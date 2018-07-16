«Россия выглядела совсем не так, как ее описывают зарубежные СМИ»: в Казани подводят итоги ЧМ

«7 дней»: от капитализации «Татнефти» до МСЗ в Швейцарии

Фото: Олег Тихонов

Сколько денег оставили болельщики в Казани во время чемпионата мира? Когда Игорь Бутман полюбил столицу Татарстана? Какова капитализация «Татнефти» в 2017 году? Когда ликвидируют свалку у озера Средний Кабан? Как выглядит мусоросжигательный завод в Швейцарии изнутри? Эти и другие вопросы стали темами очередного выпуска еженедельной информационно-аналитической программы «7 дней», выходящей на канале ТНВ. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Итоги ЧМ в Казани: расходы гостей за четыре недели составили 11,2 млрд рублей

На прошлой неделе закончился чемпионат мира по футболу, который Казань провела на достойном уровне. Республиканские органы власти, правоохранительные органы, городские службы, стадионы, транспорт, гостиницы, сфера общественного питания, волонтеры, журналисты «Татмедиа», в том числе и команда ТНВ, которая участвовала в организации работы пресс-центра чемпионата — все отработали отлично, отмечает ведущий передачи «7 дней» Ильшат Аминов.

Казань, по отзывам туристов, заняла третье место после Санкт-Петербурга и Москвы как самый красивый и гостеприимный город чемпионата мира по футболу в России. Столицу Татарстана посетили более 300 тысяч болельщиков.

Корреспонденты ТНВ составили топ-3 самых ярких вещей, которые появились благодаря ЧМ в Казани: новый бульвар от станции метро «Козья Слобода» до улицы Сибгата Хакима, обновленная территория у «Чаши», где проходил фестиваль болельщиков, и на третьем месте — граффити, которые принесли изображенным на них звездам футбола неудачу: их сборные проиграли в Казани и попрощались с чемпионатом.

«Футбол принес много ярких, незабываемых эмоций, — отметил министр спорта РТ Владимир Леонов. — Гостям чемпионата так понравилось в столице Татарстана, что они решили обязательно приехать вновь. Все службы и сервисы мундиаля в Казани сработали четко и слажено. Надо всем сказать огромное спасибо, потому что и уровень английского, и подходы, и клиенториентированность… Мы всегда подчеркивали, что мы одни из самых опытных, и смогли стать еще сильнее, прогрессивнее».

Казанские граффити принесли изображенным на них звездам футбола неудачу: их сборные проиграли в Казани и попрощались с чемпионатом. Фото Максима Платонова

В комитете по туризму посчитали: расходы гостей на территории Татарстана в период чемпионата составили 11,2 млрд рублей, «средний чек» болельщика — 37 тыс. рублей. Казань посетили туристы из 36 стран, которые приезжали в основном на три дня. Рекорд по проживанию установил болельщик из Австралии — 24 дня. Самая популярная услуга — это прогулка на велорикше. Самая популярная точка для фотографии — в Кремле.

Галина Шарафутдинова, исполнительный директор ассоциации рестораторов РТ сообщила, что средний чек в ресторане составил от 1 000 до 1 500, в кафе — от 300 до 500 рублей. «Кафе и рестораны на чемпионат цены не повышали, — отметила она. — Наоборот, предлагали дополнительно съедобные комплименты за счет заведения. Шеф-повара разработали новое меню. Правда, больше всего в Казани болельщики съели все-таки треугольников и выпили тонны пива».

Гости мундиаля отмечали гостеприимность Казани, заявив, что здесь живут добрые, дружелюбные и отзывчивые люди. Популярность в соцсетях набирает ролик, в котором бабушка играет на уличном пианино. Иностранные болельщики несколько раз просили повторить композицию на бис. Пример доброты и отзывчивости: казанцы помогли болельщику из Колумбии с особенностями здоровья. У него отказал аккумулятор на инвалидной коляске, о помощи он попросил в соцсетях. Горожане откликнулись, привезли новую коляску, и фанат смог попасть на матч. «Когда я приехал в Россию и у меня начались трудности, я очень удивился, как люди откликнулись на мою проблему! Люди здесь замечательные», — подчеркнул отзывчивость казанцев Хулио Пико.

