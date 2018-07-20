Вратарский вопрос в Риге, мегаусиление Минска и финансовый коллапс в нижегородском «Торпедо»

Трансферный гид КХЛ

Клубы КХЛ начали предсезонную работу. Не за горами начало первых предсезонных турниров на призы различных губернаторов российских регионов. Тем временем вновь активизировались селекционные службы клубов. Особенно сильно в работу включились в Минске и Владивостоке. Правда, если одни подписывали ярких иностранцев, то другие предпочитали приглашать лишь молодых россиян. Помимо них, работу в новых клубах нашли и опытные хоккеисты. О том, что происходит на трансферном рынке КХЛ — в материале «Реального времени».

Неудачник из «Вашингтона» переехал в Китай

Новостью недели можно считать переезд бывшего нападающего «Вашингтона» Майкла Латты в Китай. По сообщению пресс-службы КХЛ, канадец подписал с «Куньлунем» однолетний контракт. В прошедшем сезоне Латта выступал в АХЛ за «Бинхэмтон» и «Тусон», где успел набрать в общей сложности 27 (7+20) очков в 60 матчах. В НХЛ права на хоккеиста принадлежат «Нью-Джерси», но вряд ли в «Дэвилз» очень жалеют о потере форварда.



Латта в большей степени известен своей ролью в «Вашингтоне». После ухода из «Кэпиталз» в сезоне 2016/17 он успел побывать в четырех клубах НХЛ, но ни в одном из них не сыграл ни секунды. Да и в «Вашингтоне» Майкл вряд ли бы сыграл, если бы не обстоятельства, в результате которых он и оказался в команде Овечкина. Все дело в том, что Латта был одним из тех игроков, которые были задействованы в обмене Филипа Форсберга в «Нэшвилл». Швед уже тогда оценивался экспертами очень высоко и теперь превратился в полноценного лидера «Хищников». С тех пор этот обмен считается чуть ли не самым худшим в истории НХЛ, а Латта так и не смог оправдать выданных авансов и игрового времени.

Впрочем, нельзя считать, что канадец обязательно затеряется в «Куньлуне». Латта вполне способен перенести свою результативность на площадки КХЛ, что уже само по себе будет неплохим подкреплением для «жиденького» состава китайской команды. В «Вашингтоне» форварда пытались приспособить на роль тафгая, но каких-либо успехов на этом поприще он не добился. Однако Латта все же успел приобрести навыки силового хоккея, что, безусловно, понадобится в довольно легковесном чемпионате КХЛ и в особенности в плей-офф Кубка Гагарина. Теперь осталось лишь китайскому клубу выйти туда по итогам «регулярки».

Доживет ли «Торпедо» до конца «регулярки»?



Сложно сказать, что именно происходит в нижегородском спорте, но хоккейное «Торпедо», в отличие от футбольных клубов, в последние годы чувствовало себя довольно комфортно. Но в год проведения чемпионата мира местные власти свое внимание переключили на футбол, и у хоккея начались проблемы. Первой ласточкой стало обращение защитника Григорьева в арбитраж, после которого болельщики и узнали о неустойчивом финансовом состоянии клуба. Хотя начало межсезонья было вполне оптимистичным.

Швед Филип Хольм — чемпион мира 2017 года в составе сборной своей страны и вряд ли переехал в Нижний Новгород за копейку. Фото hctorpedo.ru



На неделе распалась планировавшаяся первая пара защитников «Торпедо» Григорьев — Блум, на которую тренерский штаб рассчитывал особо. Американец, недавно обещавший раскрыться в «Торпедо» в качестве бомбардира, уехал из-за семейных проблем, а россиянин отсудил у клуба статус свободного агента и теперь ищет новое место работы. Будут ли еще потери, неизвестно, но власти Нижнего Новгорода уже обратили пристальное внимание на случившееся и приняли решение обложить льготами те компании, которые поддержат хоккей в регионе.

На радостях от такого обещания «Торпедо» вновь принялось «обчищать» рынок защитников. Швед Филип Хольм — чемпион мира 2017 года в составе сборной своей страны и вряд ли переехал в Нижний Новгород за копейку. Сумеет ли защитник достичь договоренностей с руководством, когда ему начнут задерживать зарплаты, премии и все остальные причитающиеся выплаты? Вопрос, который висит так остро, что решать его, возможно, придется прямо по ходу «регулярки». Остается надеяться, что региональные власти одумаются и вовремя переключатся на более стабильный и популярный в Нижнем Новгороде хоккей.

