Трамп прибыл в Хельсинки на переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп прилетел в Хельсинки на встречу с главой РФ Владимиром Путиным.

Самолет Трампа приземлился в 20.40 по мск, сообщает «РИА Новости».

Встреча назначена на завтра, 16 июля. Она начнется в 13 часов в понедельник в Хельсинки, где президентов двух стран примет глава государства Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto).

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин прибудет в Хельсинки в понедельник.