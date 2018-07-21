Две ипостаси «Рубина». Какой именно ждать в новом сезоне?

Казанцы сыграли неоднозначный матч с «Редингом» и окончательно запутали болельщиков касаемо перспектив в РФПЛ

Крайний поединок казанского «Рубина» на австрийских сборах должен был дать окончательные ответы, чего ждать болельщикам от команды в предстоящем сезоне. Тем более и соперник подходяще мощный. Представитель жесткого и неуступчивого Чемпионшипа в лице «Рединга» должен был устроить серьезный экзамен команде Курбана Бердыева. На деле же вместо ответов мы получили еще больше вопросов. Ведь казанская команда в течение игры предстала в двух разных ипостасях: резвая, комбинирующая и атакующая игра резко сменилась на слабую и бессмысленную. Возможно дело в усталости, а возможно в неумении перестраиваться по сопернику. Так или иначе, команды «скатали» сухие 0:0. Гибернация «Рубина», пушка Коновалова, невидимка Могилевец и другие аспекты последнего контрольного матча «Рубина» на сборе в Австрии — в материале «Реального времени».

Постзангаревичевский «Рединг» и «Рубин» в состоянии гибернации

Последняя и, пожалуй, самая серьезная проверка «Рубина» перед официальным стартом сезона в Премьер-лиге поджидала казанцев аккуратно в самой концовке сборов. Английский «Рединг», выступающий во второй по силе лиге Англии — Чемпионшипе, закончил прошедший сезон слабо — на 20-м месте. Однако пример тренерской карьеры того же Леонида Слуцкого с «Халлом» показал, что эта лига сделана не из простого теста, и так легко здесь не выступить. Пожалуй, даже это: одна из самых конкурентных и, главное, жестких лиг Европы и, по мнению многих отечественных болельщиков, превосходит по силе РФПЛ.

Так или иначе, «Рединг» к новому сезону неплохо усилился. После того, как основной пакет акций российский предприниматель Антон Зингаревич продал тайскому консорциуму «Хуньин Сасима Сривикорн», новые особо крупных вливаний на трансферы не делали, но точечными усилениями своих фанатов все же радуют.

Так что в начале лета владельцы клуба отметились самым громким приобретением «Рединга» не только в нынешнее межсезонье, но и за последние лет пять. Клуб пополнил защитник «Сандерленда» и многолетний игрок сборной Англии Джон О′Ши.

«Рубин» же подходил к своему завершающему матчу в состоянии некоей «гибернации», когда вопрос «Команда еще спит или это и есть ее максимум?» возникал у любого, кто просмотрел предыдущие товарищеские матчи. В последнем контрольном поединке, к примеру, казанцы выступили настолько усыпительно, что перед игрой с англичанами впору было запасаться энергетиками и кофе.

В защите расположились Устинов, Уремович, Сесар Навас, Чико Флорес (на фото) и Хорен Байрамян в роли латераля. Фото instagram.com/fcrk



«Пушку» Коновалова будут использовать на «подхвате»?

На игру казанцы вышли в ожидаемом сочетании: Сослан Джанаев занял место в воротах. В защите расположились Устинов, Уремович, Сесар Навас, Чико Флорес и Хорен Байрамян в роли латераля. В опорной зоне вышли Игорь Коновалов, Павел Могилевец и Дмитрий Полоз. А Сердар Азмун и Александр Бухаров должны были играть на острие.

Первый опасный момент произошел именно у ворот казанцев, когда после долгих потуг у чужих ворот «Рубину» пришлось резко возвращаться назад. На пятой минуте «Рединг» резко вышел из обороны в атаку. После навеса с фланга с ходу красиво пробила «девятка» англичан — Мокмолти. Джанаев был на месте. Через пару минут чем-то похожим отметились и казанцы, когда Сердар Азмун выдал пас «на ход» Игорю Коновалову, а тот пробил с линии штрафной немного выше ворот. А вскоре все тот же опорник принял мяч после розыгрыша углового и примерно из той же позиции плотно приложился по мячу — снова чуть выше цели. Так или иначе, все это выглядело довольно опасно, и преимущество на поле тоже оставалось за казанцами. Складывалось впечатление, что Игорь намеренно приходил вперед по указке Бердыева, дабы сыграть в некой «второй волне» атаки. Еще бы прицел Коновалову поправить!

Довольно неплохо ходил мяч у «Рубина» по низу, и, что приятно, передачи были не поперек поля, а часто обостряющие. В основном с помощью невысоких забросов на убегающего Александра Бухарова, который в своих лучших традициях принимал мяч спиной к голкиперу. Выглядело перспективно, но до серьезных задач для вратаря «Рединга» дело не доходило. Зато по-настоящему опасно пробивал Чико Флорес, который пришел на розыгрыш углового и отлично пробил с разворота — мяч вновь прошел над перекладиной. Все это продолжалось в первые тридцать минут игры, однако вскоре англичане игру от своих ворот постепенно отодвинули.

Вопросов «Рубину» только добавилось

Во втором тайме игра команды Бердыева разладилась. Былой остроты не было и в помине. Мяч совсем не доходил до форвардов. А Павел Могилевец, который и так проводил не лучшую свою игру, окончательно растворился на поле.

На 61 минуте Курбан Бердыев сменил фактически весь состав, оставив лишь Сослана Джанаева в воротах. В защиту вышли Владимир Гранат и Чистяков, Егор Сорокин и Антон Казанский, а Руслан Комболов получил капитанскую повязку. В полузащите вышел Георгий Махатадзе, Адиль Мухаметзянов, а так же направо сместился появившийся на поле после перерыва Никита Голдобин. Наконец, Реза Шекари и Михаил Яковлев сменили Бухарова и Азмуна. А через несколько минут молодой Егор Бабурин сменил и Джанаева в «рамке».

Павел Могилевец, который и так проводил не лучшую свою игру, окончательно растворился на поле. Фото twitter.com/readingfc

И по первым минутам сильно «помолодевшая» команда даже на пару минут прижала англичан к своим воротам, стараясь держать мяч на подступах к штрафной площади соперника. Вскоре более опытный «Рединг» мячом овладел основательно, и уже «Рубину» пришлось все чаще выслушивать недовольные выкрики Курбана Бердыева от бровки.

Игра вновь стала походить на ту, что казанцы проводили двумя днями раннее, когда играли с израильским «Маккаби». Об обострении игры в исполнении «молодежи», разбавленной опытными Гранатом и Комболовым, речи даже не шло. Резко повысился процент брака в передачах, так что мяч все чаще уходил за пределы поля.

Неудивительно, что под конец матча едва не пришлось вынимать мяч из сетки Бабурину, но вместо этого он успел как-то сложиться и достать мяч после удара в упор от Янна Керморгана со «второго этажа». Казанский голкипер вытащил мяч эффектно и красиво, и этот момент, пожалуй, можно смело считать самым ярким моментом не самого событийного тайма в исполнении «Рубина».

Неоднозначное впечатление от заключительной игры австрийских сборов не просто не дало окончательных ответов, как будет играть команда Бердыева в предстоящем сезоне, а лишь добавила новых вопросов и сомнений. Что будет в РФПЛ — увидим уже 28 июля.

Эрик Добролюбов