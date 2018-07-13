Глава «Татнефти» – Павлу Сорокину: «Мы видели, как вы с Владимиром Владимировичем сидели и говорили об ОПЕК»

Нефтяной саммит в Карабаше: «Человеческий капитал» Маганова, реверансы «Лидеру России» и Высшая школа для разведчиков недр в 2024 году

Татарстанскую витрину технологических достижений на очередном «Нефтяном саммите — 2018» в Карабаше вчера приехал осматривать 33-летний замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. Его личность примечательна тем, что молодой человек вышел не из чиновничьей иерархии, а был назначен на высокий пост по настоянию Владимира Путина после того, как стал абсолютным победителем раскрученного конкурса «Лидеры России — 2018». Следуя московским трендам, «Татнефть» переформатировала пленарное заседание в дискуссию, пытаясь вызвать московского гостя на живой диалог с аудиторией и специально вынесла в повестку дня его любимую тему — кадровую политику.

«Лидер России» в Карабаше



До сих пор нефтяники обсуждали на предыдущих саммитах, а их прошло уже 17, все, что угодно, но только не корпоративную кадровую политику. На эту тему словно было наложено «табу», так как и без слов понятно, как устраивается молодежь в одну из богатейших татарстанских компаний. Но приглашением замминистра энергетики РФ Павла Сорокина, ставшего растиражированным образцом демократического восхождения во власть, организаторы форума выкинули напрочь из повестки сугубо отраслевые технологические вопросы. И вынесли в центр пленарного заседания непривычную для них гуманистическую тему «Человеческий капитал — базис технологического прорыва нефтегазового комплекса». Для тех, кто не знает, напомним, что личность Павла Сорокина приобрела мгновенную известность после того, как он вошел в число победителей Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», состоявшегося в Сочи в феврале 2018 года. На встрече с ними Владимир Путин выделил его как активного переговорщика по ОПЕК и прямо сказал, что «пора вас повышать». После этого карьерного взлета Павел Сорокин получил приглашение приехать в Татарстан для знакомства с шестой по объему добычи нефти в РФ компанией, а его гидом, разумеется, стали президент РТ Рустам Минниханов и гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов.

Московский гость достаточно нейтрально отнесся к инженерным разработкам



Сорокин запомнил кейс о Высшей нефтяной школе

Прилетев с открытия новых производств «ТАНЕКО» из Нижнекамска в загородную резиденцию «Татнефти» в поселок Карабаш Бугульминского района, глава республики повел Сорокина на выставку технологических достижений компаний. На этот раз свои цифровые разработки представили буровой центр «Татнефть», АО «РИТЭК», «Бугульминский механический завод», «Кварт», ЗАО «Нефтех», башкирские «ТАПАРТ» и «НПФ «Пакер». Честно говоря, выпускник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, начинавший карьеру старшим аудитором нефтегазового сектора в компании Ernst&Young, не всегда мог по достоинству оценить экономические преимущества ноу-хау и все больше отмалчивался. Порой даже Рустаму Минниханову приходилось ему на пальцах объяснять или звать на подмогу буровиков, чтобы пояснить, как работают «разбухающие» пакеры в процессе бурения скважины. Возле стенда «РИТЭКа», который считается флагманом инноваций в нефтедобыче, Минниханов всякий раз нахваливал российских производителей. «И здесь все отечественное», — по-отечески указывал он.

Но московский гость достаточно нейтрально отнесся к инженерным разработкам. Так, без особого восторга он осмотрел фильтрационную установку (большая и малая трубы горения), используемую для исследования эффективности процесса внутрипластового горения и технологии SAGD. Эта установка не имеет аналогов в России и была собрана казанскими специалистам из отечественных компонентов. Интерес к ней проявляет ряд крупных нефтяных компаний по всему миру, в том числе российские «Лукойл», «Газпромнефть», «Зарубежнефть», китайские PetroChina и Sinopec, нахваливали ноу-хау казанских ученых. Но живой отклик у замминистра вызвала давняя и непробиваемая идея создания Высшей нефтяной школы на базе АГНИ. Павел Сорокин достаточно подробно узнавал, почему затормозилась идея, но в итоге ничего не обещал. Забегая вперед, скажем, что вместо него вероятные сроки открытия школы назвал позднее президент РТ. Это может случиться в 2024 году.

При входе в зал пленарного заседания на огромном экране красовалась центральная тема предстоящего разговора «Человеческий капитал — базис технологического прорыва нефтегазового комплекса»

Маганов: «И я могу назвать себя студентом!»