Еще один пример — сотрудники городского пресс-центра Казани помогли спортивному редактору телеканала из Бангладеша Насимулу Хасану вернуть оставленное в такси оборудование. «Я потерял штатив в такси, но не знал номера водителя. Сообщил об этом сотрудникам пресс-центра. И перед игрой Бразилии и Бельгии получил письмо на электронную почту: «Мы нашли ваш штатив». Я счастлив. Люди в Казани, сотрудники пресс-центра — все очень приветливые, очень помогают. Мы чувствуем себя здесь, как дома», — сообщил Насимул Хасан, редактор телеканала NTV.

Во время чемпионата журналистам были созданы удобные условия для работы. В городском пресс-центре бок о бок трудились журналисты из России и 17 стран мира, было организовано 42 пресс-конференции, в которых приняли участие 56 спикеров.

Гости мундиаля неоднократно отмечали, что в Казани живут добрые, дружелюбные и отзывчивые люди. Фото Олега Тихонова

«На ТНВ легла задача оснащения технической инфраструктуры пресс-центра, и телерадиокомпания, на мой взгляд, с этим успешно справилась. С нуля построили сеть электропитания, работали в связке с фирмой ICL, которая поставила компьютеры, с «Таттелекомом», который обеспечивал связь, и сотрудниками IT-парка», — сообщил Владимир Матвеев, заместитель генерального директора телерадиокомпании «Новый Век» по региональному развитию — технический директор.

Для зала пресс-конференций была разработана и поставлена система спецосвещения, чтобы картинка была достойной федеральных и всех остальных каналов. В пресс-центре проводили интерактивы и мастер-классы, была организована трансляция матчей и бесплатное халяльное питание для журналистов.

Итоги работы телекоммуникационной инфраструктуры подвел министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов: «Все прошло на высоком уровне. В чаше стадиона была развернута уникальная сеть направленного вай-фая. Ею воспользовались 70 тысяч болельщиков. Рекордный объем трафика с одного устройства был зафиксирован на игре Франция — Австралия. По итогам 6 матчей болельщики на стадионе чаще всего выкладывали фото в «Фейсбук» и «Инстаграм», видео на ютьюб залили всего 3% фанатов».

«Казань Арена», максимальная вместительность которой 42 873 места, полностью была заполнена на матчах Франция — Аргентина и Бразилия — Бельгия. В Татарстане было выдано 57 тысяч паспортов болельщиков, 28 тысяч оформлено через портал Fan ID и 29 тысяч — в центрах выдачи. 54% паспортов болельщиков получили иностранцы.

«Президент республики также отметил высокую организацию проведения мирового первенства в Казани. Слаженная работа всех служб позволила провести ЧМ в столице Татарстана на таком хорошем уровне», — заявила на брифинге Лилия Галимова, официальный представитель казанского Кремля.

К сожалению, чемпионат мира закончился, но впереди у Казани новый чемпионат — через год столица Татарстана примет мировое первенство по рабочим профессиям WorldSkills 2019.



Чемпионат мира закончился, но впереди у Казани — мировое первенство по рабочим профессиям WorldSkills 2019. Фото Максима Платонова

«Мы доказали, что мы трудолюбивые, добрые и сильные люди»

За дни проведения чемпионата в Казани побывали многие известные артисты и музыканты. Город посетил и Игорь Бутман, народный артист России, джазовый музыкант. С ним встретился и побеседовал корреспондент ТНВ Тимур Бикмурзин.

— Игорь Михайлович, насколько мне известно, вы очень любите Казань, нашу публику, которая знает толк в джазовой музыке. Это так?

