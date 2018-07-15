В Германии предостерегли Трмпа от односторонних сделок с Россией
Глава МИД Германии Хайко Маас предостерег президента США Дональда Трампа от односторонних сделок с президентом РФ Владимиром Путиным в ущерб Евросоюзу.
«Односторонние сделки за счет собственных союзников нанесут ущерб и США. Кто бьет по своим партнерам, рискует в итоге оказаться в проигрыше»,— приводит «Коммерсант» слова Мааса.
Он также добавил, что Германия всегда выступала за диалог с Россией. Отмечается, что российско-американский саммит должен стать новым импульслм для процесса ядерного разоружения.
Ранее президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос попросил Трампа уговорить Путина отказаться от поддержки режима главы Венесуэлы Николаса Мадуро.Напомним, встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется 16 июля в 13.15 в Хельсинки и продлится примерно три часа с учетом пресс-конференции. ОбществоВласть
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