Фискальный оскал: средний житель РТ отдает в казну на 30 тыс. рублей больше среднего россиянина

От собранного в Татарстане «налогового пирога» на месте остался 36-процентный кусок

Аналитическая служба «Реального времени», изучив поступления в федеральный и региональный бюджеты, узнала, что на каждого россиянина в 2017 году пришлось 105 тыс. рублей собранных налогов. При этом жители сырьевых регионов «собирают» в бюджеты больше остальных. Так, средний татарстанец собрал в прошлом году на 30 тыс. рублей больше среднего россиянина. Увеличение сбора налогов в 2017 году при этом не очень сказалось на этом самом «среднем татарстанце»: от собранного в РТ «налогового пирога» на месте остался 36-процентный кусок. А все потому, что более 60% налогов в федеральный бюджет собрали всего 20 регионов-доноров, включая Татарстан.

На каждого россиянина в 2017 году пришлось 105 тыс. рублей налогов

В предыдущем материале «Реального времени», посвященном собираемости налогов в федеральный бюджет и объемам дотаций из него, мы уже писали о преодолении экономического кризиса, во всяком случае, в налоговой сфере. После падения темпов роста налоговых поступлений в федеральный бюджет в 2016 году (см. наш прошлогодний материал — в том году собрали 6,8 трлн рублей против 6,7 трлн рублей в 2015-м) — в 2017-м регионы пополнили бюджет уже 9 трлн рублей (рост на 32%). Рост собираемости в целом составил, однако, всего 20,7%: по темпам ударили вялое поступление региональных налогов — их собрали в 2017 году лишь на 11,9% больше, чем в 2016-м (1 трлн рублей против 904,5 млрд).

Всего же (федеральные плюс региональные налоги) регионы собрали 15,4 трлн рублей. Таким образом, каждый из 146,8 млн россиян «подарил» казне РФ в среднем 105 тыс. рублей, что почти на 20 тыс. рублей больше, чем в 2016-м (разумеется, в эту сумму входит не только и не столько НДФЛ). Самые «налогоэффективные» люди живут, конечно, в нефтегазоносных регионах РФ: так, каждый житель Ханты-Мансийского АО, где работают такие компании, как «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Лукойл», ОАО НГК «Славнефть», ПАО «Газпром нефть», сгенерировал в прошлом году налогов на 1,3 млн рублей, Ямало-Ненецкого АО — на 2 млн рублей, Ненецкого АО — на 1,4 млн рублей. При том, что Москва входит в тройку регионов по величине собираемых налогов наряду с ХМАО и ЯНАО, каждый москвич в том же 2017 году сгенерировал в среднем лишь 223,6 тыс. рублей налогов.

Каждый житель Ханты-Мансийского АО, где работают такие компании, как «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Лукойл», ОАО НГК «Славнефть», ПАО «Газпром нефть», сгенерировал в прошлом году налогов на 1,3 млн рублей. Фото youtube.com



Житель Татарстана собрал на 30 тыс. рублей налогов больше, чем средний житель РФ

Татарстан, после проседания сборов в 2016 году, увеличил поступление налогов в федеральный бюджет на 43,2%: с 230,4 млрд рублей до 328,5 млрд рублей. Всего же, включая сборы в консолидированный бюджет субъекта РФ, в 2017 году РТ собрала 510,7 млрд рублей (на 28,7% больше, чем в 2016 году). На каждого жителя Татарстана пришлось 131,3 тыс. рублей налогов — РТ занимает 12-е место по этому показателю. Для сравнения, в Башкортостане, собравшем 309,5 млрд рублей, отдача с каждого жителя гораздо меньше — 76 тыс. рублей (29-е место). В Пермском крае, где собрали 294 млрд рублей, на каждого жителя пришлось 111,8 тыс. рублей (17-е место), в Оренбургской области, собравшей 247 млрд рублей, — 124,5 тыс. рублей (13-е место).