— Да, и эта любовь пришла очень давно, когда я был здесь в первый раз с оркестром Лундстрема в 1993 году. Благодаря футболу многие люди из далекого и ближнего зарубежья узнали, что такое Россия, Татарстан, Казань, другие города нашей страны. Надо отдать должное мудрости нашего руководства — президенту и всем, кто его поддержал, всем, кто сделал такой праздник, построил стадионы, фанзоны, устроил концерты. Все это показывает нашу страну совсем иначе, не так, как ее описывают зарубежные СМИ. У нас есть над чем работать, но мы доказали, что мы трудолюбивые, добрые и сильные люди. Нас не надо обижать, мы всегда готовы обнять и принять, накормить. Это надо запомнить и продолжать тенденцию.

Капитализация «Татнефти» в течение 2017 года перешла рубеж в 1 трлн рублей

На этой неделе на нефтеперерабатывающем комплексе «ТАНЕКО» запустили сразу две установки по гидроочистке керосина и дизельного топлива. В торжественном запуске принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов. По его словам, инвестиции в запуск установок составили 13 млрд рублей. Благодаря новым производствам до конца этого года мощности нефтеперерабатывающего производства будут удвоены.

Событие стало своего рода подарком к профессиональному празднику нефтяников — 75 лет со дня начала промышленной переработки углеводородного сырья в Татарстане, а Нефтяной саммит — площадкой для обмена опыта внедрения высокоэффективных технологий и обсуждения актуальных вопросов отрасли.

По предварительным итогам первого полугодия, в республике добыли более 17 млн тонн нефти. Добыча сократилась на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с выполнением Россией условий по международному соглашению ОПЕК+. Несмотря на вызовы времени, вклад компании «Татнефть» в социально-экономическое развитие республики остается по-прежнему высоким. «Небольшое снижение добычи не помешало нефтяникам республики увеличить объемы инвестиций. Несмотря на значительный рост доли налоговых платежей и отчислений в себестоимости нефти, выросла налогооблагаемая прибыль по отрасли», — заявил Рустам Минниханов.

Наиль Маганов отметил, что капитализация ПАО «Татнефть» в течение года перешла рубеж 1 трлн рублей



Генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов отметил, что капитализация ПАО «Татнефть» в течение года перешла рубеж 1 трлн рублей. Рост к уровню 2016 года в 2017 году составил 20%. «На сегодня капитализация «Татнефти» уже более 1,5 трлн рублей, или 25,4 млрд долларов», — добавил Маганов.

Казалось бы, время «легкой нефти» уже ушло. Вместе с тем мировой спрос на углеводородное сырье не уменьшается. По данным специалистов, доля трудноизвлекаемых запасов нефти в структуре добычи составляет сегодня в России более 60%. Значит, нужны новые передовые технологии извлечения нефти.

Свыше 200 новых скважин в Татарстане будут построены на основе отечественного оборудования. Современные отечественные разработки внедрены и на двух крупных новых производствах «ТАНЕКО». Новые промышленные установки позволят перерабатывать 1,6 млн тонн дизельного топлива и 500 тыс. тонн авиакеросина высшего качества в год. В этом году НПЗ планирует приступить к производству бензинов премиум-класса. К 2020 году объем переработки планируют довести до 12 млн тонн в год, а к 2023 году — до 15 млн тонн. Комплекс будет производить около 8 млн тонн дизельного топлива, свыше 3 млн тонн автомобильных бензинов и 1 млн тонн авиакеросина.

«Мы оборудование еще покупаем за границей. Сегодня два крупных комплекса запустили на «ТАНЕКО», и там небольшая часть импортной продукции — компрессоров, насосов, все остальное российского изготовления», — отметил Рустам Минниханов. Запуск новых установок на «ТАНЕКО» сможет положительно влиять на цены на автозаправках. Что касается сегодняшнего дня, то представитель федерального ведомства заверил на Нефтяном саммите, что ситуация со сдерживанием цен на топливо находится под контролем правительства. Точными прогнозами его ведомство не располагает, но необоснованный рост допущен не будет.

Каждый добытый в Татарстане миллиард тонн нефти — труд не одного поколения людей. И в нефтяной промышленности человеческий капитал имеет важное значение. По словам президента, в этой отрасли главной ценностью являются именно люди, их знания, умения и опыт. Потому необходимо создавать все условия для жизни и профессионального роста каждого человека, работающего в этой непростой сфере. «В Альметьевске появится высшая школа нефти международного уровня. Такой центр должен быть», — заявил на Нефтяном саммите президент Татарстана.

