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Эмиль Гарипов: «По воле Всевышнего выиграл Кубок, а на следующий день все как обычно»

14:06, 19.07.2018 1

Казанский режиссер и колумнист «Реального времени» снял фильм о голкипере «Ак Барса»

Эмиль Гарипов: «По воле Всевышнего выиграл Кубок, а на следующий день все как обычно» Фото: ak-bars.ru

Голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов в минувшем сезоне удивил своей игрой всех хоккейных болельщиков. Его безупречная работа в воротах «Ак Барса» стала основой для победы казанцев в плей-офф Кубка Гагарина. Между тем, история его жизни действительно впечатляет и заставляет задуматься. Это подвиг веры и силы духа, преодоление самого себя и победа во имя Аллаха. Он сумел подняться с инвалидной коляски и не только вернуться в большой спорт, но и достичь больших успехов. «Реальное время» представляет вашему вниманию фильм казанского режиссера Рената Хабибуллина о голкипере Эмиле Гарипове.


Интернет-газета «Реальное время»
СпортХоккей БашкортостанТатарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:07
    Время будет, обязательно посмотрю))
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