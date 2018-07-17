Полоз — замена Попову: почему Бердыев вновь смотрит в ростовское прошлое?

Потому что выхода нет

Подготовка «Рубина» к старту чемпионата России выходит на финишную прямую. Команда под руководством Курбана Бердыева уже отрабатывает тактические аспекты игры в предстоящем сезоне и совсем скоро вернется со сборов в Австрии в Казань. Попутно с этим селекционная служба клуба в связке с тренером продолжает работу над укреплением состава. Главной новостью последних суток стал возможный переход в «Рубин» Дмитрия Полоза на правах аренды. О том, насколько важна эта сделка для Бердыева и казанского клуба, в материале «Реального времени»

Полоз может перейти в «Рубин»

Вместе с завершением чемпионата мира начинает оживать российский трансферный рынок. Первым «бомбить» информпространство новостями принялся питерский «Зенит». С футболистами у питерцев откровенный перебор, что неизбежно приводит к громким расставаниям. Учитывая, какого уровня игроки в «Зените», сомневаться в том, что каждый из них способен «взорвать» рынок, не приходится.

Вот и новость о возможном трансфере нападающего «сине-бело-голубых» Дмитрия Полоза в казанский «Рубин» всколыхнула, казалось бы, уснувший трансферный рынок. Форвард разочарован своим положением в команде и не прочь вернуться к работе с Курбаном Бердыевым. Сам тренер также не откажется от варианта усилить атаку игроком, с которым еще недавно побеждал «Баварию» и «Аякс» в Лиге чемпионов.

По данным «Реального времени», переход уже обсуждается клубами, но ждать его немедленного осуществления не стоит. В приоритете у «Зенита» прямая продажа игрока, а «Рубин» заинтересован лишь в аренде сроком на один сезон. К тому же здесь встает вопрос о зарплате футболиста — у казанской команды вряд ли есть возможность платить ее полностью за свой счет. Так что «Зенит» будет до последнего искать покупателя на Полоза, а «Рубину» предстоит стоять в очереди на аренду с непредсказуемым итогом.

Очевидно, что Бердыев рассчитывал на болгарина, но «Рубин» никак не может договориться с москвичами о продлении аренды. Фото rubin-kazan.ru



Полоз и Попов конкуренты за место в основе? Вряд ли



Интересен тот факт, что вариант с Полозом возник по прошествии второй недели после отъезда Ивелина Попова в стан московского «Спартака». Очевидно, что Бердыев рассчитывал на болгарина, но «Рубин» никак не может договориться с москвичами о продлении аренды. И, скорее всего, не сможет. В ситуации, когда казанцы уже растеряли половину своего боеспособного состава, для подготовки к сезону важна каждая секунда. Оценив все плюсы и минусы ожидания ускользающей вероятности перехода Попова, руководство «Рубина» и обратило свой взор на Полоза.

Между тем игроки играли при Бердыеве на идентичных позициях. Однако это не говорит о том, что Полоз — совершенная замена Попову, и наоборот. Главный плюс Дмитрия — в его готовой связке с Азмуном и Бухаровым, вместе с которыми он рвал и метал в «Ростове». Переход Полоза в «Рубин» совершенно точно снимет часть головной боли тренерского штаба. Нападающий уже знаком с требованиями Бердыева, и заминок по встраиванию его в атаку быть не должно.

Другое дело, что Попов немного более вариативный игрок для системы игры Курбана Бекиевича. Свою состоятельность в этом смысле он в полной мере доказал и в весенней части сезона с «Рубином», и на летних сборах. Однако Ивелин — это один из тех футболистов, которые привыкли самостоятельно искать варианты, создавая их пачками как для себя, так и для своих партнеров по атаке. Полоз же, наоборот, зависим от созидателей в центре поля. Нобоа уже в «Зените», а других исполнителей такого уровня в центре поля у «Рубина» пока не имеется.

Но если помечтать о возвращении болгарина под крыло Бердыева, то при определенных обстоятельствах Попов и Полоз способны выходить в основном составе одновременно. Для этого в тройку полузащитников надо будет сместить одного из них, ведь без ярко выраженного форварда их использование окажется не таким плодотворным. Идеальным выглядит перевод в центр поля Ивелина, ведь до перехода в «Рубин» он чаще всего выходил именно на этой позиции. Но подобный опыт в «Спартаке» уже не раз признавался специалистами провальным, и не факт, что у Бердыева получится лучше, чем у Карреры и Аленичева.

Не повторится ли с Азмуном история Жонатаса, которого казанцы продали на флажке трансферного рынка и получили проблемы в атаке? Фото rubin-kazan.ru



Доживет ли «культ Бердыева» до осени?

Летняя работа «Рубина» на трансферном рынке пришлась не по душе многим казанским любителям футбола, но интерес к бывшему форварду «Ростова» немного охладит пыл критиков, если слухи обретут почву. В социальных сетях клуба уже вновь возродился «культ Бердыева», и вера в еврокубки стала общим местом. Очевидно, что теперь такой оптимизм сохранится вплоть до начала чемпионата и даже может помочь «Рубину» с посещаемостью домашних матчей. Остается лишь надеяться, что вера эта доживет хотя бы до конца осени.

Пока же на высшем уровне работает лишь Виталий Кафанов, который еще зимой укрепил свой импровизированный штаб Сергеем Козко и теперь вовсю просматривает перспективных вратарей. Так, уже найден и подписан в роли дублера Джанаева голкипер белорусского «Торпедо-Белаз» Иван Коновалов. Одну игру за казанцев на сборах сыграл Городовой из норвежского чемпионата, а теперь с «Рубином» тренируется еще и Егор Бабурин из «Зенита». Если клуб подпишет хотя бы одного из них, можно будет с уверенностью сказать, что вратарская позиция клуба наиболее укомплектована.

А наибольшую тревогу вызывают позиции креативного полузащитника и нападающего. Конечно, если «Рубин» решит оставить Азмуна еще на сезон, а также получит Попова и Полоза, то проблемы в этих линиях могут исчезнуть. Только вот насколько осуществимы эти сделки и не повторится ли с Азмуном история Жонатаса, которого казанцы продали на флажке трансферного рынка и получили проблемы в атаке? Каких-либо гарантий здесь, увы, никто пока дать не может.