Запуск новых установок на «ТАНЕКО» сможет положительно влиять на цены на автозаправках



Свалку у озера Средний Кабан ликвидируют к осени

Каждый день казанцы выбрасывают 1 600 тонн мусора, а за год его количество доходит до 600 тыс. тонн. Сейчас вокруг города под официальными свалками — 115 га земли, и это не считая несанкционированных мест выброса мусора. Через 20 лет под свалки будет необходимо выделить 200 га земли. Из-за несанкционированных мест сбора мусора страдает берег озера Средний Кабан. При этом озеро Кабан находится в зоне особого внимания горожан. За неделю перед чемпионатом мира здесь открыли новую набережную.

Однако в воде вдоль берега гниет и отвратительно пахнет рыба, сам берег усеян мусором. Между тем официальное открытие набережной озера уже близко — в августе. Первым забил тревогу Эмиль Нигматуллин, участник республиканского конкурса «Школьный экопатруль». Во время прогулки на берегу он обнаружил горы мусора. Школьники решили сами вычистить территорию. «Убрали весь берег Кабана, но до Среднего не дошли, потому что не хватило сил. У нас набрался целый КАМАЗ мусора, и все равно становится грязно», — прокомментировал Эмиль Нигматуллин.

Мусор выбрасывают дачники, возвращающиеся из поселка Калиновский. Также отходы остаются после посиделок горожан, любящих пожарить на берегу шашлык и искупаться. С просьбой помочь ликвидировать свалку Эмиль с мамой обратились к главе района. Андрей Лобов ответил, что территория не входит в перечень объектов и финансовых средств на ее содержание не выделяется. Уборка территории проводится в рамках субботников, а для ликвидации свалки нужен муниципальный контракт. «Территория является природоохранной зоной, она должна охраняться ежедневно и ежечасно. Поэтому надо выделять на нее деньги, надо закрепить за этой частью озера Кабан какую-то организацию», — считает мама Эмиля.

Активисты попросили главу района также поставить шлагбаум, чтобы машины не заезжали к воде и водители не могли мыть их в озере. Глава ответил, что бюджетом расходы на установку шлагбаума не предусмотрены. Сейчас путь машинам к озеру преграждает обвалившееся дерево. Под ним проходят те, кто идет на озеро. Главное, чтобы оно не рухнуло и не случилась трагедия.

11 июля к решению проблемы подключился Общероссийский народный фронт. Свалка у озера Кабан — одно из 113 «мусорных» мест, которые до сих пор не ликвидированы. Осмотреть место свалки пригласили представителей Министерства экологии и администрации района. «Хотелось бы призвать всех граждан выбрасывать мусор в контейнеры. Обратить внимание муниципальных органов, чтобы в дальнейшем в местах таких свалок устанавливались контейнерные площадки», — заявил Руслан Давлетшин, главный специалист отдела внешнего благоустройства и строительства администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.

Из-за несанкционированных мест сбора мусора страдает берег озера Средний Кабан. Фото kzn.ru



Контракт на ликвидацию несанкционированных свалок на территориях Вахитовского и Приволжского районов Казани заключили на прошлой неделе. Подрядная организация уже начала подготовительные работы по ликвидации свалки, заверил представитель администрации. Срок установлен до осени.

30 МСЗ Швейцарии в год сжигают 4 миллиона тонн мусора

Корреспондент ТНВ посетил в Швейцарии мусоросжигательный завод в Люцерне. В Швейцарии, которая уступает Татарстану по территории, но превосходит его по числу жителей более чем вдвое, 30 мусоросжигательных заводов.

В стране четыре основных принципа обращения с отходами: сокращение их количества, снижение содержания вредных веществ в продуктах, переработка отходов и обработка отходов, которые не могут быть переработаны. В Швейцарии с 2000 года законодательно запрещены все свалки и полигоны захоронения. При этом страна перерабатывает всего лишь 53% отходов. Средний швейцарец производит в год 700 кг отходов — 355 кг перерабатывается, 353 кг сжигается.

