Иностранцев на ЧМ-2018 впечатлило русское гостеприимство и красивые девушки

Опрос, который провели волонтеры «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР), показал, что более 90% иностранных болельщиков впечатлило гостеприимство и доброжелательность русских людей.

Также иностранцы отметили красоту российских девушек (87%) и ощущение безопасности (86%). Кроме того, туристам также понравились новые высокотехнологичные стадионы (83%), богатое культурное наследие страны (80%), вкусная еда (79%), колорит Москвы и других городов России (77%) и неожиданно теплая погода (63%), передает RT.

Ранее мексиканский журналист рассказал, чем покоряет иностранцев Казань и почему нынешний чемпионат мира — лучший в его карьере.