Амбиции Минска — плей-офф Кубка Гагарина

До недавнего времени работа селекционного отдела минского «Динамо» вызывала сомнения относительно перспектив клуба в лиге. Расставание с форвардом Фонтэйном и непродление соглашения с лучшим бомбардиром прошлого сезона защитником Граньяни вряд ли вселяли уверенность в успех команды. К тому же из приобретений выделить можно было разве что братьев Костицыных. Поэтому слова министра внутренних дел Беларусии Игоря Шуневича о задаче выхода в плей-офф было воспринято поклонниками команды с саркастической улыбкой на лице.

На этой неделе изменилось если не все, то очень многое. «Динамо Минск» просто взорвало трансферный рынок КХЛ подписанием двух игроков уровня НХЛ. Первым стал контракт с нападающим Бо Беннеттом, в прошлом сезоне выступавшим за «Сент-Луис». Известен американец больше по играм за «Питтсбург», вместе с которым стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне 2015/16. В случае успешной акклиматизации Беннетт способен стать настоящим открытием КХЛ. Техничный и быстрый крайний нападающий явно не будет лишним в российском хоккее, а в перспективе и в белорусской сборной, куда любят приглашать легионеров «Динамо».

Беннетт способен стать настоящим открытием КХЛ. Фото hcdinamo.by

Вторым топовым подписанием минчан стал защитник Патрик Уиркош. В прошедшем сезоне хоккеист играл в АХЛ за «Ютику», где стал лучшим бомбардиром среди защитников и третьим по результативности в клубе. Рослый защитник с отличным броском — пригласить такого игрока в Россию дорогого стоит, тем более в лишенный турнирных амбиций Минск. Уиркош является обладателем «Колдера» и «Кларк трофи», а в 2015 году в составе сборной Канады становился чемпионом мира. Последнего факта, наверное, будет достаточно, чтобы показать, насколько хорошего (для КХЛ) хоккеиста привезли белорусы на следующий сезон.

Последним достижением селекционного отдела можно считать подписание нападающего Теему Пулккинена. Шутка ли, переход финна в «Авангард» или «Локомотив» считали решенным делом почти с начала мая, но в итоге он оказался в Минске. Форвард долгие годы пробовал пробиться в основной состав «Детройта», но оказался в итоге в «Вегасе», где уже практически не имел шансов пробиться в состав. Приезд в Россию можно считать попыткой перезагрузить свою карьеру и, показав хорошую результативность, вернуться в НХЛ.

Вратари в Риге — курам на смех или работа на будущее?

Статус самой странной селекционной работы недели можно смело отдать работникам рижского «Динамо». В отличие от коллег из Минска, рижане начали работу по укреплению состава чуть раньше и теперь лишь вносят последние коррективы. Однако это не отменяет того, что даже в таком случае можно «натворить дел». Безусловно, приглашение молодых вратарей и попытка создать благоприятные условия для своего соотечественника Гудлевскиса имеют право на жизнь, но нельзя не учитывать возможность травм и психологических проблем голкипера.

На данный момент вратарская позиция рижан выглядит чуть ли не самой слабой в КХЛ. Судите сами, основным голкипером сезон начнет Гудлевскис, в последние годы растерявший свою уверенность на полях сражений с Василевским в «Тампа-Бэй». Помогать ему будет талантливый Тимур Билялов, которому до уровня КХЛ расти и расти. Про Третьяка (третьего вратаря клуба) можно сказать лишь то, что имя его Максим, а дед — президент ФХР Владислав Третьяк. Возможно, этот факт как-то и поможет вратарю в контрактных делах, а клубу во взаимоотношениях с ФХР. А что на льду?

Про Третьяка можно сказать лишь то, что имя его Максим, а дед — президент ФХР Владислав Третьяк. Фото youtube.com

Короткой строкой



Не менее «интересная» политика в «Адмирале». Помимо того, что клуб пригласил на первый свой сбор 18 игроков на просмотр, стоит отметить средний возраст команды на ближайший сезон. Очевидно, что после скандальных расставаний и финансовых проблем с выплатами зарплат серьезные хоккеисты просто не хотят связывать свою судьбу с Владивостоком. Все это печально, ведь, например, самым возрастным среди вратарей является Егор Оселедец, прошлый сезон проведший в Ростове. Мало кто предполагал, что в этом южном городе есть не только футбольный клуб, но и хоккейный, а руководство «Адмирала» вот прекрасно было осведомлено об этом и воспользовалось своими знаниями. Кроме сарказма, такие новости других эмоций не вызывают.

