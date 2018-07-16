Дюма был бы счастлив: 20 лет спустя Франция — снова чемпион мира

Хорваты были великолепны в России, но снова не смогли

Фото: Максим Платонов

Эта великолепная команда капитана — лейтенанта де Тревиля (в миру — Дидье Дешам, капитан чемпионов мира — 1998) должна была подарить своей родине триумф два года назад, на домашнем Евро, но бравым мушкетерам не хватило храброго гасконца. Как только он, д'Артаньян в лице 19-летнего Килиана Мбаппе, появился, пазл чудесным образом сложился и на следующий день после Дня взятия Бастилии он и «три мушкетера» — Канте, Погба и Гризманн со товарищи устроили День взятии Хорватии. Чтобы как минимум четыре года напоминать миру непреложную истину: Париж — столица моды. В том числе и футбольной. Репортаж о финальном матче самого яркого чемпионата мира ХХI века — в материале «Реального времени».

Франция: время наступает

В финал Кубка мира случайно не попадают. Если перед чемпионатом мало кто рискнул бы предположить такой состав участников решающего матча, то после месяца баталий на российских полях признаем: все по делу. Французы и хорваты — действительно самые яркие светила на этом параде планет, и рядом с ними можно поставить разве что сборную Бельгии.

Теперь немного о каждом из соискателей трофея. Французы очень молоды — за исключением Льориса, Матюиди и Жиру, перешагнувших 30-летнюю отметку, их лидеры, опять-таки за исключением Гризманна и Канте (обоим по 27 лет), еще даже не вступили в пору расцвета, каковой для футболиста считается возраст 26—27 лет. Столпу обороны Варану — 25, феноменальным вингерам Павару и Эрнандесу — по 22, «светлой» темной голове Умтити — 24, великому и ужасному Погба — 25, а возраст Мбаппе неудобно и называть — всего 20 лет. Все пересуды о том, что подопечные Дешама — команда на перспективу, затихли после того, как эти «перспективные» в экономрежиме заняли первое место в не самой слабой группе. После плей-офф, в матчах которого «трехцветным» хватало двух таймов, чтобы поочередно и за явным преимуществом расправиться над двумя двукратными чемпионами мира Аргентиной и Уругваем и тактически, физически и ментально переиграть талантливейших и мастеровитых бельгийцев, все сразу вспомнили, что два года назад с этими же (в большинстве своем) футболистами Дешам чуть не выиграл Евро и пора бы сделать следующий шаг.

Сборная Франции многолика, как бог Шива. У нее, как у всякой заядлой модницы, целый гардероб тактических «одежд», в которые она переодевается «легким движением руки» Дидье Дешама. Мы успели здесь, в России, увидеть французов, атакующих большими силами и мгновенно переходящих в контратаки, прессингующих чуть ли не у чужих ворот и сушащих игру, применяющих, как в баскетболе, зонную и персональную оборону.

Сборная Франции многолика, как бог Шива. Фото Максима Платонова



Хорватия: время уходит

Молодая Франция, проиграй она финал, не сошла бы со сцены, а еще больше заматерела бы и выиграла, к примеру, юбилейный Евро-2020. А вот у блестящего хорватского поколения, которое уже превзошло достижение 20-летней давности команды Мирослава Блажевича (с Бобаном, Шукером, Биличем), права на проигрыш не было. Вратарю Субашичу — 33, претенденту №1 на «Золотой мяч» ЧМ Модричу — 32, его партнеру по полузащите сборной и Ла Лиге Ракитичу — 30, как и Стриничу, Манджукичу — тоже 32. К тому же, почувствуйте разницу между 67-миллионной Францией с ее неисчерпаемыми кадровыми ресурсами как метрополии, так и бывших колоний, и 4-миллионной балканской страной, достигшей невиданных высот главным образом за счет того, что все народы бывшей Югославии с рождения обращаются с любым мячом (от футбольного до гандбольного), как младенец с материнской грудью, — ласково, нежно, но в то же время цепко и умело.

