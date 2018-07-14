Делегация из Татарстана посетила МСЗ в Швейцарии

Делегация из Татарстана посетила мусоросжигательный завод «Ренергия» в Швейцарии.

Там татарстанцы ознакомились с технологией и принципом обеспечения экологической безопасности проектов Hitachi Zosen Inova в швейцарском Люцерне. Именно по этой же технологии будет построен завод в Татарстане, сообщает пресс-служба «АГК-2».

Отмечается, что в состав группы вошли представители научного сообщества республики, депутатского корпуса, а также федеральные и региональные средства массовой информации.

При этом активисты в социальных сетях заявили, что их на экскурсию официально никто не приглашал.

Напомним, поездку делегации из Татарстана на МСЗ в Швейцарию, которая должна была состояться 25 июня, перенесли из-за технических проблем при оформлении шенгенских виз в Москве.