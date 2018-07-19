Эмиль Гарипов: «По воле Всевышнего выиграл Кубок, а на следующий день все как обычно»

Голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов в минувшем сезоне удивил своей игрой всех хоккейных болельщиков. Его безупречная работа в воротах «Ак Барса» стала основой для победы казанцев в плей-офф Кубка Гагарина. Между тем, история его жизни действительно впечатляет и заставляет задуматься. Это подвиг веры и силы духа, преодоление самого себя и победа во имя Аллаха. Он сумел подняться с инвалидной коляски и не только вернуться в большой спорт, но и достичь больших успехов. «Реальное время» представляет вашему вниманию фильм казанского режиссера Рената Хабибуллина о голкипере Эмиле Гарипове.