Хорваты еще больше французов достойны были этого финала. На групповом этапе они поставили на колени саму Аргентину. В плей-офф они, в отличие от соперника, провели не 3, а 4 матча (суммируйте три овертайма по 30 минут), взяли вверх в двух подряд сериях пенальти, а в полуфинале показали Англии, как надо играть в футбол на победу. И ведь не назовешь эту банду Златко Далича командой одного Модрича или одного Ракитича — как и у «трехцветных», у «клетчатых» каждый — потенциальный лидер, и лучший пример тому Перишич, едва ли не в одиночку переломивший ход полуфинальной встречи.

И последнее перед стартовым свистком арбитра Питаны (аргентинцы все-таки добрались до финала). На том ЧМ–1998 во Франции — «золотом» для хозяев и «бронзовом» для хорватов, соперники встретились в полуфинале. Нынешний президент хорватского футбольного союза Давор Шукер открыл счет в первом тайме, но после перерыва Лилиан Тюрам дублем вывел «трехцветных» в финал. Не думаю, что два десятилетия «шашечные» вынашивали мечту о мести. Но перед финалом тот же Шукер не мог не напомнить нынешней сборной об этом факте. Тем самым подпалив фитиль для пороховой бочки под названием «хорватская жажда победы».

Хорваты еще больше французов достойны были этого финала. Фото fifa.com



Хорватские антигерои и французский герой

Несмотря на длинную и трудную дистанцию, финалисты подошли к решающей схватке без людских потерь и смогли выставить оптимальные составы. Хорваты начали энергично — пожалуй, французов никто еще здесь не вынуждал обороняться с первых минут. На 8-й минуте сказочная скорость Мбаппе понадобилась для того, чтобы… выбить мяч на угловой после того, как Стринич просочился по лицевой линии. Еще через пару минут Перишич выскочил из-за спины Эрнандеса, правда, не смог обработать мяч. В первую четверть часа французы считанное количество минут переходили центральную линию и все они — от последнего защитника до Жиру — участвовали в защитных действиях.

Но, черт побери, это же французы! Стоило им на 18-й минуте добиться штрафного, как счет был открыт. Гризманн, этот мастер стандартов, на котором и нарушили правила, подошел к мячу и повторил свой навес из встречи с Уругваем. Залети пятнистая сфера в сетку от кого-то из партнеров Антуана, гол мог быть и не засчитан — Погба, похоже, находился в офсайде. Но выше всех взлетела голова Манджукича, и очередной автогол, вероятно, самый трагический на этом мундиале, позволил французам, немного против логики развития событий, повести в счете. И игра сразу же стала раскрываться. А автогол, между прочим, стал первым забитым в финалах мировых первенств — по части всяческих рекордов и достижений турнир впору целиком заносить в Книгу рекордов Гиннесса.

И на поле тем самым разгорался пир на весь мир. Какая там тактическая борьба, выжидание, разведка? Атака — царица российских полей! Не прошло и получаса с начала поединка, как «шашечные» счет сравняли. И как! Перишич набрал скорость и был сбит Канте, получившим за это желтую карточку. Модрич навесил на угол штрафной, его партнеры выиграли три подряд (!) верховых единоборства, и Вида скинул мяч под удар… все тому же Перишичу. Иван поступил как очень большой мастер — на замахе хладнокровно обыграл Канте и, как из пушки, залепил мячом в левый от Льориса угол ворот — 1:1!

И тут же ситуация вновь развернулась на 180 градусов. Французы подали угловой, Перишич прервал очень опасный и низкий полет мяча рукой, и арбитр обратился к видеоповтору, о котором в плей-офф как-то стали подзабывать. Пенальти был стопроцентным, и бедолага Перишич за какие-то 7—8 минут из героя превратился в антигероя. Опять наступило время Гризманна. В сборной он до этого забил с точки пять из пяти. И на 38-й минуте финальной встречи нервы опять не подвели лучшего, на мой взгляд, футболиста этого мундиаля. Антуан забил свой четвертый на турнире гол, и подумалось: сколько же еще событий подарит нам этот вечер? Финал под стать всему чемпионату получался просто выдающимся — по сравнению с ним, к примеру, решающий матч ЧМ-2014 между немцами и аргентинцами вспоминался как нудная зубная боль.