А при входе в зал пленарного заседания на огромном экране красовалась центральная тема предстоящего разговора «Человеческий капитал — базис технологического прорыва нефтегазового комплекса», так что московские гости могли облегченно вздохнуть. Тем не менее без предварительных итогов работы отрасли не обошлось. Президент РТ сообщил, что в первом полугодии добыча в республике сократилась на 0,7% и составила 17 641 тыс. тонн, слегка удивив аудиторию нефтяников. «Это связано с выполнением Россией условий соглашений ОПЕК+. Небольшое снижение добычи не помешало нефтяникам республики увеличить объем инвестиций. Несмотря на значительный рост доли налоговых платежей и отчислений в себестоимости нефти (с 66 до 73 процентов), выросла налогооблагаемая прибыль по отрасли».

К основной теме человеческого капитала подошел лично Маганов. «Инвестиции в человеческий капитал — это не только деньги. Могу назвать себя студентом целевой образовательной программы ЕМВА, даже зачетная книжка у меня есть! Так что путь к развитию в «Татнефти» затрагивает всех и каждого: от специалиста и рабочего до генерального директора. Только так можно достичь амбициозных целей, которые мы ставим перед собой!» — заявил глава «Татнефти». Он сообщил, что сегодня изменилась система оплаты труда, введены бонусы за выполнение KPI и даже 10% надбавка за знание английского языка (заметим, за татарский не доплачивают). По его словам, в «Татнефти» запущен большой проект по развитию кадрового резерва для двух типов карьеры — «Лидерство» (управленческий резерв) и «Технология» (профессиональный карьерный рост). Он не уставал подчеркивать, что главные критерии назначения на должность — открытость, прозрачность и публичность всех процедур от подачи заявки по собственному желанию до принятия решения о включении в кадровый резерв, пояснил он.

«Павел Юрьевич, все мы видели, как вы сидели с Владимиром Владимировичем и говорили об ОПЕК — это дорогого стоит. Какими компетенциями необходимо обладать, чтобы отвечать на вызовы отрасли?» — пригласил Сорокина к диалогу Наиль Маганов как модератор пленарной сессии. Замминистра пустился в длинные объяснения о том, что необходимо развивать личные профессиональные способности, но государство на своем уровне обязано обеспечить стабильность налоговой системы. Тогда молодого человека спросили, как он относится к идее проведения конкурса «Лидеры ТЭК России», который поможет кому-то подняться по карьерной ступени. «Знаете, это говорит о том, что у победителя есть усидчивость, мозги, и целеустремленность, но это не гарантия его роста», — ответил он. По его словам, российская система образования заточена на изучение фундаментальных наук, тогда как западная настроена на развитие коммуникаций между специалистами разных областей и поэтому не обязательно самому знать все. «Главное — командный дух», — отметил он.

Шафагат Тахаутдинов спустя 20 лет после дефолта 1998 года открыто сказал, как нефтяная компания выбиралась из кризиса

Платить не будем и баста!

И все-таки без сенсаций не обошлось. Экс-гендиректор «Татнефти» Шафагат Тахаутдинов спустя 20 лет после дефолта 1998 года открыто сказал, как нефтяная компания выбиралась из кризиса. «Мы сказали кредиторам — платить не будем. Если будете добиваться банкротства, тем более ничего не получите!» — повторил он те волшебные слова, которые спасли «Татнефть» от преследования западных кредиторов. Но все закончилось хорошо: «Татнефть» досрочно погасила кредит. Павел Сорокин оставил этот пассаж без комментариев.

В заключение он ответил на вопросы журналистов о ценах на бензин. Он заверил, что цена бензина по итогам 2018 года вырастет в пределах инфляции. «Те меры, которые сейчас приняты — это и поставки дополнительных объемов на биржу, снижение оптовых цен, ответственность компаний, которые к этому вопросу ответственно подходят и снижение акцизов — они должны помочь удержать цены в пределах инфляции, около инфляционных темпов». Впрочем, ровно год назад его предшественник Кирилл Молодцов также боролся с галопирующими ценами на бензин, но, как видно, они плохо слушаются Минэнерго. Завершилось общение со СМИ на мажорной ноте. Глава «Татнефти» Наиль Маганов объявил, что с 22 июля «Татнефть» начинает увеличивать добычу нефти в связи с пересмотром соглашения ОПЕК. «Как получили известия из Вены, ровно в тот же час нажали на кнопку и приступили к росту», — улыбнулся он, добавив, что полностью снять ограничения не удалось, поэтому суточную норму нарастили до 2,5 тыс. т в сутки.

1 / 26 Евгения Газизова

Евгения Газизова

Евгения Газизова

Евгения Газизова

Евгения Газизова

Евгения Газизова

Евгения Газизова

Евгения Газизова

Евгения Газизова

Евгения Газизова

Евгения Газизова

Евгения Газизова

Евгения Газизова

Евгения Газизова

Евгения Газизова

Евгения Газизова

Евгения Газизова

Евгения Газизова

Евгения Газизова

Евгения Газизова

Евгения Газизова

Евгения Газизова

Евгения Газизова

Евгения Газизова

Евгения Газизова

Евгения Газизова