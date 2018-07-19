Спектакль окончен? Футбол в России живет «по понятиям» и бесконечно далек от рыночных отношений

Почему российская Премьер-лига договорилась с «Матч ТВ», несмотря на более выгодное предложение со стороны?

Грянувшее накануне известие о том, что «Матч ТВ» и РФПЛ подписали новый контракт на четыре года, на самом деле таит в себе куда более глубинный смысл и последствия, чем кажется на первый взгляд. Что наглядно показала эта сделка? Первое — что конкуренции на спортивном вещательном рынке с появлением «Матч ТВ» в России не было и нет теперь, когда мы провели «лучший чемпионат мира в истории». Второе: даже если на горизонте появляется какая-то тень состязательности в лице малоизвестной, но денежной компании, «госструктура» под названием РФПЛ все равно отдает предпочтение «Матч ТВ». Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает, почему сделка лиги и холдинга «Газпром-медиа» (которому принадлежит «Матч ТВ») кажется мутной и вызывает много вопросов даже после ее официального завершения.

Конкуренция в России? Не слышали

В начале апреля, когда сроки подписания нового контракта на телеправа стали поджимать, а оставленное «Матчу» наследство от почившего НТВ+ в виде контрактов с лигами стало понемногу заканчиваться, в прессе появилась новость, что «Матч ТВ» и РФПЛ якобы никак не могут договориться об условиях нового контракта на показ игр чемпионата, из-за чего переговоры даже приостанавливались. Лига тогда даже пригрозила, что намерена провести тендер по продаже прав — мол, «не хотите платить по нашим условиям, мы найдем другого покупателя». Вот только навряд ли в «Газпром-медиа» хоть кто-то по этому поводу беспокоился.

Лига якобы требовала у «Матча» около трех миллиардов рублей за один год по трехлетнему контракту. Холдинг «Газпром-медиа» был готов платить не больше 1,8 миллиарда. Вся эта ситуация уже тогда вызывала некие подозрения и домыслы среди футбольных болельщиков. Возникали резонные вопросы: во-первых, как может «госструктура» отказать каналу, созданному по указу президента страны. Во-вторых, бесконкурентная среда вовсе не располагает к «качанию прав».

Существовало и мнение, что это намеренный «спектакль» для российского обывателя, чтобы тот уверовал, будто лига ищет возможности зарабатывать, а стало быть, заботится о доходах футбольных клубов. На деле же все равно отдаст контракт «Матчу».

И правда, уже вскоре на авансцену вышла некая компания под незамысловатым названием ООО «Агентство спортивного маркетинга». Компания была готова платить лиге 11 миллиардов рублей за показ матчей чемпионата России на протяжении пяти сезонов. Путем простых математических подсчетов можно высчитать, что это 2,2 миллиарда за сезон, а стало быть, существенно выгоднее предложения «Матча».

Лига якобы требовала у «Матча» около трех миллиардов рублей за один год по трехлетнему контракту. Фото matchtv.ru



За эту сумму «Агентство» хотело получить «исключительные вещательные права» на трансляцию матчей клубов РФПЛ на территории России, «производство матчей» (организация вещания со стадионов) и платный телеканал «Наш футбол», говорилось в письме компании. За лигой при этом сохранились бы эфиры на федеральных каналах (один матч каждого тура), и она могла участвовать в создании «футбольного медиапродукта».

«Агентство спортивного маркетинга»: реальная конкуренция или «игра на повышение» от РФПЛ?

Появление нового игрока на рынке, конечно же, должно только радовать. Многочисленные болельщики, у которых накопились претензии к спортивному медиахолдингу, уже довольно потирали руки, предполагая, что российскую лигу наконец будут транслировать другие «люди». Однако имя и «бэкграунд» «Агентства спортивного маркетинга» изначально вызвали вопросы. На официальном сайте в разделе «О компании» указано следующее:

«Проведение внутренних корпоративных спортивных мероприятий — главный тренд 2017 и 2018 годов. Многие компании отходят от проведения классических банкетов с алкоголем и приглашением артистов в пользу проведения активных мероприятий с высоким вовлечением сотрудников и их семей, которые позволяют создать настоящую команду».

