедневно и просматриваем много кандидатов. Надеюсь, до закрытия трансферного окна один-два новичка у нас появятся, — сказал Томаров «Матч ТВ».



Все это заставляет задуматься о перспективах команды. С одной стороны, состав «Уфы» не претерпел серьезных изменений и предполагает лишь косметические правки. Но, с другой, в клуб пришел новый тренер с иными взглядами на формирование состава. Хватит ли уфимцам наглости и работоспособности, чтобы дойти до группового этапа Лиги Европы, увидим уже совсем скоро. Правда, на бумаге прямо сейчас они выглядят не такими радужными, как хотелось бы.

В состав «Рубина» в итоге попадают игроки, которые совсем не нужны «Зениту». Таковыми в этом сезоне скорее всего станут Дмитрий Полоз и Егор Бабурин (на фото). Фото fc-zenit.ru

Короткой строкой

Казанский «Рубин» встает на новые рельсы отношений с питерским «Зенитом». Теперь уже казанцы во главе с Курбаном Бердыевым «дербанят» клуб из Невы. Правда, с небольшой оговоркой: в состав «Рубина» попадают игроки, которые совсем не нужны «Зениту». Таковыми в этом сезоне, скорее всего, станут Дмитрий Полоз и Егор Бабурин. Что это и почему Бердыев перестал работать над открытием новых игроков уровня Натхо, Нобоа и Наваса, остается лишь гадать. Но сейчас все это выглядит так, будто Курбан Бекиевич не хочет придумывать что-то новое, а просто собирает всех игроков, до кого может дотянуться, из «своего Ростова».

Махачкалинский «Анжи» занял место пермского «Амкара» и, похоже, рискует пойти в небытие по стопам пермяков совсем скоро. Нет, речь не идет про качественную работу на трансферном рынке и зарабатывание денег на перепродаже никому неизвестных игроков, а лишь о банальном финансовом кризисе клуба. Руководство махачкалинцев, кажется, не рассчитало свои силы по обеспечению деньгами и теперь усиливается лишь по бюджетным вариантам. Таковыми на неделе стали не молодеющий защитник Белоруков и не игравший два года полузащитник Рабиу.

Еще один неудачник недели — из числа футболистов. Возможно, это будет обидно для Максима Канунникова, но как еще назвать игрока, который прямо перед чемпионатом мира ушел от Бердыева и переехал за Билялетдиновым в Хабаровск? Хорошо, что в «Крыльях Советов» сменился спортивный директор, а так остался бы Максим без клуба на полгода. Как его собрат по «уши развесив послушался агента» Ильзат Ахметов, который, уйдя из «Рубина», до сих пор не то что не подписал контракт, но даже не может найти себе клуб для тренировок.

Продолжает набирать новых игроков «Енисей». На этот раз команду пополнили защитники «Крыльев» Ятченко и Гаджибеков, полузащитник «Амкара» Бодул, «Динамо» — Зотов, а также «Скендербеу» — Кавазай. Про последнего хочется сказать отдельно. Во-первых, это пока что единственный новичок красноярцев не из России, а во-вторых, он из клуба, который был дисквалифицирован из еврокубков на 10 лет за организацию около 73 договорных матчей. Ничего личного, как говорится, лишь сухие факты.

КОМАНДА ПРИШЛИ УШЛИ «Локомотив» з. Идову («Амкар»)

п. Крыховяк («ПСЖ»)

п. Видаль («Барселона»)

н. Жемалетдинов («Рубин»)

н. Смолов («Краснодар») з. Кверквелия («Лестер»)

з. Михалик («Волынь»)

з. Пейчинович

з. Денисов

п. Касаев («Балтика») «Зенит» гл. тр. Семак («Уфа»)

з. Рейес («Порту»)

з. Эрмосо («Эспаньол»)

п. Бадель («Фиорентина») в. Бабурин («Рубин»)

з. Кришито («Дженоа»)

з. Терентьев («Зенит»)

п. Паредес («Сампдория»)

н. Полоз («Рубин»)

н. Панюков («Ростов») «Спартак» в. Рыжиков («Рубин»)

з. Жиго («Гент»)

з. Шер («Депортиво»)

п. Ташаев («Динамо»)

п. Ромуло («Верона»)

п. Емельянов («Урал»)

п. Родригеш («Галатасарай») з. Максимович («Наполи»)

з. Ташчи («Истанбул»)

з. Кутепов («Фенербахче»)

п. Пашалич («Челси»)

п. Гулиев («Ростов»)

п. Зуев («Ростов»)

н. Давыдов («Спартак Ю»)

н. Роша («Крузейро») «Краснодар» з. Таранов («Крылья Советов»)

п. Стоцкий («Уфа»)

п. Катрич

п. Куэва («Сан-Паулу»)

н. Онугха («Волгарь»)