Мусоросжигательный завод в Люцерне находится в сельской местности, рядом с ним Альпы. Завод расположился в этом месте, потому что рядом бумажная фабрика. Она является главным потребителем тепла и электричества, которые производит Люцерн. Благодаря заводу бумажная фабрика сокращает потребление печного топлива на 40 млн литров в год и тем самым сокращает выбросы в атмосферу углекислого газа на 90 тыс. тонн в год.

По словам корреспондента ТНВ, внутри завода благодаря мощной вытяжке и поддержке чистоты нет неприятных запахов. На МСЗ мусор попадает через сортировочные станции. Одна из них находится в десятках километров от завода, неподалеку от Цюриха. В Швейцарии действует принцип «загрязнитель платит», каждый пятикилограммовый пакет с мусором обходится в 1,5—2 франка (90—120 рублей). Кто меньше мусорит, тот меньше платит.

Помимо бумаги, стекла, пенопласта станция отдельно принимает пробки от бутылок, капсулы для кофейных автоматов. «В Казани планируется строительство сортировочного комплекса. Предполагается, что население дойдет до самостоятельной сортировки мусора. Будущий сортировочный центр будет вручную и механически перебирать опасные отходы, отходы, которые могут быть использованы вторично», — заявила Елена Ямщикова, главный эколог «Альтернативной генерирующей компании-1».

В Швейцарии, которая уступает Татарстану по территории, но превосходит его по числу жителей более чем вдвое, 30 мусоросжигательных заводов. Фото w2e.ru

Завод в Люцерне и подобные ему заводы обслуживает не одна мусоросортировочная станция. Удивительно то, что завод справился бы и с неотсортированным мусором. Технология сжигания мусора и очистки дымовых газов имеет высочайший запас прочности. Если говорить о беспокоящих многих диоксинах, то в Швейцарии 30 мусоросжигательных заводов сжигают 4 млн тонн мусора в год и выбрасывают в атмосферу за тот же период 2—3 грамма диоксинов. Завод в Люцерне производит 0,0000000005 грамма диоксинов в год.

«В Швейцарии сейчас даже нет такой темы для обсуждения, как диоксины. Эта тема популярна только для России. Московские МСЗ, кстати, уже выбрасывают незначительное количество вредных веществ, особенно если сравнивать с теми выбросами, что делают транспорт или ваши полигонные сохранения мусора», — заявил Руди Куммер, директор мусоросжигательного завода. «Да, действительно завод выделяет незначительное количество диоксинов азота в атмосферу, но это практически ничто по сравнению с тем, в каких количествах это делает транспорт или костры на дачных участках. Сжигание мусора не находится в числе угроз для экологии Швейцарии», — добавил Ганс Петерфарни, глава ведомства по управлению отходами в Швейцарии.

Система очистки дымовых газов имеет несколько степеней защиты. Электрические фильтры отделяют зольную пыль, рукавные или тканевые фильтры и бикарбонат натрия задерживают все кислотные загрязняющие вещества. Гашеная известь, активированный уголь адсорбируют то, что еще осталось, — ртуть и диоксины. Эта технология почти в том же виде предлагается и для завода в Казани. Фильтры не нуждаются в ежемесячной замене. На заводе Люцерна они работают уже 3 года и проработают еще как минимум вдвое больше этого срока. За всей этой махиной следят неустанно два работника, а штат сотрудников состоит из 30 человек.

Жителей, чьи дома находятся рядом с заводом, соседство с МСЗ не пугает. Фермер Бальтазар Питерманн живет в 100 метрах от МСЗ. Он здесь вырос и никуда не собирается уезжать. Кстати, в Европе заводы не называют мусоросжигательными — это теплоэлектростанции, работающие не на привычном природном газе, а на отходах. Главная их задача — не производить опасные химические соединения, а уничтожать их.

Чтобы убедиться в безопасности заводов, в следующий раз корреспонденты ТНВ отправятся в Париж, где МСЗ находится прямо посреди города.