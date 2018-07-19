Заработать на мундиале: иностранцы потратили миллиарды на фастфуд, жилье и одежду

Общие расходы по картам в городах ЧМ составили 100 млрд рублей. 80 млрд рублей досталось Москве, у Казани — 1,5 миллиарда

Фото: Олег Тихонов

Банки подводят итоги футбольного ЧМ-2018: в городах, где проходили матчи, расходы выросли в два-три раза и составили порядка 100 млрд рублей. Меньше всего деньги жалели болельщики из США и Китая, а тратились средства в основном на еду, проживание, транспорт и одежду. Существенной выгоды для экономики в целом чемпионат не принес, но польза для отдельных отраслей очевидна. Подробнее — в материале «Реального времени».

Пошли в расход

За время футбольного чемпионата мира граждане и гости России потратили примерно в два-три раза больше, чем за аналогичное время в прошлом году (14 июня — 15 июля 2017-го). Об этом говорят данные, которые банки собрали с платежных терминалов. Точных обобщенных цифр по всем 11 городам, принимавшим матчи, пока нет; тем не менее, сразу несколько банков опубликовали почти одинаковую статистику.

По оценкам ВТБ, общие расходы по картам в городах ЧМ составили 100 млрд рублей. Основная часть этой суммы (80 млрд рублей) была потрачена в Москве. На территории Санкт-Петербурга люди потратили 11 млрд, в Екатеринбурге объем операций составил более 2 млрд рублей, в Казани — более 1,5 млрд, в Самаре и Нижнем Новгороде — по 1,4 млрд, а в Волгограде — около 1 млрд. Еще в четырех городах — Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде и Саранске — проведено операций в общей сложности на 2 млрд рублей.

Схожие цифры представил Сбербанк, который анализировал статистику отдельно по операциям иностранцев. По его данным, в период ЧМ иностранцы потратили в Европейской части России около $1,5 млрд, или 93,7 млрд рублей. Это вдвое больше, чем годом ранее — даже с учетом того, что прошлогодний период тоже был нерядовым: с 17 июня по 2 июля 2017-го в России проходили матчи Кубка конфедераций.

Самыми популярными категориями расходов у зарубежных болельщиков были еда, проживание, транспорт и одежда. Фото Олега Тихонова



Данные по расходам иностранных болельщиков собрал и банк ФК «Открытие». Они гласят, что во время чемпионата число транзакций, проведенных через терминалы банка, увеличилось в 3,6 раза, а объем — в 2,8 раза.

Больше всех, по данным «Открытия», тратили туристы из США (25% всего объема операций), щедрость проявили также мексиканцы (14%), аргентинцы и перуанцы (по 5%). Сбербанк, проанализировав данные со своих банкоматов и терминалов, тоже пришел к выводу, что наибольшие траты были у граждан США (14,5% от всех расходов иностранцев). На болельщиков из Китая пришлось 10,6% расходов. По данным ВТБ, гости из США потратили 800 млн рублей, граждане Китая — 330 млн, Казахстана — 280 млн, Великобритании — 194 млн, Аргентины — 164 млн, Франции — 158 млн, Мексики — 156 млн.

Эффект от приезда иностранцев города ощущали по-разному. Согласно Сбербанку, больше всего повезло Саранску, где наблюдалась самая мощная динамика расходов — они выросли сразу в 18 раз. В Краснодарском крае траты иностранных туристов увеличились в 4,9 раза, в Самарской области — в 4,6 раза, в Нижегородской — в 4,1 раза, в Москве и Санкт-Петербурге — соответственно в 2 и 1,9 раза.

На пределе возможностей

Самыми популярными категориями расходов у зарубежных болельщиков были еда, проживание, транспорт и одежда. Сбербанк сообщает, что на рестораны и фастфуд иностранцы потратили 6,2 млрд рублей, на отели — 5 млрд рублей. При этом в реальности суммы могут быть больше, так как у некоторых расходы на проживание могли быть включены в стоимость тура, многие пользовались международными системами бронирования.

По данным «Открытия», на фастфуд, бары, рестораны и магазины иностранцы потратили четверть всех средств, пятая часть ушла на перелеты и проживание. Так, расходы на услуги авиакомпаний в период ЧМ увеличились в 1,9 раза, на музеи — в 1,6 раза, а на гостиницы — в 1,3 раза.

По данным «Открытия», на фастфуд, бары, рестораны и магазины иностранцы потратили четверть всех средств, пятая часть ушла на перелеты и проживание. Фото Дмитрия Резнова

ВТБ зафиксировал наибольший объем транзакций в категории «транспорт» (порядка 32 млрд рублей), на 2-м месте — «места общественного питания» (20 млрд), следом идут одежда (6 млрд) и отели (1,2 млрд).

Несмотря на двух- трехкратный рост расходов, эффект, который чемпионат мира окажет на экономику России в целом, вряд ли будет существенным. В конце июня Банк России оценивал прибавку ЧМ к годовому ВВП в 0,1—0,2%. Если взять за основу сумму расходов в 100 млрд рублей, то примерно так и получилось.

Тем не менее на отдельных отраслях — прежде всего гостиничной сфере и общепите — мундиаль сказался весьма благополучно. «Гостиницы были загружены под 90%, а многие были забиты полностью. Предприятия общественного питания работали на пределе своих возможностей, набирая дополнительный персонал, чтобы обслужить всех желающих. Нужно не забывать, что каждый турист дает три-четыре дополнительных рабочих места», — говорит доктор экономических наук и эксперт по туризму Галина Дехтярь.

Что вполне естественно, сразу после чемпионата произошел резкий спад загрузки до стандартного уровня, продолжает она. Теперь, чтобы поддерживать ее на приемлемом уровне, нужно развивать внутренний туризм и стараться проводить больше событийных мероприятий.