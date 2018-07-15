Трамп прибыл в Хельсинки на переговоры с Путиным
Президент США Дональд Трамп прилетел в Хельсинки на встречу с главой РФ Владимиром Путиным.
Самолет Трампа приземлился в 20.40 по мск, сообщает «РИА Новости».
Встреча назначена на завтра, 16 июля. Она начнется в 13 часов в понедельник в Хельсинки, где президентов двух стран примет глава государства Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto).
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин прибудет в Хельсинки в понедельник.ОбществоВласть
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