Антуан забил свой четвертый на турнире гол. Фото fifa.com



Я бы тоже выбежал на поле от такого футбола

Перерыва как будто не было — уже в дебюте второго тайма вытянувшийся в струнку Льорис перевел мяч на угловой после мощнейшего выстрела Ребича в ближний верхний угол ворот. Атаки хорватов накатывались на французскую крепость, как волны Адриатики на камни Дубровника. Дешам, как опытный пилот «Формулы 1», переключил коробку скоростей своей команды на любимый режим контратак, и Мбаппе разогнал свой болид так, что только Субашич своевременным выходом не дал состояться голу. Общему экстазу поддались болельщики, и трое из них (еще одна фишка для Книги Гиннесса — в финалах ЧМ этого точно не происходило) выбежали на поле, причем одной была… женщина в полицейской форме (позже выяснилось, что акцию совершили участники скандальной группы Pussy Riot).

Борьба обострилась, все чаще стали происходить нарушения правил, но при этом матч не распадался на эпизоды, а смотрелся цельным полотном — настоящим произведением футбольного искусства. Дешам пошел на неординарный шаг — заменил «неприкасаемого» Канте на Н'Зонзи. Эта ли замена сработала или что другое, но на 58-й минуте «мушкетеры» сделали еще один серьезнейший шаг к триумфу. Погба начал атаку классной передачей на Мбаппе, тот, войдя в штрафную, накрутил соперников серией финтов и отпасовал Гризманну. Антуан в похожей манере, как это сделал Вида при голе Перишича, скинул мяч под удар Погба, и Поль со второй попытки направил мяч в сетку мимо застывшего в столбняке Субашича. В активе Гризманна прибавился гол плюс две голевые передачи.

На 66-й минуте хорватская сказка досрочно завершилась отнюдь не хеппи-эндом. Эрнандес прошел по левому краю, устоял на ногах при контакте с Врсалько и вырезал передачу на Мбаппе. Самый звездный тинейджер современного футбола, по количеству мячей на своем первом мундиале (4) составивший конкуренцию своему гениальному предшественнику и ровеснику образца ЧМ-1958 Пеле, поступил не по годам хладнокровно — обработал мяч и послал его в тот же угол, что и Погба. 4:1, и хотя вскоре случилась еще ошибка имени Льориса, можно было начинать петь «Марсельезу»…

Темп игры совершенно не спадал, матч держал 80 000 зрителей в «Луже» и всю остальную планету в диком напряжении. «Волны Адриатики» продолжали накатываться, «камни Дубровника» самоотверженно отбивались, и этот великий футбол хотелось смотреть еще и еще. Признаюсь честно — если бы у меня была возможность выразить свои эмоции от такого футбола, выбежав на футбольное поле, я бы, наверное, рискнул. Даже если бы на мне была полицейская форма.

Антуан Гризманн — звезда на поле и вне его. Фото fifa.com

Золотое сердце Антуана Гризманна

Анализировать турнир, игру новых триумфаторов будут еще долго и объемно. Я же хочу завершить свой эмоциональный (а как здесь без эмоций?) рассказ о финале личным признанием. Я не болел в этом матче за ту или иную сборную. Я болел на протяжении всего чемпионата и в этой игре за одного его участника. Незадолго до мундиаля он поразил меня поступком человека с большим сердцем. Он не ушел в сильнейший клуб мира, оставшись в своем «рабоче-крестьянском» «Атлетико». В клубе, где он, не сомневаюсь, станет легендой, даже не будучи испанцем и тем более уроженцем Мадрида.

А после этого чемпионата и этого финала он стал легендой Франции — сильнейшей футбольной державы. И я считаю себя очень счастливым человеком — работая на играх ЧМ в Казани, я слушал его на пресс-конференции, буквально в метре от него стоял и записывал на диктофон в смешанной зоне.

Антуан Гризманн — а речь, как вы уже догадались, о нем, — звезда на поле и вне его. Скромный, воспитанный, цельный молодой человек, которого совершенно не тронула «звездная болезнь». Перед мундиалем, узнав о его решении с продолжением карьеры, я понял, что наш «Арамис» — человек с большим сердцем. После финального свистка арбитра Питаны это сердце стало золотым… Ликуй, Пятая республика: пока твою сборную ведут за собой такие парни, ты непобедима!