«Не важно, что делать: определять пол у цыплят или управлять корпорацией»

«Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»

Какими качествами обладает кармический менеджмент, как достичь состояния «потока» в бизнесе и как книги Стивена Кинга помогают повысить внутреннюю мотивацию — бизнесмены о деловой и художественной литературе, которую они прочли за последнее время.

Наталья Кукушкина, учредитель и генеральный директор компании «Улица строителей»:

— Одну из самых лучших книг, которую прочла за последнее время, написал Майкл Роуч «Кармический менеджмент». Он рассказывает о том, что бизнес должен быть благочестивым, приносить пользу людям и, развивая свое предприятие. поступать надо этично. Майкл Роуч считает, если предприниматель непорядочно ведет себя с конкурентами, контрагентами, то его отношение вернется к нему. Важно, чтобы деятельность руководителя и коллектива была полезной.

Илья Никитенко, основатель и исполнительный продюсер онлайн-школы «Практикум»:

— Книгу «Поток» Михая Чиксентмихайи я купил четыре года назад, но читать начал только сейчас, а зря. Автор в доступной форме рассказывает, как достичь состояния «потока» — состояния, когда ты поглощен делом, смешиваешь удовольствие от занятия с усилием и смыслом. Не важно, что делать: определять пол у цыплят или управлять корпорацией. Состояние «потока», как наркотик, попробуй один раз, захочется снова и снова ощутить это чувство. Если ты не теоретик, а готов менять себя на практике, то книга «Поток» развернет жизнь на 180 градусов и научит переживать счастье в каждый момент времени.

Елена Букина, владелец и управляющий интернет-магазина ClinicStyle:

— Читаю ежегодно в среднем по 75—80 книг, комбинируя бизнес-литературу с классикой. На днях закончила «Непонятное искусство. От Моне до Бэнкси» Уилла Гомперца. Абсолютно не разбираюсь в современном искусстве, решила восполнить пробел. Это история новаторов и своего рода бизнесменов. С книгой учишься смотреть иначе на обыденные вещи, понимать, как связано искусство и политика, чем было спровоцировано развитие нового направления и какие последствия дало. Отличный шанс увидеть мир во всем его многообразии!

Еще рекомендую «Миссия бизнеса» Коносуке Мацусита. Книга небольшая, но много полезных идей. Это не классическая западная литература с пинками и мотивациями. Здесь именно философия, человечность, стремление к высшей цели — база, на которой и должно все строиться, помимо жажды наживы. Вывод, сделанный из книги: надо заниматься тем, что любишь, делать это хорошо, создавать комфортные условия для сотрудников, стремиться стать лучше.

Владимир Акимов, директор по продукту OFD.ru:

— Недавно с огромным интересом прочитал фэнтези цикл Стивена Кинга «Темная башня». Автор, который до этого воспринимался исключительно как «король ужасов», раскрылся для меня с новой, неожиданной стороны. Семь романов были написаны за 22 года, с 1982 по 2004 годы. Цикл о темной башне включает в себя множество тем, персонажей и сюжетных линий из других, не связанных друг с другом книг Кинга. Удивительно было встретить на страницах цикла не только персонажей, знакомых по другим книгам, но и… самого Стивена Кинга, к которому за помощью обращаются главные герои.

На протяжении всех семи романов главный герой движется к достижению своей цели по спасению мира. Действуя то в одиночку, то вовлекая самых разных персонажей. Подбирая для каждого свою мотивацию, собирая сильную команду. Двигаясь вперед, несмотря ни на что и вопреки всему. Рекомендую для чтения всем, кому хочется повысить внутреннюю мотивацию.

Анастасия Шумакова, руководитель «Центра рекламы и PR Анастасии Шумаковой»:

— Несколько моих знакомых, так же собственников и руководителей компаний, прошли обучение по созданию организационной структуры в компании «Высоцкий консалтинг», внедрили полученные знания в свой бизнес, и я вижу положительный результат.

Знакомство с «Высоцкий консалтингом» начала с книги Александра Высоцкого «Обязанности владельца компании». Книга написана простым, понятным языком, для лучшего описания того или иного инструмента приведены реальные примеры из собственной бизнес-практики автора. После ее прочтения у меня появилось понимание не только того, как сделать организационную структуру компании, но и понимание роли собственника в бизнесе, механизмах достижения его личных целей. Книга также помогла мне изменить подход к мотивации своих сотрудников, постановке перед ними тех или иных задач и более масштабных целей.

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