Наконец-то лишился статуса свободного агента экс-барс Яков Рылов. Опытнейший защитник, несмотря на свой возраст, все еще способен выдавать неплохие отрезки, а свои 20—30 матчей он всегда проведет на приемлемом уровне. Клюнули на такой опыт в Магнитогорске, где, по всей видимости, серьезно сэкономили средства в прошлом сезоне и нынче тратят деньги куда попало. Остается лишь порадоваться за Величкина и компанию.

Белорус Плэтт также начнет сезон в новой команде. Центрфорвард был неплох и в московском ЦСКА, но теперь будет показывать свое мастерство в «Йокерите». Как минимум один плюс для него точно есть. Плэтт, в отличие от многих игроков КХЛ, сможет сыграть вынесенные матчи лиги в европейских странах. Ведь, как известно, такие матчи будут играть лишь те клубы, которые не относятся к России.

КОМАНДА ПРИШЛИ УШЕЛ «Ак Барс» в. Билялов («Югра»)

з. Курашов («Адмирал»)

з. Педан (АХЛ)

н. Падакин («Сочи»)



в. Билялов («Динамо Р»)

з. Охтамаа («Карпят»)

з. Токранов (СКА)

н. Глинкин («Трактор»)

н. Язьков («Металлург»)

н. Архипов (ХК «Сочи»)

н. Мусин (ХК «Сочи») ЦСКА з. Ермаков («Сибирь»)

з. Воробьев («Сибирь»)

з. Шуленин («Торпедо»)

з. Чмыхов («Сочи»)

з. Далбек (НХЛ)

н. Вей («Барыс»)

н. Коростелев (АХЛ)

н. Толчицкий (АХЛ)

н. Слепышев (НХЛ) з. Киселевич (НХЛ)

н. Ничушкин (НХЛ)

н. Жарков («Салават»)

н. Петров («Авангард»)

н. Ожиганов (НХЛ)

н. Плэтт («Йокерит») СКА в. Хелльберг («Куньлунь»)

з. Токранов («Ак Барс»)

з. Дыбленко (НХЛ)

з. Земченок («Адмирал»)

н. Бывальцев («Амур»)

н. Ли («Амур»)

н. Дергачев («Спартак»)

н. Кручинин («Трактор»)

н. Морозов («Югра»)

н. Марченко («Югра»)

н. Якупов (НХЛ) в. Коскинен (НХЛ)

з. Яковлев (НХЛ)

з. Войнов (НХЛ)

н. Ковальчук (НХЛ)

н. Торесен

н. Шипачев («Динамо М»)

н. Широков («Авангард») «Трактор» гт. Титов

н. Бергстрем («Сибирь»)

н. Глинкин («Ак Барс»)

н. Стоу («Спартак»)

н. Лапенков («Сочи») гт. Гатиятулин (СКА)

в. Францоуз (НХЛ)

з. Вишневский («Авто»)

н. Виделль («Динамо Р»)

н. Кручинин (СКА)

н. Петров («Адмирал»)

н. Черников («Адмирал»)

н. Якуценя «Йокерит» гт. Марьямяки

в. Калниньш («Динамо Р»)

з. Грант (Канада)

з. Рейни

з. Нурмиканта

з. Лева

н. Хальме

н. Монто

н. Торпстрем

н. Кахо

н. Плэтт (ЦСКА)

н. Маннинен («Эребру»)

н. Коссила (НХЛ) гт. Ялонен

н. Толванен (НХЛ)

н. Хухтала

н. Палола («Куньлунь») «Локомотив» в. Красоткин («Лада»)

в. Салак («Сибирь»)

н. Санников («Сибирь»)

н. Деарне («Рейнджерс»)

н. Галимов («Нефтехимик»)

н. Капустин («Лада»)

н. Лугин («Сочи») з. Любушкин (НХЛ)

н. Кадейкин («Салават»)

н. Полунин («Сочи»)

н. Галимов («Нефтехимик») «Металлург» гт. Яндач

з. Матушкин (Швеция)

з. Верещагин («Сибирь»)

з. Антипин (НХЛ)

з. Рылов

н. Язьков («Ак Барс»)

н. Варфоломеев («Авангард»)

н. Неколенко («Югра»)

н. Расмуссен (Швеция)

н. Кулемин (НХЛ)

н. Пакаринен (НХЛ) з. Терещенко («Салават»)

з. Будкин («Сочи»)

з. Пивцакин («Авангард»)

н. Шенфельд («Торпедо»)

н. Кокарев («Витязь») «Салават Юлаев» гт. Цулыгин

в. Метсола («Амур»)

з. Терещенко («Металлург»)

н. Кугрышев («Авангард»)

н. Хохряков («Авангард»)

