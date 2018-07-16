Супруге ректора КГМУ продлили домашний арест до 27 сентября
Суд продлил домашний арест экс-работникам ГБ МСЭ Елене Румбеште (является супругой ректора КГМУ Алексея Созинова, — прим. ред.) и Елене Фуражкиной до 27 сентября. Они подозреваются в получении взятки.
Как передает корреспондент «Реального времени» из зала заседания, адвокаты просили о подписке о невыезде, но суд отклонил их просьбу.
Подробнее о деле читайте в материале «Реального времени».Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым