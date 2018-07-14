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Иностранцев на ЧМ-2018 впечатлило русское гостеприимство и красивые девушки

09:27, 14.07.2018 1
Иностранцев на ЧМ-2018 впечатлило русское гостеприимство и красивые девушки
Фото: realnoevremya.ru

Опрос, который провели волонтеры «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР), показал, что более 90% иностранных болельщиков впечатлило гостеприимство и доброжелательность русских людей.

Также иностранцы отметили красоту российских девушек (87%) и ощущение безопасности (86%). Кроме того, туристам также понравились новые высокотехнологичные стадионы (83%), богатое культурное наследие страны (80%), вкусная еда (79%), колорит Москвы и других городов России (77%) и неожиданно теплая погода (63%), передает RT.

Ранее мексиканский журналист рассказал, чем покоряет иностранцев Казань и почему нынешний чемпионат мира — лучший в его карьере.

ОбществоКультура
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:04
    В цивилизованном мире красивые девушки за футбольными фанатами не гоняются
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  • Анонимно 10:26
    У нас реально красивые девушки! И я лично не видел чтоб девчонки кидались на фантов. А вот иностранцы к нашим красавицам клеились сплошь и рядом!!!
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