н. Шэн («Югра»)

н. Жарков (ЦСКА)

н. Кадейкин («Локомотив»)

н. Лаута («Авангард») гт. Вестерлунд,

в. Скривенс

в. Налимов (НХЛ)

в. Хомченко («Спартак»)

в. Дубровский («Авангард»)

з. Бартулис

з. Логинов («Сибирь»)

з. Гончаров («Спартак»)

н. Юньков

н. Саюстов

н. Зубов («Спартак»)

н. Лисин («Сибирь») «Автомобилист» гт. Мартемьянов («Амур»)

з. Вишневский («Трактор»)

з. Мамкин (Сочи)

з. Гуркин («Лада»)

н. Секстон («Нефтехимик»)

н. Белоусов

(«Лада»)

н. да Коста

н. Доус («Барыс»)

н. Литовченко («Амур») гт. Крикунов

в. Сохатский

з. Куляш («Северсталь»)

з. Мегалинский

н. Михнов

н. Симаков

н. Кинг

н. Паренто «Нефтехимик» з. Полашек («Сочи»)

н. Пуустинен («Ювяскюля»)

н. Няттинен («Ювяскюля»)

н. Руохомаа («Карпят»)

н. Галимов («Нефтехимик»)

н. Скачков з. Пиганович

з. Густафссон («Лулео»)

н. Секстон («Авто»)

н. Еглич

н. Филатов («Спартак»)

н. Ганзл («Спартак»)

н. Эверберг (НХЛ) «Торпедо» гт. Немировски

з. Орлов («Витязь»)

з. Волченков

з. Блум («Сочи»)

з. Коробов («Динамо Мн»)

з. Хольм (АХЛ)

н. Кэйлоф («Векше»)

н. Жафяров («Адмирал»)

н. Варнаков («Динамо М»)

н. Миле («Векше»)

н. Шенфельд («Металлург»)

н. Сетдиков (ВХЛ) гт. Скудра

з. Шуленин (ЦСКА)

з. Кундратек («Куньлунь»)

з. Григорьев

з. Блум

н. Костицын («Динамо Минск»)

н. Даугавиньш («Спартак»)

н. Мозер («Динамо М»)

н. Захарчук («Северсталь») «Авангард» в. Бобков («Адмирал»)

в. Рамо

в. Дубровский («Салават»)

з. Покка (НХЛ)

з. Пивцакин («Металлург»)

з. Бондарев («Спартак»)

н. Петров (ЦСКА)

н. Широков (СКА)

н. Зернов («Лада»)

н. Казаков («Адмирал») в. Фурх («Северсталь»)

н. Петерссон («Барыс»)

н. Варфоломеев («Металлург»)

н. Лаута («Салават») «Амур» в. Кашик («Злин»)

з. Глазков («Адмирал»)

н. Филиппи («Либерец»)

н. Кицын («Адмирал»)

н. Григоренко (ВХЛ) в. Метсола («Салават»)

н. Литовченко («Автомобилист»)

н. Бывальцев (СКА)

н. Ли (СКА) «ХК Сочи» з. Будкин («Металлург»)

з. Мусин («Ак Барс»)

з. Зборовский (АХЛ)

з. Овитю («Эдмонтон»)

н. Розен («Векше»)

н. Подшендялов («Спартак»)

н. Архипов («Ак Барс»)

н. Мусин («Ак Барс»)

н. Полунин («Локомотив»)

н. Рахимуллин («Лада»)

н. Бочаров («Лада») з. Полашек («Нефтехимик»)

з. Чмыхов (ЦСКА)

з. Блум («Торпедо»)

н. Лапенков («Трактор») «Спартак» в. Гудачек («Северсталь»)

з. Гончаров («Салават»)

н. Карсумс («Динамо М»)

н. Зубов («Салават»)

н. Ганзл («Нефтехимик»)

н. Даугавиньш («Торпедо»)

н. Филатов («Нефтехимик») з. Лаюнен («Куньлунь»)

з. Сходцев («Салават»)

з. Бондарев («Авангард»)

н. Радил (НХЛ)

н. Дергачёв (СКА)

н. Подшендялов («Сочи»)

н. Стоу («Трактор») «Северсталь» в. Фурх («Авангард»)

з. Куляш («Авто»)

з. Воронин («Ермак»)

з. Белов (своб.агент)

н. Эштон («Лада»)

н. Бойчак («Слован»)

н. Лемтюгов («Авангард»)

н. Захарчук («Торпедо») в. Гудачек («Спартак»)

з. Евсеенко («Витязь»)

з. Стасенко («Витязь»)

н. Монс («Витязь»)

