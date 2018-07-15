В Германии предостерегли Трмпа от односторонних сделок с Россией

Глава МИД Германии Хайко Маас предостерег президента США Дональда Трампа от односторонних сделок с президентом РФ Владимиром Путиным в ущерб Евросоюзу.



«Односторонние сделки за счет собственных союзников нанесут ущерб и США. Кто бьет по своим партнерам, рискует в итоге оказаться в проигрыше»,— приводит «Коммерсант» слова Мааса.

Он также добавил, что Германия всегда выступала за диалог с Россией. Отмечается, что российско-американский саммит должен стать новым импульслм для процесса ядерного разоружения.

Ранее президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос попросил Трампа уговорить Путина отказаться от поддержки режима главы Венесуэлы Николаса Мадуро.