Таким образом, компания предлагает организовать парусную регату, корпоративный мини-футбольный турнир или спартакиаду. Согласитесь, все это не тот уровень, чтобы с ходу взяться за такой масштабный проект, как показ шестой по силе футбольной лиги в Европе, и сделать это на высоком уровне. Кроме того, на том же портале агентства среди маркетинговых услуг указаны такие разделы, как «реклама с участием спортсменов», «спонсорство мероприятий и команд» и «реклама в спортивных трансляциях».

Известно, что ООО «Агентство спортивного маркетинга» было учреждено только в мае 2016 года. Владелец — Любовь Ронис в роли гендиректора. Партнером агентства является инвестиционная компания O.K. Solutions, созданная Олегом Поляковым и Кириллом Матвеевым. Они известны как основатели рекламной группы Aegis Media, сейчас являющейся российским офисом международного рекламного холдинга Dentsu Aegis Network (среди клиентов — «Отисифарм», «Эльдорадо», «Яндекс», GM).

Aegis Media — это российский офис международной компании холдинга Dentsu Aegis Network, седьмого по величине коммуникационного холдинга мира. Фото josegutierrez.co.nz

Что важно, Aegis Media — это российский офис международной компании холдинга Dentsu Aegis Network, седьмого по величине коммуникационного холдинга мира с валовой прибылью 7 миллиардов долларов США (данные на 2016 год). И вот это уже звучит куда серьезнее. Учитывая, что за компанией стоит мощный иностранный капитал, можно предположить, что как минимум в финансовом плане конкуренцию «Газпром-медиа» она составить способна.

Впрочем, еще в апреле допускалась версия, что брошенная «Матчу» новой компанией перчатка может оказаться всего лишь «игрой на повышение» со стороны РФПЛ в переговорах с «Газпром-медиа». Ведь не исключено, что лига могла просто «по-братски» попросить агентство выйти на рынок и искусственно создать конкуренцию, чтобы выбить из «Газпром-медиа» сумму пожирнее.

И тут мы вновь возвращаемся к мысли, что конкуренции на спортивном вещательном рынке в России либо не существует, либо создается ее видимость.

Спектакль окончен?

Что же в итоге? Мы видим, что, несмотря на более выгодные и долгосрочные условия, предложенные ООО «Агентство спортивного маркетинга», лига решила «подписаться» с «Матч ТВ» и, судя по всему, согласилась на первоначальное предложение государственного холдинга. По информации «Спорт-Экспресса», сумма контракта составила лишь 1,7 миллиарда рублей в год.

В пресс-релизе канала обещают, что обо всех деталях контракта и новых условиях вещания будет объявлено 24 июля на презентации нового сезона Российской премьер-лиги.

— В новый сезон Премьер-лига вступает обновленной — с новым имиджем и новым контрактом с «Матч ТВ», нашим надежным партнером и единомышленником. Уверен, что команды будут радовать болельщиков яркой игрой, которую телезрители смогут увидеть на каналах «Матч ТВ», — заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин журналистам.

«В новый сезон премьер-лига вступает обновленной — с новым имиджем и новым контрактом с «Матч ТВ», нашим надежным партнером и единомышленником», — заявил Сергей Прядкин. Фото rfpl.org

Футбол в России далек от рыночных отношений

Если информация «СЭ» окажется правдивой и если «договорняка» ради более выгодных условий от «Газпрома» все-таки не было, то остается только один резонный вопрос: как так получилось, что лигу не устроили 2,2 миллиарда в год, а в итоге она согласились на 1,7 миллиарда? И какое это имеет отношение к рынку в принципе?

Известно, что переговоры от имени «Матч ТВ» с лигой вел лично новый управляющий каналом Артур Джанибекян, сооснователь Comedy Club Production. На эту должность он был назначен осенью 2017 года, когда «Матч» передали субхолдингу «ГПМ Развлекательное ТВ». Хороший сюжет для «Камеди клаб».

Если до его назначения почти все контракты «Матча» подписывались в манере «нового русского» из 90-х, который приходит в ювелирный и требует: «Давайте мне вот это и это, цена не важна», то Джанибекян со своей командой экономистов стал вроде бы более обдуманно относиться к тратам холдинга. Ведь основной причиной убыточности канала были как раз подписанные без обсуждения соглашения.

Но опять же, РФПЛ, по сути, расписалась в том, что футбол в России далек от рыночных отношений.