н. Кагарлицкий («Динамо М»)

н. Магогин («Детва»)

н. Мерескин («Адмирал») «Сибирь» в. Тейлор (АХЛ)

з. Логинов («Салават»)

н. Романцев («Металлург», ВХЛ)

н. Бертран («Карпят»)

н. Юнттила («Карпят»)

н. Пелтола («Таппара»)

н. Эммертон («Амбри Пиотта»)

н. Лисин («Салават») в. Салак («Локомотив»)

з. Ермаков (ЦСКА)

з. Воробьёв (ЦСКА)

з. Верещагин («Металлург»)

н. Основин («Салават»)

н. Санников («Локомотив»)

н. Тичар

н. Закриссон («Динамо М»)

н. Бергстрем («Трактор»)

н. Артемов («Динамо Мн»)

н. Энеруд

н. Энлунд

н. Горбунов

н. Коньков «Динамо М» з. Койвисто («Карпят»)

з. Миронов («Колорадо»)

н. Индрашис («Динамо Р»)

н. Закриссон («Сибирь»)

н. Мозер («Торпедо»)

н. Афиногенов («Динамо М»)

н. Кагарлицкий («Северсталь»)

н. Шипачев (СКА)

н. Карсумс («Спартак») «Барыс» в. Граховина («Таппара»)

н. Панюков

н. Петерссон («Авангард»)

н. Вок (НХЛ)

н. Кормье (НХЛ) н. Вей (ЦСКА)

н. Доус («Автомобилист»)

н. Фрэттин («Лозанна») «Динамо-Минск» з. Уиркош (АХЛ)

н. Костицын («Торпедо»)

н. Костицын («Куньлунь»)

н. Артемов («Сибирь»)

н. Литвинов («Юность»)

н. Дроздов («Юность»)

н. Пулккинен (НХЛ)

н. Беннетт (НХЛ) з. Денисов («Сайпа»)

з. Шинкевич («Витязь»)

з. Коробов («Торпедо»)

н. Фонтэйн («Куньлунь») «Витязь» в. Ортио («Шеллефтео»)

з. Шинкевич («Динамо Мн»)

з. Евсеенко («Северсталь»)

н. Монс («Северсталь»)

н. Стасенко («Северсталь»)

н. Комаров («Динамо М»)

н. Семин («Сокол»)

н. Кокарев («Металлург»)

н. Хривик (АХЛ)

н. Аалтонен (НХЛ) з. Орлов («Торпедо»)

н. Афиногенов («Динамо М»)

н. Горак

н. Горохов «Адмирал» гт. Светлов

н. Черников («Трактор»)

н. Стрельцов («Лада»)

н. Валуйский («Лада»)

н. Мерескин («Северсталь»)

н. Петров («Трактор»)

в. Третьяк («Динамо Р»)

з. Волченков

з. Земченок (СКА)

з. Глазков («Амур»)

з. Курашов («Ак Барс»)

н. Жафяров («Торпедо»)

н. Кицын («Амур»)

н. Казаков («Авангард») «Куньлунь» гт. Тапола («Таппара»)

в. Лазушин («Лада»)

з. Кундратек («Торпедо»)

з. Мертл

з. Лаюнен («Спартак»)

з. Бартли

н. Палола («Йокерит»)

н. Савинайнен («Югра»)

н. Лунд («Юргорден»)

н. Фонтэйн («Динамо Мн»)

н. Латта (АХЛ) в. Хелльберг (СКА)

з. Дялога («Спарта»)

з. Кулда («Спарта»)

з. Шаус («Слован»)

н. Костицын («Динамо Мн») «Слован» гл.т. Орсаг

в. Чильяк (Чехия)

в. Штепанек («Лозанна»)

з. Грман (Чехия)

з. Клок (Чехия)

з. Яношик (Словакия)

з. Шаус («Куньлунь»)

н. Чипчура

н. Червены

н. Келемен («Зволен»)

н. Лиска (Словакия)

н. Лунтер (Словакия)

н. Вирта н. Микуш

н. Геноуэй

н. Бойчак («Северсталь») «Динамо Р» в. Гудлевскис (НХЛ)

в. Билялов («Ак Барс»)

в. Третьяк («Адмирал»)

з. Майоне («Калпа»)

з. Занетти («Брюнес»)

з. Сотниекс («Лада»)

з. Ферчилд (Швеция)

н. Виделль («Трактор»)

н. Кларк («Брюнес»)

н. Джериньш (Чехия) в. Калниньш («Йокерит»)

н. Индрашис («Динамо М»)

н. Кристо («Брюнес»)