Впрочем, соседние по топу собираемости налогов регионы тоже не дремали: ЯНАО собрал больше на 44%, ХМАО — на 37%. Более скромными темпы оказались у ненефтяных грандов: Москва увеличила поступление налогов лишь на 18,5%, Московская область — на 15,4%, Петербург — на 26,26%. Татарстан, однако, так и не сумел достичь лучшего результата в последние годы — 5-го места по собираемости налогов, показанного в 2015 году, и по-прежнему занимает 6-е место, уступая Московской области, которая собрала 620,37 млрд рублей. То, что столица РФ, Московская область и Питер по темпам чуть отстают, понятно, но демонстрация ими все же неплохого роста означает, что резкое увеличение собираемости налогов нельзя объяснить только высокими ценами на нефть и сырьевым экспортом.

Татарстану от собранного в регионе «налогового пирога» достался лишь кусок в 36%

Нельзя сказать, что в Минфине РТ по поводу роста собираемости налогов открывают шампанское. С нефтяными регионами и регионами-донорами вообще расчет особый: большая часть собранного отправляется в федеральный бюджет, меньшая — остается в субъектах РФ (о том, чтобы увеличить долю последней, власти РТ не устают повторять ежегодно). Для примера: нефтеносной Югре (ХМАО) в 2017 году оставили «на проживание» лишь 7,35% собранных здесь налогов (впрочем, и региональных налогов тут собирают в два раза больше, чем в Татарстане: 63,6 млрд рублей — жить, как говорится, можно), Ямалу — 12%, Ненецкому АО — 17,8%, Оренбургу с его полезными ископаемыми — 21,3%. Среди регионов ПФО Оренбургу достается в процентном отношении меньше всех: из 247 млрд рублей «на хлеб и воду» Москва оставляет области 52,6 млрд рублей.

Татарстану с 2016 года урезали собственную долю вообще на 6,5%: тогда в Москву ушло 57,8% собранных налогов, Казани осталось, соответственно, 42,2%. Фото Максима Платонова

Татарстан по соотношению перераспределения налогов в пользу Москвы занимает 11-е место: 64,3% всех налогов 2017 года, которые были здесь собраны, забрали федералы — «кормить остальную Россию» (регионы, условно, где нефти нет). Из регионов ПФО также страдают от подобного раздела пирога Удмуртия (70% уходит в Москву) и Пермский край (64%).

Как видно, больше прочих федералы «ощипывают» преимущественно сырьевые субъекты РФ. Мало того, после спада собираемости налогов в 2016 году Москва увеличила федеральную долю пирога. Так, еще год назад Югре оставалось на 4% больше (11,5%), Оренбургу — на 4% больше (25,5%), Удмуртии — на те же 4% больше (34,25%). А Татарстану с 2016 года урезали собственную долю вообще на 6,5%: тогда в Москву ушло 57,8% собранных налогов, Казани осталось, соответственно, 42,2%. В среднем федералы стали «жадничать» на 5% больше.

Более 60% налогов в федеральный бюджет собрали всего 20 регионов

Показательно, что в России лишь 20 регионов с подобным распределением налогов. В ПФО, помимо РТ, в их число входят Самарская область (60/40 в пользу Москвы), Башкортостан (55/45), Саратовская область (62/38), Пермский край (64/36), Удмуртия (70/30), Оренбургская область (79/21). Вместе 20 регионов-доноров собрали 8,2 трлн рублей, более половины всех налогов в России. В федеральный бюджет, по очевидным причинам, в основном перечислили они же: 6,13 трлн из 9 трлн рублей.

В итоге, если в среднем регионы-доноры увеличили сборы налогов на 25%, то в федеральную казну — сразу на 40%. При этом с 2016 года ситуация фактически не изменилась, только соотношение перераспределения налогов в пользу Москвы выросло: в 2017 году, в среднем по донорам, в федеральную казну ушло 68% собранных налогов, в 2016-м — 64%.

