В Хельсинки пройдет акция протеста в преддверии саммита России и США

Акция протеста Helsinki Calling! пройдет в столице Финляндии сегодня, 15 июля, в преддверии встречи лидеров России и США. Организаторы ожидают до 15 тыс. человек.



«В этот момент, когда внимание мирового сообщества сосредоточено на Хельсинки, мы призываем людей поднять сильный и мощный голос в защиту прав человека, демократии, мира и климата», — цитирует «РИА Новости» одного из организаторов — Нели Кейнанен.

Ожидается, что мероприятие пройдет в форме «мирной, семейной и беспартийной демонстрации» по центру Хельсинки. Шествие стартует в 13 часов (мск).

«Мы не хотим блокировать саммит или каким-либо образом вмешиваться в него. Мы просим, чтобы не было партийных логотипов или национальных символов. Мы не потерпим никакой дискриминации. Демонстрация без наркотиков и без алкоголя, все участники должны соблюдать финские законы и правила», — добавили организаторы.

Напомним, встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется 16 июля в 13.15 в Хельсинки и продлится примерно три часа с учетом пресс-конференции.

