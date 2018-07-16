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Супруге ректора КГМУ продлили домашний арест до 27 сентября

15:25, 16.07.2018
Супруге ректора КГМУ продлили домашний арест до 27 сентября
Фото: realnoevremya.ru / Юлия Косолапкина

Суд продлил домашний арест экс-работникам ГБ МСЭ Елене Румбеште (является супругой ректора КГМУ Алексея Созинова, — прим. ред.) и Елене Фуражкиной до 27 сентября. Они подозреваются в получении взятки.

Как передает корреспондент «Реального времени» из зала заседания, адвокаты просили о подписке о невыезде, но суд отклонил их просьбу.

Подробнее о деле читайте в материале «Реального времени».

Происшествия Татарстан
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