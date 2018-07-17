По жалобе матери подростка на «концлагерь в Казани» Следком начал проверку

Несколько часов назад в СМИ появилась информация об издевательствах над подростком в реабилитационном центре Татарстана. Сообщество Mash опубликовало видеозапись с рассказом пострадавшего ребенка и его матери: «В Казани под видом элитного центра по перевоспитанию подростков работал настоящий концлагерь. За 100 тысяч в месяц вместо репетиторов и психологов детей ждали ледяной душ и пытки». Мать подростка Наталья Фадеева рассказала, как издевались над ее сыном в центре, теперь же она намерена «засудить» руководство центра.

В Следкоме Татарстана «Реальному времени» подтвердили, что получили заявление жительницы Москвы и начали проверку по факту издевательств над ребенком. По данным ведомства, женщина сообщила, что в августе 2017 года в реабилитационном центре ООО «Символ жизни» в городе Казани ее 14-летний сын пытался покончить с собой.

— Обратилась женщина с заявлением, сказала, что над ее сыном издевались в реабилитационном центре в Казани. По данному факту следственными органами СК РФ по РТ проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщил изданию старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Сообщается, что женщина поместила сына в реабилитационный центр на полтора года, при этом он успел пробыть там около месяца. Мальчик рассказал, что во время пребывания в центре он подвергался разного рода издевательствам со стороны администрации, что и подтолкнуло его на этот поступок.