Меньше всего в Москву перечисляют Бурятия (9% собранных налогов) и Тульская область (5,8%). Фото ti71.ru

Средний чеченец сгенерировал в 2017 году 7,5 тыс. рублей налогов — 90% досталось ему же

Неудивительно и то, что прослеживается параллель между списком «дотационных регионов», в которых большая часть собранных налогов идет на местные нужды, и малой «налоговой эффективностью» среднего жителя субъекта РФ. Так, в 2017 году в Ингушетии на каждого жителя пришлось лишь 6,2 тыс. рублей собранных налогов. Всего 3 млрд рублей, 82,5% которых осталось на месте. В Чечне на жителя пришлось 7,5 тыс. рублей собранных налогов или 10,7 млрд рублей в целом на регион, при этом 90,6% осталось в Грозном. В Дагестане — 8,7 тыс. рублей на человека и 70% осталось региону.

Меньше всего в Москву перечисляют Бурятия (9% собранных налогов) и Тульская область (5,8%). Это не считая шести регионов, где объем собранных налогов в федеральный бюджет имеет отрицательные значения: то есть из Москвы региональные бюджеты еще и спонсируются: это Еврейская автономная область, Забайкальский край, Чукотка, Липецкая, Магаданская и Амурская области. По этому списку понятно, что подавляющее большинство этих регионов находится далеко от центра, ископаемых нет, экономика в зачаточном состоянии.

Треть россиян продолжают кормить остальные 104,5 млн жителей страны

Впрочем, только 11 регионов в прошлом году собрали меньше, чем в 2016-м. В рейтинге регионов, показавших самый впечатляющий рост, Татарстан занимает 13-е место. При этом отметим, что он уступил по этому показателю дотационному Крыму, который собрал на 38% больше (62,6 млрд рублей). Среди регионов-доноров, на которые Москва делает ставку, впечатляющие темпы роста показали Ямал и Югра и области: Тюменская (собрала в 1,5 раза больше — 210 млрд рублей, «дома» осталось лишь 76,5 млрд), Астраханская (+35% — 106 млрд рублей, «дома» оставили 32 млрд), Иркутская (+31%; 293 млрд, 113 млрд). В среднем на каждого жителя региона-донора в 2017 году пришлось 324,8 тыс. рублей собранных налогов, что в три с лишним раза больше, чем в среднем по России. Так, в среднем, на жителя в большинстве субъектов РФ, где большая часть налогов остается на местные нужды, пришлось всего 48,4 тыс. рублей собранных налогов. А проживают в них 104,5 млн человек, то есть большая часть населения страны. Таким образом, условно можно резюмировать, что 44,5 млн жителей регионов-доноров (треть всех россиян) фактически кормит 104,5 млн остальных.

Ну, и добавим очевидное: если Москва с ростом собираемости налогов и дальше будет постепенно урезать долю налогового пирога, остающегося регионам-донорам, как она сделала это в 2017 году, донорам увеличивать эти темпы роста сборов рано или поздно станет совершенно невыгодно. Ну, или, во всяком случае, неинтересно.

Поступление налогов по регионам за 2017 год

Регион Федеральные налоги и сборы, тыс. руб. Региональные налоги, тыс. руб Численность постоянного населения в среднем за 2017 год, чел. Величина налога на 1 человека, руб. Всего В

федеральный

бюджет В консолиди-

рованный

бюджет

субъекта РФ Из него —

в доходы

местных

бюджетов Всего В консолиди-

рованный

бюджет

субъекта РФ 2017 2016 2017 2016 2017 2016 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 15.421.942.187 12.770.765.705 8.979.183.094 6.799.507.703 6.442.759.093 город Москва 2.782.157.673 2.423.502.002 1.265.525.556 1.068.046.841 1.516.632.117 Ханты-Мансийский АО — Югра 2.143.113.850 1.634.297.504 1.985.463.484 1.445.284.210 157.650.366 Ямало-Hенецкий АО 1.072.564.211 753.839.421 943.921.479 652.906.765 128.642.732 город Санкт-Петербург 996.769.417 829.721.371 621.529.636 492.233.608 375.239.781