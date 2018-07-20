Минниханов о продаже пива на стадионах: «Забочусь о наших братьях — православных»
Президент Татарстана Рустам Минниханов попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть возможность разрешения продажи пива на стадионах.
«Хотел бы поднять один вопрос, который мы проверили по ходу чемпионата — это продажа пива. Мы продали пива на 89 миллионов рублей», — заявил Минниханов на заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта и Набсовета АНО «Организационный комитет «Россия-2018».
Президент РТ отметил, что мужчины любят пиво.
«Не все. В Татарстане может быть», — пошутил Путин. Он пояснил, что имел в виду запрет на употребление алкоголя в исламе, так как в республике проживает много мусульман.
«Я забочусь о наших братьях — православных», — парировал Минниханов.
В ходе своего выступления он также рассказал, что Татарстан справляется с задачей использования наследия крупных спортивных мероприятий.По словам руководителя республики, арендные платежи на стадионе «Казань Арена» позволили сократить расходы на его содержание вдвое. Сегодня доходы от аренды площадей на объекте ежегодно приносят до 100 млн рублей. ОбществоВластьИнфраструктураСпорт Татарстан
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