н. Бензия («Лилль») з. Гранквист (Швеция)

з. Грицаенко («Енисей»)

п. Лаборде

п. Жоазиньо

н. Иван («Рапид»)

н. Смолов («Локомотив») ЦСКА з. Магнуссон («Бристоль»)

з. Бекао («Баия»)

з. Живоглядов («Уфа»)

з. Нойштедтер («Фенербахче»)

п. Бийол («Рудар»)

п. Ефремов («Оренбург»)

п. Венделл («Спортинг»)

п. Пирес («Леганес»)

н. Эрнандес («Халл Сити»)



з. Игнашевич (завершил карьеру)

з. Березуцкий (завершил карьеру)

з. Березуцкий (завершил карьеру)

з. Фернандес («Валенсия»)

п. Натхо

п. Вернблум

п. Миланов

п. Головин («Ювентус»)

н. Муса («Лестер») «Уфа» з. Круговой («Зенит-2»)

н. Абдулавов («Томь») гл. тр. Семак («Зенит»)

з. Живоглядов (ЦСКА)

п. Стоцкий («Краснодар»)

н. Абдулавов «Ахмат» в. Шепляков (ЦРФСО)

з. Мусалов («Анжи»)

п. Гащенков («Амкар»)

п. Думбия («Андерлехт»)

п. Силла п. Кацаев («Анжи»)

п. Лео Жаба

н. Мбенг «Урал» гл. тр. Парфенов («Тосно»)

з. Брызгалов («Анжи»)

з. Хайруллов («Олимпиец»)

н. Погребняк п. Коробов («Авангард»)

п. Егорычев («Рубин»)

п. Емельянов («Спартак») «Арсенал» гл. тр. Кононов

в. Нигматуллин («Амкар»)

п. Костадинов («Маккаби») гл. тр. Божович

п. Боурчану «Ростов» з. Логашов («Балтика»)

з. Брорссон («Мальме»)

п. Щадин («Шинник»)

п. Салетрос («АИК»)

п. Гулиев («Спартак»)

п. Зуев («Спартак»)

п. Хаджикадунич («Мальме»)

п. Олссон («АИК»)

н. Панюков («Зенит») з. Плиев («Балтика»)

п. Байрамян («Рубин»)

п. Думбия («Реймс»)

п. Вебер («Авангард»)

н. Дядюн («Балтика») «Рубин» в. Коновалов («Торпедо-Белаз»)

в. Бабурин («Зенит»)

з. Уремович («Олимпия»)

з. Чико («Гранада»)

з. Маседо («Лас-Пальмас»)

п. Байрамян («Ростов»)

п. Егорычев («Урал»)

н. Полоз («Зенит»)

н. Себа («Маккаби») в. Рыжиков

з. Кузьмин

з. Энаке («Партизан»)

з. Бергстрем

п. Карадениз

п. Нобоа («Зенит»)

п. Рочина («Леванте»)

н. Жемалетдинов («Локомотив») «Динамо» з. Белоруков («Амкар»)

з. Осипенко («Факел») п. Ташаев («Спартак»)

п. Зотов («Енисей») «Оренбург» в. Довбня («СКА Хабаровск»)

з. Шахов («Балтика»)

п. Кулишев («Динамо Спб»)

п. Маляров («Кубань») п. Плопа («Балтика»)

п. Воробьев («Ротор»)

п. Ефремов (ЦСКА)

н. Делькин («Олимпиец»)

н. Дюриш («Анортосис») «Крылья Советов» в. Опарин («Тосно»)

з. Полуяхтов («Анжи»)

п. Вукович («Олимпик»)

п. Яковлев («Анжи»)

н. Канунников («СКА») з. Таранов («Краснодар»)

з. Ятченко («Енисей»)

з. Гаджибеков («Енисей»)

п. Кулик («Анжи») «Анжи» з. Зайцев («Амкар»)

з. Белоруков

п. Шаваев («Амкар»)

п. Савичев («СКА»)

п. Кулик («Крылья Советов»)

п. Кацаев («Ахмат»)

п. Рабиу з. Мусалов («Ахмат»)

з. Полуяхтов («Крылья Советов»)

з. Брызгалов («Урал»)

п. Яковлев

п. Поку (США)

п. Хубулов («Эрзурум»)

н. Лескано («Тобол») «Енисей» в. Юрченко («Тосно»)

з. Занев («Амкар»)

з. Терентьев («Зенит»)

з. Огуде («Амкар»)

з. Дугалич («Тосно»)

з. Грицаенко («Краснодар»)

з. Гаджибеков («Крылья»)

з. Ятченко («Крылья»)

п. Костюков («Амкар»)

п. Комолов («Амкар»)

п. Зотов («Динамо»)

п. Бодул («Амкар»)

п. Кавазай («Скендербеу»)