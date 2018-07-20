Минниханов о продаже пива на стадионах: «Забочусь о наших братьях — православных»

Президент Татарстана Рустам Минниханов попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть возможность разрешения продажи пива на стадионах.

«Хотел бы поднять один вопрос, который мы проверили по ходу чемпионата — это продажа пива. Мы продали пива на 89 миллионов рублей», — заявил Минниханов на заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта и Набсовета АНО «Организационный комитет «Россия-2018».

Президент РТ отметил, что мужчины любят пиво.

«Не все. В Татарстане может быть», — пошутил Путин. Он пояснил, что имел в виду запрет на употребление алкоголя в исламе, так как в республике проживает много мусульман.

«Я забочусь о наших братьях — православных», — парировал Минниханов.

В ходе своего выступления он также рассказал, что Татарстан справляется с задачей использования наследия крупных спортивных мероприятий.